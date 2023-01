SineBahia oferece 127 vagas de emprego no interior da BA nesta terça-feira (3)

Foto: Camila Souza/GOVBA

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) está com 127 vagas de emprego abertas divididas em várias cidades do interior do estado nesta terça-feira (3). As oportunidades estão disponíveis em Feira de Santana, Simões Filho, Alagoinhas, Santo Antônio de Jesus.

Os benefícios e os salários variam de acordo com a função e os interessados podem buscar um dos postos de atendimento em Salvador e/ou no interior do estado com documentos pessoais para ter acesso a mais de informações e se cadastrar.

Os documentos necessários são Carteira de Trabalho física ou digital; RG; CPF; comprovantes de residência e escolaridade; CNH, se a vaga exigir, além de certificados de cursos, se assim desejar. Vale pontuar que essas vagas estão sujeitas ao limite de encaminhamentos.

VAGAS PARA A UNIDADE DE FEIRA DE SANTANA II

NUTRIÇÃO (ESTÁGIO)

Ensino Superior em andamento (cursando do 2º ao 5° semestre de Nutrição)

Sem experiência

01 VAGA

ATENDENTE DE TELEMARKETING

Ensino Médio completo

Experiência formal ou informal (comprovada ou não)

Também para Pessoas com Deficiência (PCD)

50 VAGAS

AUXILIAR FINANCEIRO

Ensino Superior Incompleto (contabilidade ou administração)

Experiência 06 meses na CTPS

01 VAGA

SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade não exigida

Experiência 06 meses na CTPS

01 VAGA

VAGAS DE SIMÕES FILHO

AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PCD)

Ensino Médio Completo

Não exige experiência

Exclusiva para pessoas com deficiência

01 vaga

AUXILIAR DE PRODUÇÃO

Ensino Médio Completo

Experiência 06 meses

05 vagas

FATURISTA

Ensino Superior em Contabilidade

Experiência 06 meses

Necessário conhecimento fiscal e habilidade com Excel

01 vaga

MOTORISTA DE CAMINHÃO

Ensino médio completo

Experiência 06 meses

Disponibilidade para realizar viagens

02 vagas

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA

Ensino Fundamental Completo

Experiência 06 meses

Disponibilidade para realizar viagens

10 vagas

MONTADOR DE ANDAIMES

Ensino fundamental completo

Experiência 06 meses

Disponibilidade para realizar viagens

06 vagas

SOLDADOR PARA ESTRUTURAS DE PALCO

Ensino médio completo

Experiência 06 meses

01 vaga

SOLDADOR

Ensino médio completo

Conhecimento em MIG e eletrodo revestido

Experiência 06 meses

01 vaga

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (ESTÁGIO)

Cursando a partir do 5º semestre

Não exige experiência

01 vaga

VAGAS DE ALAGOINHAS

GERENTE ADMINISTRATIVO

Ensino superior incompleto

Experiência 6 meses na carteira

Possuir: CNH B

Atividades: supervisionar as operações da empresa, colaborar no fluxo dos recursos da organização e realizações de operações diárias

01 VAGA

PEDAGOGA

Ensino superior completo

Experiência 6 meses na carteira

Possuir: CNH B

Atividades: planejar, implementar, monitorar o processo educacional em diversos níveis e atuar na área pedagógica.

Imprescindível: conhecimento intermediário em Pacote Office (Word, Excel, e Power Point)

01 VAGA

VAGA DE CRISÓPOLIS

MARMORISTA

Ensino Médio Completo

Não Exige Experiência Na Função

02 VAGAS

VAGAS PARA SANTO ANTÔNIO DE JESUS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

01 VAGA

ATENDENTE DE LOJA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

01 VAGA

ATENDENTE DE LOJA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

01 VAGA

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

02 VAGAS

SERVENTE DE OBRAS (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental Incompleto

02 VAGAS

AUXILIAR DE LINHA DE CARGA E DESCARGA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Possuir CNH A

01 VAGA

GERENTE DE RESTAURANTE

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Possuir CNH A

01 VAGA

GARÇOM

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

COZINHEIRA

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

COZINHEIRA

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

EMPREGADA DOMÉSTICA

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AUXILIAR DE OFICINA

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

ELETROTÉCNICO

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

OPERADOR DE MÁQUINAS GRÁFICAS

Ensino Médio Completo

Experiência em gráficas

01 VAGA

GARÇONETE

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

MECÂNICO AUTOMOTIVO

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

ELETRICISTA AUTOMOTIVO

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

BARMAN

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

PIZZAIOLO

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

CHURRASQUEIRO

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL

Experiência mínima de 06 meses na função

Ensino Médio Completo

01 VAGA

TÉCNICO EM FIBRA ÓPTICA (INSTALADOR)

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Habilitação: B

01 VAGA

MONTADOR DE MÓVEIS

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

MOTOFRETISTA

Ensino Médio Completo

Possuir CNH A

03 VAGAS

MOTORISTA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Possuir CNH A/D

01 VAGA

COSTUREIRA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

VAGAS DE ILHÉUS

TÉCNICO DE SUPORTE DE TI (PCD)

Exclusiva Para Pessoas Com Deficiência

Superior Cursando Analise e Desenvolvimento de Sistemas ou Tecnologia de Informação

Experiência na função

Apresentar laudo atualizado

01 VAGA

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA (PCD)

Exclusiva Para Pessoas Com Deficiência

Ensino Médio Completo

Experiência na função

Apresentar laudo atualizado

01 VAGA

MONITOR DE SISTEMAS ELETRÔNICO (PCD)

Exclusiva Para Pessoas Com Deficiência

Ensino Médio Completo

Experiência na função

Apresentar laudo atualizado

01 VAGA

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA

Ensino Médio Completo

Experiência na Função

01 VAGA

VENDEDOR DE SERVIÇOS

Ensino Médio Completo

Experiência na Função

Possuir Moto e CNH “A”

01 VAGA

SALVA-VIDAS

Ensino Médio Completo

Experiência na Função

01 VAGA

JARDINEIRO LÍDER

Ensino Fundamental Completo

Experiência na função

Disponibilidade para trabalhar em Itacaré

01 VAGA

OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS

Ensino Fundamental Completo

Experiência na Função com fibra de vidro

Residir no Pontal

01 VAGA

OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS

Ensino Fundamental Completo

Experiência na Função com Roçagem

01 VAGA

AÇOUGUEIRO

Ensino Médio Incompleto

Experiência na função

01 VAGA

