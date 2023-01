Shows de Xand Avião e Pedro Sampaio são cancelados em camarote

Foto: Montagem iBahia/Acervo Pessoal

Os shows de Pedro Sampaio e Xand Avião, que aconteceriam no “Camarote Villa”, em Salvador, no dia 16 fevereiro foram cancelados. Um comunicado oficial foi emitido no último sábado (21) confirmando a exclusão da data da grade do evento.

Na nota, a organização do camarote afirma que “não haverá funcionamento na quinta-feira de carnaval em função do prazo de montagem”. Ainda segundo o comunicado, a estreia do local acontece na sexta-feira (17), dia seguinte à data em que aconteceriam os shows.

No entanto, a colunista Fábia Oliveira, do iG, afirma que o cancelamento ocorreu por falta de venda de ingressos, que custavam até R$1.490.

“Eles não tiveram a aceitação esperada para lotar o local, e a produção decidiu excluir a quinta-feira de folia da grade”, afirmou a colunista.

A nota do “Camarote Villa Salvador” também explica que os foliões que adquiriram os acessos no site oficial do camarote, poderá solicitar a troca de dia ou reembolso. Para quem adquiriu nos demais pontos de venda, será necessário solicitar o reembolso.

Esse é a segunda baixa no Carnaval de Salvador. Recentemente, o “Bloco do Embaixador”, de Gusttavo Lima, também teve a venda de ingressos encerrada e foi adiado para 2024.

