Show de Adriana Calcanhotto no TCA é adiado após incêndio

Foto: Rodrigo Castro Lima

A agenda de eventos do Teatro Castro Alves (TCA) passará por alterações por causa do incêndio que atingiu a instalação nesta quarta-feira (25). De acordo com a assessoria de comunicação do local, as mudanças estão em análise e devem ser divulgadas em breve.

Por hora, já há a confirmação do adiamento do show da cantora Adriana Calcanhotto. A apresentação estava marcada para a quinta-feira (26) e seria realizada na Sala Principal. Uma nova data será anunciada assim que reagendada, conforme divulgou a assessoria.

Incêndio

O incêndio começou ainda no início da tarde desta quarta-feira (25). Segundo uma vistoria preliminar realizada pela Codesal, as chamas partiram da cobertura do teatro, onde há execução de serviço com a presença de material inflamável, como fibras e resinas.

Ainda conforme a nota, os splits – mecanismos do sistema de combate a incêndio – funcionaram corretamente e ajudaram a resfriar a área, evitando que o fogo se alastrasse pelo prédio. No entanto o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e precisou atuar.

No final da tarde, o fogo já havia sido controlado e os bombeiros seguiam fazendo o rescaldo do local, segundo informações da Defesa Civil de Salvador (Codesal). Além disso, a Codesal afirmou que não foi constatado que as estruturas do teatro tenham sido afetadas.

