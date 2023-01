Show pirotécnico tem atraso e público reclama no bairro da Barra

Foto: Reprodução / Redes Sociais

A tradicional queima de fogos de artifício na virada do ano teve atraso de pelo menos 10 minutos no Farol da Barra, orla de Salvador. Além disso, o espetáculo pirotécnico não durou o prazo previsto. Segundo informações do g1 bahia, a situação foi registrada por baianos e turistas que foram até o local e se decepcionaram com a situação.

“Aê, os fogos para quem estava no Farol da Barra, atrasados!“, disse uma mulher, no local. “Demorou, mas chegou”, disse um homem, ao lado dela.

A nutricionista Juliana Marques, que passou a virada na orla da Barra, disse ao g1 que a queima começou pouco depois 0h10 e que as pessoas já estavam tristes, mas se animaram para ver os show no céu assim que os primeiros estouros aconteceram.

“Nessa hora foi uma correria [quando começou o espetáculo]. Isso já era meia-noite e quinte, todo mundo foi correndo para ver os fogos”. Nas redes sociais usuários repetiram a mesma queixa.

gente, os fogos da Barra… além de ter começado com 10 minutos de atraso, só rolaram uns 3 minutos de fogos… gastou tudo na boca do rio, @brunoreisba ? kkkkkkkk — maiara cerqueira (@maiaracerqueirx) January 1, 2023

