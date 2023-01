SineBahia oferece 142 vagas de emprego no interior da Bahia nesta quarta (18)

Foto: Camila Souza/GOVBA

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) está com 142 vagas de emprego abertas divididas em várias cidades do interior do estado nesta quarta-feira (18). As oportunidades estão disponíveis em Camaçari, Feira de Santana, Crisópolis, Ilhéus, Candeias, Santo Antônio de Jesus, entre outros.

Os benefícios e os salários variam de acordo com a função e os interessados podem buscar um dos postos de atendimento em Salvador e/ou no interior do estado com documentos pessoais para ter acesso a mais de informações e se cadastrar.

Os documentos necessários são Carteira de Trabalho física ou digital; RG; CPF; comprovantes de residência e escolaridade; CNH, se a vaga exigir, além de certificados de cursos, se assim desejar. Vale pontuar que essas vagas estão sujeitas ao limite de encaminhamentos.

VAGA DE CAMAÇARI

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função (área administrativa)

01 VAGA

Observação: a entrevista vai acontecer nesta quarta-feira (18/01)

VAGAS DE FEIRA DE SANTANA

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO (RECEPÇÃO)

Ensino Superior incompleto

Não exige experiência na CTPS

02 VAGAS

TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

LAVADOR DE CARROS

Ensino Fundamental completo

Com experiência na CTPS

Ter CNH categoria D

01 VAGA

TÉCNICO EM ELETRÔNICA

Ensino Médio Completo

Curso técnico em: Eletrotécnica, eletrônica, telecomunicações, eletromecânica ou informática

Ter Curso de inglês básico

Possuir CNH categoria B

01 VAGA

MOTORISTA

Ensino Médio completo

Com experiência na CTPS

Ter CNH categoria D

10 VAGAS

AUXILIAR LOGÍSTICA

Ensino Médio Completo

Com experiência na CTPS

01 VAGA

VAGAS DE CRISÓPOLIS

PADEIRO CONFEITEIRO

Com experiência

Não exige comprovação em CTPS

02 VAGAS

MARMORISTA

Ensino Médio completo

Não exige experiência na função

02 VAGAS

VAGAS DE CANDEIAS

ASSISTENTE SOCIAL

Ensino Superior completo

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório residir em Candeias

01 VAGA

FISCAL DE CAMPO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

Possuir habilitação A e veículo

Obrigatório residir em Candeias

01 VAGA

VAGAS DE JEQUIÉ

COZINHEIRO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência restaurante

01 VAGA

AUXILIAR DE COZINHA

Ensino Fundamental incompleto

Experiência em restaurante

01 VAGA

GARÇOM

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses

Ter disponibilidade de horários

01 VAGA

VENDEDOR

Ensino Médio completo

Experiências de vendas com energia solar e equipamentos de refrigeração

01 VAGA

CONSULTOR EMPRESARIAL

Ensino Superior em Administração, Recursos Humanos, Marketing ou Gestão Comercial

Experiências com consultoria e instrutoria empresarial

Ter CN B e disponibilidade para viajar

01 VAGA

CONFEITEIRO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência com pães e salgados de festa

01 VAGA

CORTADOR DE MÁRMORE

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

SERRALHEIRO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

VAGAS DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

01 VAGA

ATENDENTE DE LOJA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

01 VAGA

ATENDENTE DE LOJA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

01 VAGA

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

02 VAGAS

SERVENTE DE OBRAS (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental Incompleto

02 VAGAS

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

FISCAL DE LOJA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

OPERADOR DE CAIXA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

ANALISTA DE CRÉDITO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS

Ensino Superior em Recursos Humanos ou Administração

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

LÍDER DE SETOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AUXILIAR DE FRENTE DE CAIXA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

GARÇOM

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

CHURRASQUEIRO

Experiência na função

01 VAGA

AJUDANTE DE COZINHA

Experiência na função

02 VAGAS

AUXILIAR DE MECÂNICO

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

ESTOQUISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

CONSULTOR (ANALISTA DE NEGÓCIOS)

