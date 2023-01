Simaria entra na Justiça para tentar tirar entrevista polêmica do ar

Foto: Reprodução/ YouTube

A cantora Simaria Mendes acionou a Justiça para tentar tirar do ar a entrevista dada à coluna Leo Dias, do site Metrópoles, que foi ao ar em junho deste ano, cerca de um mês após um grande desentendimento entre a artista e Simone, que veio a ocasionar na separação da dupla.

De acordo com o colunista, na época em que a entrevista foi gravada, Simaria autorizou que o produto fosse ao ar, mesmo tendo sido oferecida uma nova data para a gravação.

“O titular da coluna LeoDias se colocou à disposição para que o bate-papo fosse gravado novamente em outro dia, o que Simaria recusou, garantindo que estava tudo bem e que a entrevista poderia ir ao ar.”

A entrevista com Simaria, que está disponível no YouTube, já conta com mais de 5,8 milhões de visualizações. Nela, a artista expôs detalhes da relação com Simone, e chegou a falar sobre o desentendimento do ‘Programa do Ratinho’, além do cansaço com as comparações entre as duas.

Block em Simone

No último domingo (15), Simone Mendes revelou durante a participação no Domingão com Huck que havia sido bloqueada pela irmã nas redes sociais.

A baiana fez uma declaração de amor para a irmã e ex-dupla. ‘Ela é o amor da minha vida, eu devo a ela muito do que sou hoje. Se ela estiver triste comigo por algum motivo me perdoe”, disse.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.