Simone diz que ‘está bloqueada’ pede desculpas a Simaria após separação

Simone Mendes voltou a falar sobre sua separação com Simaria no palco do ‘Domingão’, programa comandado por Luciano Huck, neste domingo (15) e pediu desculpas a irmã. A cantora se apresentou na atração da TV Globo em carreira solo pela 1ª vez.

“A vida da gente é feita de ciclos e o meu da minha irmã chegou… Ela não queria continuar cantando, está muito feliz da forma que ela está, ela está com os filhos que era algo que ela queria muito”, disse ela.

“Eu amo estar no palco, receber o carinho do povo. Eu não podia parar. Eu não conseguiria me ver sem cantar”, continuou.

Ela ainda revelou que foi bloqueada pela irmã no aplicativo de WhatsApp e mandou um recado em rede nacional:

“Ela é o amor da minha vida, eu devo a ela muito do que sou hoje. Se ela estiver triste comigo por algum motivo me perdoe. Meu amor por você sempre vai estar de pé porque você é uma das coisa mais importantes que tenho na minha vida”.

