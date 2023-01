A SiDi é um dos maiores institutos de ciência e tecnologia presentes no Brasil e iniciou a semana com oportunidades de trabalho para vários cargos e de caráter nacional. As vagas disponíveis requerem profissionais qualificados e empenhados para entregar os melhores resultados. Confira, a seguir.

SiDi tem EMPREGOS remotos e em diversas regiões do país

A SiDi possui cerca de 20 anos de experiência e atualmente conta com mais de 700 funcionários atuando de forma responsável para o sucesso da empresa. A companhia é especializada em solucionar problemas e suas atividades impactam a vida de milhões de pessoas.

Neste momento, a SiDi está em busca de novas pessoas para contribuir com a história da mesma e trazer soluções inovadoras ao mercado de trabalho. Confira, a seguir, quais vagas estão disponíveis os locais de atuação e tudo referente ao processo seletivo.

Analista de Engenharia de Software – Manaus/AM:







Desarrollador de Pruebas – Campinas/SP;







Desenvolvedor de Software em Processamento de Fala – Remoto e Campinas/SP;







Estágio em Desenvolvimento de Android – São Paulo;







Desenvolvedor de Testes – Manaus/AM;







Coordenador de Projetos – Manaus/AM;







Analista de Segurança de Software – Remoto e Recife;







Banco de Talentos – São Paulo, Manaus/AM, Recife/PE;







Desenvolvedor de Cloud – Remoto e Campinas/SP;







Especialista de Pré-Venda – Campinas/SP.

Como se candidatar

Para se candidatar às vagas disponíveis, basta cadastrar um currículo atualizado através de um link publicado no site 123 empregos.

Saiba mais sobre os principais processos de recrutamento de grandes empresas e vagas de emprego divulgadas diariamente aqui, no Notícias Concursos.