Ensino Superior completo (Administração, Recursos Humanos, Marketing ou Gestão Comercial)

Experiência mínima de 06 meses na função

Possuir CNH B

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Possuir CNH A/B

01 VAGA

COZINHEIRA

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AUXILIAR DE OFICINA

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

ELETROTÉCNICO

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

MECÂNICO AUTOMOTIVO

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

TÉCNICO EM FIBRA ÓPTICA (INSTALADOR)

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Ter habilitação B

01 VAGA

MOTOFRETISTA

Ensino Médio completo

Possuir CNH A

03 VAGAS

COSTUREIRA

Experiência mínima de 06 meses na função

Ensino Médio completo

02 VAGAS

VAGAS DE ILHÉUS

TÉCNICO DE SUPORTE DE TI (PCD)

Exclusiva Para Pessoas Com Deficiência

Ensino Superior Cursando Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou Tecnologia de Informação

Experiência na função

Apresentar laudo atualizado

01 VAGA

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA (PCD)

Exclusiva Para Pessoas Com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência na função

Apresentar laudo atualizado

01 VAGA

AUXILIAR DE AEROPORTO (PCD)

Ensino Médio completo

Experiência na função

Apresentar laudo atualizado

01 VAGA

ATENDENTE DE LOJA – ESTÁGIO

Ensino Médio incompleto

01 VAGA

PROMOTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência na função

Possuir disponibilidade pra viajar

01 VAGA

MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS

Ensino Médio completo

Experiência comprovada em carteira

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio incompleto

Experiência na função

01 VAGA

EMPREGADA DOMÉSTICA

Ensino Fundamental Completo

Experiência comprovada em carteira

Disponibilidade para dormir

01 VAGA

OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Ensino Médio completo

Experiência na função

Curso na área

01 VAGA

AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

Ensino Médio completo

Experiência comprovada em carteira

Curso na área

01 VAGA

ALINHADOR DE PNEUS

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

Possuir Habilitação “AB”

01 VAGA

VENDEDOR DE SERVIÇOS

Ensino Médio completo

Experiência na função

Possuir experiência com loja de autopeças.

01 VAGA

MECÂNICO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

01 VAGA

GERENTE DE ALIMENTOS E BEBIDAS

Ensino Médio completo

Experiência comprovada em carteira

01 VAGA

TÉCNICO PROJETISTA I

Ensino Médio Técnico Completo em Eletrotécnica ou Eletromecânica

Experiência comprovada em carteira

Possuir CNH “B”, CFT ativo e Curso NR10

Conhecimento em Leitura e interpretação de esquemas elétricos intermediário e Pacote Office

01 VAGA

TÉCNICO AGENTE RESPONSÁVEL

Ensino Médio Técnico Completo em Eletrotécnica ou Eletromecânica

Experiência Comprovada em Carteira

Possuir CNH “B”, CFT ativo e Curso NR10

Conhecimento em processos de redes, CAD e em processo de construção ou manutenção de redes de distribuição.

01 VAGA

VAGAS DE PORTO SEGURO

AGENTE DE RESERVAS

Ensino Médio completo

Não exige experiência

01 VAGA

ALMOXARIFE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

ANALISTA ADM

Ensino Superior completo

Não exige experiência

01 VAGA

ANALISTA DE ESTOQUE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

ANALISTA DE NEGÓCIOS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

ANALISTA DE RH

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

ANALISTA FINANCEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Ensino Superior completo

Experiência mínima de 06 meses

02 VAGAS

AUXILIAR DE COZINHA

Ensino Fundamental completo

Experiência 06 meses

03 VAGAS

AUXILIAR FINANCEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

AUXILIAR DE LAVANDERIA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

AUXILIAR DE PIZZAIOLO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

CHEFE DE COZINHA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Ensino Médio completo

Experiência 06 meses

01 VAGA

GARÇOM

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses

02 VAGAS

GERENTE DE HOTEL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

GERENTE DE LOJA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

MECÂNICO DE AUTOMÓVEL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

02 VAGAS

PEDREIRO

Fundamental completo

Experiência 06 meses

01 VAGA

PASSADEIRA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

RECEPCIONISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

02 VAGAS

SUPERVISOR GERAL DE HOTEL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

SERRALHEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

VAGAS DE VITÓRIA DA CONQUISTA

ASSISTENTE DE VENDAS (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Jovem Aprendiz/PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Cursando Ensino Fundamental ou Médio

Ter conhecimento em Pacote Office básico

01 VAGA

ANALISTA DE NEGÓCIOS (VAGA TEMPORÁRIA)

Imprescindível experiência em consultoria e instrutoria nas áreas de marketing, vendas, finanças, entre outras.

