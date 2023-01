Shakira é homenageada pela Associação de Cornos na Colômbia

Foto: Reprodução/Instagram

A polêmica em torno do término do casamento entre Shakira e Gerard Piqué rendeu um hit para a cantora e, além disso, uma homenagem para lá de inusitada.

Shakira recebeu mural na Associação de Cornos de Soledad (Asocasol), localizada em Barranquilla, na Colômbia, local onde a cantora nasceu.

Segundo informações do jornal espanhol “El Tiempo”, a homenagem foi feita no “paredão dos cornos colombianos”, no domingo (22) e a coloca na posição de “membro ilustre da comunidade”.

A homenagem ainda mostra trechos do hit “BZRP Music Sessions #53”, música em que a cantora abre o jogo sobre a traição e chega a citar o nome da amante do ex-marido.

Vale lembrar que o local é tido como ponto turístico e, segundo o jornal, já recebeu imagens de artistas, políticos e até nomes de vizinhos.

Veja o vídeo:

