SineBahia oferece 144 vagas de emprego da Bahia nesta quinta

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) está com 144 vagas de emprego abertas divididas em várias cidades do interior do estado nesta quinta-feira (5). As oportunidades estão disponíveis em Crisópolis, Simões Filho, Ipirá, Jequié, Senhor do Bonfim e Vitória da Conquista.

Os benefícios e os salários variam de acordo com a função e os interessados podem buscar um dos postos de atendimento em Salvador e/ou no interior do estado com documentos pessoais para ter acesso a mais de informações e se cadastrar.

Os documentos necessários são Carteira de Trabalho física ou digital; RG; CPF; comprovantes de residência e escolaridade; CNH, se a vaga exigir, além de certificados de cursos, se assim desejar. Vale pontuar que essas vagas estão sujeitas ao limite de encaminhamentos.

VAGAS DE CRISÓPOLIS PARA DIA 05/01/2023

PADEIRO CONFEITEIRO

Ensino Médio completo

Exige experiência (não comprovada em carteira)

01 VAGA

MARMORISTA

Ensino Médio completo

Não exige experiência

02 VAGAS

VAGAS DE IPIRÁ PARA DIA 05/01/2023

ASSISTENTE DE LOGÍSTICA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses (comprovada no setor)

Salário e benefícios (uniforme, cesta básica, refeitório empresa e auxilio creche)

01 VAGA

GERENTE ADMINISTRATIVO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses (comprovada no setor)

01 VAGA

VENDEDOR EXTERNO

Ensino Médio completo

Experiência com vendas e habilidade com redes sociais

Ter habilitação A/B e disponibilizar veículo (MOTO)

Salário e benefícios (comissão, produtividade e plano de saúde)

Observação: disponibilidade para viajar e experiência comprovada no setor

10 VAGAS

SUBGERENTE

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses

Ter noções de informática, facilidade de liderar e motivar equipe

Para trabalhar também com atendimento ao cliente e vendas

Disponibilidade para viajar e habilitação A/B

01 VAGA

VAGAS DE JEQUIÉ PARA DIA 05/01/2023

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiências com vendas, possuir veículo e CNH A/B

01 VAGA

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

Ensino Técnico completo

Experiência comprovada

Possuir CNH- B e curso técnico eletrotécnica, CFT ativo, conhecimento em CAD, processo de construção ou manutenção de redes de distribuição e sistema SAP.

01 VAGA

SALGADEIRO

Ensino Fundamental incompleto

06 meses de experiência

01 VAGA

CORTADOR DE MÁRMORE

Ensino Fundamental incompleto

06 meses de experiência

01 VAGA

PROMOTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência comprovada, ter CNH –B e veículo próprio

Ter disponibilidade para viajar.

01 VAGA

SERRALHEIRO

Ensino Fundamental incompleto

06 meses de experiência

01 VAGA

VENDEDOR

Ensino Médio completo

Experiência comprovada com vendas de Energia Solar e ar-condicionado

01 VAGA

VAGAS DE SENHOR DO BONFIM PARA DIA 05/01/2023

CHAPISTA DE LANCHONETE

Ensino Médio completo

Experiência na área

01 VAGA

COZINHEIRA

Experiência na função

01 VAGA

MANICURE

Ensino Fundamental completo

Não exige experiência

02 VAGAS

CABELEIREIRO

Ensino Fundamental completo

Não exige experiência

01 VAGA

AJUDANTE DE PADARIA

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

01 VAGA

FORNEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

02 VAGAS

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

VENDEDOR

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

01 VAGA

VENDEDOR EXTERNO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

01 VAGA

VENDEDOR EXTERNO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

01 VAGA

VENDEDOR EXTERNO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

04 VAGAS

MOTORISTA

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

CNH: AD

01 VAGA

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência no Comércio

Possuir Veículo Próprio (Moto) e CNH: A

Inscrição ou disposição para fazer o CORE

01 VAGA

CHAPISTA DE LANCHONETE

Ensino Médio completo

Experiência na área

01 VAGA

ATENDENTE DE LANCHONETE

Ensino Fundamental completo

Experiência em Redes Sociais

01 VAGA

EMPREGADO DOMÉSTICO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

01 VAGA

VAGAS DE JACOBINA PARA DIA 05/01/2023

AÇOUGUEIRO

Experiência 06 meses

01 VAGA

AGENTE DE MICROCRÉDITO

Ensino Médio completo

Experiência com vendas e cobrança

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ensino Médio completo

Experiência comprovada

03 VAGAS

AUXILIAR DE MECÂNICO

Experiência comprovada

CNH: AB

04 VAGAS

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL

Ensino médio completo

Curso de ASB+CRO ativo

01 VAGA

BORRACHEIRO

Experiência comprovada

02 VAGAS

CHAVEIRO

Ensino Médio completo

CNH: AB

01 VAGA

CHEF DE COZINHA

Ensino Médio completo

Experiência em cozinha industrial

01 VAGA

DESIGNER

Ensino Médio completo

Experiência comprovada

01 VAGA

MECÂNICO

Experiência comprovada

CNH: AB

02 VAGAS

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência comprovada

02 VAGAS

VENDEDOR EXTERNO

Ensino Médio completo

Experiência comprovada

01 VAGA

TRABALHADOR DE FABRICAÇÃO DE SORVETE

Ensino Médio completo

01 VAGAS

VAGAS DE UMBURANAS /OUROLÂNDIA PARA DIA 05/01/2023

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Curso técnico

Experiência comprovada

02 VAGAS

TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE

Curso técnico

Experiência comprovada

02 VAGAS

VAGAS DE ITABUNA PARA DIA 05 /01/ 2023

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO DE VENDAS (PCD)

EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Ensino Médio completo

Não exige experiência

01 VAGA

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO

Ensino Médio completo

Não exige experiência

01 VAGA

OPERADOR DE TELEMARKETING HOME OFFICE

Ensino Médio completo

Não exige experiência

Necessário possuir computador de mesa/notebook, headset e webcam

20 VAGAS

EDUCADOR SOCIAL

Ensino Superior completo ou incompleto em Pedagogia ou Educação Física, Dança ou Sociologia

Experiência mínima de 06 meses na área

Experiência com projetos sociais

Imprescindível experiência no serviço de convivência e fortalecimento de vínculo

01 VAGA

FUNILEIRO DE AUTOMÓVEIS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 03 meses na carteira

01 VAGA

PINTOR DE AUTOMÓVEIS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 03 meses na carteira

01 VAGA

AUXILIAR DE LIMPEZA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

TRABALHADOR RURAL

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO

Curso Técnico em Ar Condicionado

Experiência mínima de 06 meses na área

Habilidade com refrigeradores, lavadoras, microondas e bebedouros

Residir em Itabuna

05 VAGAS

VAGAS DE ILHÉUS PARA DIA 05/01/2023

TÉCNICO DE SUPORTE DE TI (PCD)

Exclusiva Para Pessoas Com Deficiência

Cursando Ensino Superior em Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou Tecnologia de Informação

Experiência na função

Apresentar laudo atualizado

01 VAGA

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA (PCD)

Exclusiva Para Pessoas Com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência na função

Apresentar laudo atualizado

01 VAGA



MONITOR DE SISTEMAS ELETRÒNICO (PCD)

Exclusiva Para Pessoas Com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência na função

Apresentar laudo atualizado

01 VAGA

TÉCNICO PROJETISTA I

Ensino Médio Técnico Completo em Eletrotécnica ou Eletromecânica

Experiência comprovada em carteira

Possuir CNH “B”, CFT ativo e Curso NR10

Conhecimento em leitura e interpretação de esquemas elétricos intermediário e Pacote Office

01 VAGA

TÉCNICO AGENTE RESPONSÁVEL

Ensino Médio Técnico Completo em Eletrotécnica ou Eletromecânica

Experiência comprovada em carteira

Possuir CNH “B”, CFT ativo e Curso NR10

Conhecimento em processos de redes, CAD e em processo de construção ou manutenção de redes de distribuição.

01 VAGA

VENDEDOR DE SERVIÇOS

Ensino Médio Completo

Experiência na Função

Possuir Moto e CNH “A”

01 VAGA

SALVA-VIDAS

Ensino Médio Completo

Experiência na Função

01 VAGA

OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS

Ensino Fundamental Completo

Experiência na função com fibra de vidro

Residir no Pontal

01 VAGA

OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS

Ensino Fundamental Completo

Experiência na função com roçagem

1 VAGA

AÇOUGUEIRO

Ensino Médio incompleto

Experiência na função

01 VAGA

VAGAS DE VITÓRIA DA CONQUISTA PARA 05/01/2023

ASSISTENTE DE VENDAS (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Estágio)

Cursando Ciências Contábeis, Administração (técnico ou superior), Gestão ou Economia

Bolsa auxílio: R$ 800,00 + Vale Transporte

Horário de trabalho: turno matutino, de segunda a sábado

01 VAGA

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS

Ensino Superior completo ou em andamento em RH ou áreas afins

Conhecimento em Pacote Office e experiência na função

01 VAGA

ASSENTADOR DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS

Não exige escolaridade

Experiência com Granito ou uso de Maquita

Atividade: irá trabalhar como montador de bancada de Porcelanato

02 VAGAS

AUXILIAR CONTÁBIL

Ensino Superior completo ou em andamento em Ciências Contábeis

Experiência mínima de 06 meses na área fiscal

01 VAGA

AUXILIAR DE LAVANDERIA

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

Disponibilidade para trabalhar nos turnos diurno e noturno

Salário: R$ 1.273,00

08 VAGAS

AUXILIAR DE LIMPEZA

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

03 VAGAS

AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

AUXILIAR FINANCEIRO

Ensino Superior completo em Administração ou Ciências Contábeis

Experiência com digitação e planilhas

01 VAGA

AUXILIAR FINANCEIRO

Ensino Superior completo ou em andamento em Ciências Contábeis

Experiência na função

Conhecimento em pacote Office

01 VAGA

BANHISTA DE ANIMAIS DOMÉSTICOS

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

BARBEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência comprovada na função

01 VAGA

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência com vendas externas

01 VAGA

ENCANADOR

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário: R$ 2.359,00+benefícios

01 VAGA

MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

MOTOFRETISTA

Ensino Fundamental completo

Possuir CNH categoria A

01 VAGA

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

OPERADOR DE TRATAMENTO DE ESGOTO

Ensino Fundamental completo

Experiência com desentupimento de tubulação de esgoto

01 VAGA

PROFESSOR DE SOCIOLOGIA NO ENSINO MÉDIO

Licenciatura em Sociologia ou Ciências Sociais

Experiência na área, conhecimento em pacote Office e plataformas digitais

Salário: R$1.935,66 + benefícios

Vaga disponível também para PCD

01 VAGA

PROMOTOR DE VENDAS

Desejável Ensino Superior em qualquer área

Experiência com vendas, habilitação AB e disponibilidade para realizar viagens

01 VAGA

RECEPCIONISTA ATENDENTE

Ensino Médio completo

Não exige experiência

Atividades: irá receber e atender clientes e acompanhar pedidos

01 VAGA

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO

Ensino Médio completo

Experiência com vendas

Possuir carro ou moto

01 VAGA

SUPERVISOR DE VENDAS (EXTERNO)

Desejável Ensino Superior em qualquer área

Experiência com vendas

Ter habilitação AB e disponibilidade para realizar viagens

01 VAGA

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA

Curso técnico em Eletrônica

Ter disponibilidade para realizar viagens (Sul da Bahia-Irecê/Porto Seguro)

Habilitação categoria B e conhecimento básico em medições de tensões e correntes

01 VAGA

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Curso técnico em Informática, ou cursando ensino superior em Redes, Tecnologia da Informação ou áreas afins

Experiência mínima de 06 meses na função e habilitação AB

Atividade: trabalhará como Auxiliar de TI

Salário: R$ 1.457,61

01 VAGA

TOSADOR DE ANIMAIS DOMÉSTICOS

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função e que já tenha trabalhado em loja de ótica

01 VAGA

VENDEDOR PORTA A PORTA

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência com vendas

Ter moto própria

01 VAGA

