Simone Mendes, Jojo e Regiane Alves participam do ‘Domingão’

Foto: Victor Pollak/TV Globo

Música e alto astral estão confirmados no ‘Domingão com Huck’ deste domingo (15). Luciano Huck comanda a atração e recebe a cantora Simone Mendes no palco. E a apresentação é pra lá de especial: a sua primeira vez solo em um programa de auditório.

No ‘Acredite em Quem Quiser’, as convidadas Jojo Todynho e Regiane Alves se juntam a dona Déa Lúcia, Lívia Andrade e padre Fábio de Melo.

E ainda, no mesmo dia, Luciano comanda a estreia de uma nova temporada do ‘The Wall’. O quadro em que os desafiantes enfrentam a sorte contra a parede pode pagar um prêmio de cerca de R$ 2 milhões.

Para o primeiro programa, Huck recebe Salwa e Janete, irmãs que juntas possuem uma loja online de hijabs. Com o dinheiro do prêmio, elas planejam investir no negócio: em tecidos e enfeites para os véus e na reforma do ateliê onde trabalham.

Nesta semana, o ‘Domingão com Huck’ vai ao ar após ‘Campeões de Bilheteria’. O programa tem apresentação de Luciano Huck, direção geral de Clarissa Lopes e direção artística de Hélio Vargas.