Ter disponibilidade para realizar viagens

Para trabalhar em Salvador e cidades do interior da Bahia

01 VAGA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Ensino Médio completo

Experiência na área administrativa

01 VAGA

AUXILIAR CONTÁBIL

Ensino Médio completo

Experiência na apuração de impostos Federais e Estaduais

01 VAGA

AUXILIAR CONTÁBIL

Ensino Superior completo ou em andamento em Ciências Contábeis

Experiência mínima de 06 meses na área fiscal

01 VAGA

AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS

Experiência na função

01 VAGA

AVALIADOR DE IMÓVEIS

Ensino Médio completo

Não exige experiência na função

Ter CNH-B, boa caligrafia e desenvoltura

01 VAGA

BORRACHEIRO AUXILIAR

Possuir CNH categoria A

Para auxiliar nos serviços gerais (lavagem e montagem de pneus)

01 VAGA

CONFEITEIRO

Experiência comprovada na função

01 VAGA

CONSULTOR DE VENDAS

Experiência na função

Vendedor porta a porta

01 VAGA

COZINHEIRO DE RESTAURANTE

Ensino Médio completo

Experiência na função

02 VAGAS

MARMORISTA

Experiência com granito ou uso de maquita

01 VAGA

OPERADOR DE RÁDIO

Ensino Médio completo

Experiência na função

Possuir DRT (Registro Profissional)

01 VAGA

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO

Para trabalhar em casa (home office), com vendas de produtos e serviços financeiros por meio de ligações

Necessário possuir computador e ter ambiente favorável para o trabalho em home Office (100% remoto).

01 VAGA

PROFESSOR DE SOCIOLOGIA NO ENSINO MÉDIO

(VAGA DISPONÍVEL TAMBÉM PARA PCD)

Licenciatura em Sociologia ou Ciências Sociais

Experiência na área, conhecimento em pacote Office e plataformas digitais

Salário: R$1.935,66 + benefícios

01 VAGA

SERRALHEIRO

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário: R$2.359,00

01 VAGA

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA

Formação técnica completa em Eletrônica

Possuir conhecimento básico em medições de tensões e correntes

Ter disponibilidade para realizar viagens (Sul da Bahia-Irecê/Porto Seguro) e habilitação categoria B

01 VAGA

TÉCNICO DE OPERAÇÃO ELETROTÉCNICA

Formação Técnica completa em Eletrotécnica e CFT ativo

Ter experiência com o processo de construção ou manutenção de redes de distribuição

Possuir conhecimento em CAD, Pacote Office intermediário e CNH categoria B

01 VAGA

TÉCNICO DE OPERAÇÃO ELETROTÉCNICA (LÍDER TÉCNICO)

Curso Técnico em Eletrônica, Mecatrônica ou Eletrotécnica

Experiência na função

Ter habilitação categoria B

01 VAGA

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Formação técnica completa em Informática, ou cursando Ensino Superior em Redes, Tecnologia da Informação ou áreas afins

Experiência mínima de 06 meses na função

Para trabalhar como Auxiliar de TI

Possuir habilitação AB

Salário: R$ 1.457,61

01 VAGA

TÉCNICO EM NUTRIÇÃO

Curso Técnico completo em Nutrição

Experiência na função

01 VAGA

TOSADOR DE ANIMAIS DOMÉSTICOS

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

VENDEDOR PORTA A PORTA

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência com vendas e ter moto própria

01 VAGA

VAGA DE CAETITÉ

VENDEDOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

