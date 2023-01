Shows em Penedo emocionam plateia e lotam arena no 1º dia da Festa de Bom Jesus

Secom PMP

A noite desta quinta-feira (05) em Penedo foi marcada pela abertura da programação artística da 139ª edição da Festa de Bom Jesus dos Navegantes.

Ao som do pagodeiro Péricles, além de Wesley Safadão, forró Foi Dental e Ana Lobo, mais de 80 mil pessoas lotaram a arena aberta ao público que tem acesso gratuito e muita segurança.

Segundo a organização, a abertura da festa bateu recorde de participação de público em sua primeira noite, em clima de paz e alegria.

De acordo com o boletim diário do 11° BPM, não houve ocorrências no local onde 150 policiais militares trabalham a cada noite. Além do efetivo da Polícia Militar, a arena e seu entorno é monitorada por câmeras de vídeos instaladas pela Prefeitura de Penedo.

A certeza da diversão tranquila atrai pessoas de todas as idades e de outras cidades para a arena de shows da festa do Bom Jesus de Penedo. Das arquibancadas, pistas e camarotes, famílias cantavam e dançavam ao som das bandas.

Voltando a acontecer após os dois anos de isolamento impostos pela pandemia da Covid-19, a programação artística promovida pela Prefeitura de Penedo emocionou e continua nesse clima até a noite do próximo sábado, 07.

Confira aqui a programação completa da festa de Bom Jesus dos Navegantes

“Eu rogo pelo Bom Jesus, que ele abençoe a todos que estão aqui neste momento, além dos artistas que já passaram por este palco maravilhoso. Penedo é uma cidade linda”, destacou Péricles, fazendo sua estreia na cidade pronta para grandes eventos, gerando mais emprego e renda para a população, uma determinação do Prefeito Ronaldo Lopes.

Presente na festa, o gestor penedense foi elogiado pelo público e pelos artistas que destacaram a organização da estrutura do evento. Ronaldo Lopes destacou que a intenção é promover uma festa inclusiva, respeitando sua tradição religiosa, e com a maior participação popular.

“É uma felicidade ver gerações inteiras de famílias da cidade e de fora participando deste momento. O que nos confere ainda mais responsabilidade em promover uma festa pacífica e que atenda a todos os públicos”, destacou o Prefeito de Penedo à imprensa.

A plateia aprovou a variedade de ritmos. Fãs de pagode, o casal Amanda Lima e Ricardo Lobo garantiram um espaço próximo ao ídolo. A família da enfermeira Silvana Porangaba também não perdeu um instante.

Além do cuidado na escolha da programação artística, o público aprovou a estrutura da arena, que garante conforto e comodidade para assistir os shows de qualquer lugar.

O espaço foi ampliado para acomodar melhor os participantes, garantindo também facilidade para as equipes de segurança, socorro, limpeza, abastecimento, entre outros serviços organizados pelo evento.

Texto e fotos Patrícia Machado/ Equipe Antônio Fon