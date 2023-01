Sindona OFERECE EMPREGOS na Grande SP

A Sindona, empresa que busca, através da construção, promover mudanças sociais e de vida, está atrás de novos funcionários para compor seu time. Com vagas em São Paulo, Cotia e Osasco, vale a pena conferir a lista abaixo:

Analista de Administração de Pessoal – São Paulo – SP – Pessoa jurídica;

Analista de Arquitetura – Desenvolvimento de Produto 3D – São Paulo – SP -Efetivo;

Analista de Atendimento de Marketing – São Paulo – SP – Pessoa jurídica;

Analista de BI – São Paulo – SP – Pessoa jurídica;

Analista de Cobrança Incorporação – Cotia – SP – Pessoa jurídica;

Analista de Contas a Receber com foco em Incorporação – São Paulo – SP – Pessoa jurídica;

Analista de Social Media – São Paulo – SP – Pessoa jurídica;

Arquiteto de Projetos Legais e Aprovações junto às Municipalidades – São Paulo – SP;

Assistente de Engenharia – Cotia – SP – Efetivo;

Assistente Departamento Pessoal – Osasco – SP – Efetivo;

Assistente de Projetos de Arquitetura – São Paulo – SP – Pessoa jurídica;

Coordenador de TI – São Paulo – SP – Pessoa jurídica;

Editor de Conteúdo Digital – São Paulo – SP – Pessoa jurídica;

Eletricista – Cotia – SP – Efetivo;

Estágio Arquitetura – Projetos – São Paulo – SP – Estágio;

Produtor de conteúdo gráfico – São Paulo – SP – Pessoa jurídica;

Produtor Gráfico e de Conteúdo – São Paulo – SP – Pessoa jurídica;

Técnico de Segurança no Trabalho – Cotia – SP – Efetivo.

Mais sobre a Sindona e como se candidatar

Bom, agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a empresa, é válido frisar que a Sindona é uma organização desenvolvimental e acredita que um ambiente saudável produz pessoas melhores e um mundo melhor! O ciclo do trabalho gera o desenvolvimento humano dos clientes e do tempo, assim, cria um círculo virtuoso de evolução social.

Em resumo, o trabalho da Sindona vai além de incorporar, construir e vender. Cria imóveis residenciais, com design arrojado, arquitetura inovadora e funcional, além de desenvolver produtos que se adequam à vida dos clientes e traz singularidade em todos os projetos.

