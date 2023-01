Shopping anuncia bailinho de carnaval gratuito para crianças

Foto: Divulgação

Uma ação gratuita promovida pelo Shopping Cajazeiras promete aquecer a criançada para o carnaval a poucos dias da festa. Com direito a mini trio e animador infantil, um bailinho será montado no estabelecimento no dia 11 de fevereiro.

Batizado de “Bailinho Kids do SC”, o evento está marcado para começar às 15h e se estender até as 18h. O comando da festa será por conta do animador Tio Lôbo. Podem participar crianças de Cajazeiras e região.

De acordo com o shopping, a farra terá concentração na entrada principal do centro de compras, que logo em seguida abrirá espaço para o circuito com o mini trio, cordeiros e personagens, até chegar ao palco principal.

No local, será realizado um show especial retratando a magia carnavalesca da maior festa popular do planeta, especialmente para o público infantil. Para tornar a festa ainda mais característica, a criança que for participar do Bailinho deve ir fantasiada.

Bailinho Kids

Quando: 11 de fevereiro

Onde: Shopping Cajazeiras

Quem: Animação Tio Lôbo

Horário: Das 15h às 18h

Classificação Livre

Evento Gratuito

