SiMCo Healthcare ABRE VAGAS em QUATRO CIDADES

A SiMCo Healthcare, empresa do setor de saúde que tem a missão de oferecer atendimento encantador e acesso fácil à serviços de saúde de alta qualidade, está com novas vagas de emprego em algumas cidades do Nordeste. Com cargos espalhados pelo Ceará e por Pernambuco, vale a pena conferir quais são as vagas disponíveis:

Consultor de Vendas Externas – Fortaleza/CE – Efetivo;

Pessoa Analista de Produto – Fortaleza – Efetivo;

Pessoa Atendente de Consultório – Fortaleza – Efetivo;

Pessoa Auxiliar de Serviços Gerais – Recife – PE – Efetivo;

Pessoa Consultora de Pós-atendimento – Fortaleza – CE – Efetivo;

Pessoa Consultora de Pré-atendimento – Fortaleza – CE – Efetivo;

Pessoa Consultora de Pré-atendimento – Efetivo;

Pessoa Coordenadora de Unidade II – Jaboatão dos Guararapes – Efetivo;

Pessoa Estagiária de Atendimento – Fortaleza – Estágio;

Pessoa Estagiária de Atendimento – Recife – Estágio;

Pessoa Estagiária de Atendimento – Jaboatão dos Guararapes – Estágio;

Pessoa Estagiária de Atendimento – Olinda – Estágio;

Pessoa Estagiária de Marketing Digital e CRM – Fortaleza – Estágio;

Pessoa Estagiária de Marketing e Conteúdo – Fortaleza – Estágio;

Pessoa Estagiária de Produtos – Fortaleza;

Fiscal de Unidade – Fortaleza – CE – Efetivo;

Líder de Atendimento – Fortaleza – CE – Efetivo;

Pessoa Operadora de Telemarketing (Exclusiva para PCD) – Fortaleza – Efetivo;

Supervisor(a) de Marketing – Fortaleza – Efetivo.

Mais sobre a SiMCo Healthcare e como se candidatar

Bom, agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a SiMCo Healthcare, vale destacar que a empresa acredita que todos devem receber serviços de saúde decentes a preços acessíveis, até por isso este é o seu lema. Quer democratizar a saúde com soluções e tecnologias inovadoras, dando a todos oportunidades iguais na vida.

Por fim, a SiMco é um grupo de empresas, incluindo a Clínica SiM e o Cartão SiM, com foco em serviços de saúde. Tornou-se uma holding controladora em agosto de 2019, e tem como visão construir a maior e melhor plataforma de acesso á saúde da América Latina.

