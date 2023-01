Sine anuncia mais de 100 vagas de emprego em Maceió nesta segunda-feira (2)

O ano começa com boas notícias para quem está em busca de uma oportunidade para ingressar ou se recolocar no mercado de trabalho. Isso porque o Sine acaba de anunciar mais de 100 vagas de emprego em Maceió nesta segunda-feira (2). Há chances para contratação efetiva e, também, vagas destinadas a estudantes do ensino superior interessados em postos de estágio.

Dentre as oportunidades disponíveis nesta semana, destacam-se as funções de vendedor, auxiliar de escritório, montador, mecânico, serviços gerais, técnico de enfermagem, açougueiro, costureira, doméstico, tosador, terapeuta ocupacional, manicure, técnico de informática, farmacêutico, entre outras. Há, ainda, mais de 20 vagas para a área de vendas, além de oportunidade de estágios nas áreas de contabilidade e marketing.

Os requisitos variam de acordo com a função desejada, mas grande parte das posições são destinadas a pessoas que moram na capital e possuem ensino fundamental, médio ou superior. Experiência anterior na função não é um pré-requisito para todas as vagas.

É importante notar, ainda, que as posições são rotativas, de modo que podem sofrer alterações sem aviso prévio, conforme demanda e preenchimento.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão enviar o currículo profissional pelo e-mail imosine.semtabes@gmail.com ou, ainda, entregar presencialmente no posto de atendimento do Sine Maceió.

O atendimento do Sine acontece de segunda a sexta, das 8h às 14h, no 2º piso do Shopping Popular, no Centro. Para o atendimento presencial, é preciso apenas apresentar o currículo profissional e o CPF.

Os candidatos que ainda não possuem currículo poderão contar com o apoio da equipe do Sine Maceió, que oferece serviço gratuito para a criação do documento na unidade.

Para mais informações, basta entrar em contato pelo WhatsApp (82) 98879-1919 ou diretamente pelo telefone no 0800 082 6205.