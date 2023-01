SineBahia oferece 193 vagas de emprego no interior da Bahia nesta terça (24)

Foto: Camila Souza/GOVBA

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) está com 193 vagas de emprego abertas divididas em várias cidades do interior do estado nesta terça-feira (24). As oportunidades estão disponíveis em Simões Filho, Lauro de Freitas, Ipirá, Ilhéus, Feira de Santana, entre outros.

Os benefícios e os salários variam de acordo com a função e os interessados podem buscar um dos postos de atendimento em Salvador e/ou no interior do estado com documentos pessoais para ter acesso a mais de informações e se cadastrar.

Os documentos necessários são Carteira de Trabalho física ou digital; RG; CPF; comprovantes de residência e escolaridade; CNH, se a vaga exigir, além de certificados de cursos, se assim desejar. Vale pontuar que essas vagas estão sujeitas ao limite de encaminhamentos.

VAGAS DE LAURO DE FREITAS

AJUDANTE DE OBRAS (EXCLUSIVA PARA PCD)

Ensino Fundamental Completo

Não exige experiência

Imprescindível: auxiliar profissionais no canteiro, ter facilidade de locomoção, de segurar e carregar materiais e realizar atividades relacionadas a construção civil

03 VAGAS

PEDREIRO (EXCLUSIVA PARA PCD)

Ensino Fundamental Completo

Não exige experiência

Imprescindível: auxiliar profissionais no canteiro, realizar atividades relacionadas à construção civil e ter facilidade de locomoção, segurar e carregar materiais

02 VAGAS

PINTOR DE OBRAS (EXCLUSIVA PARA PCD)

Ensino Fundamental Completo

Não exige experiência

Imprescindível: realizar atividade de pintura de apartamentos e fachadas

02 VAGAS

AJUDANTE DE OBRAS

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses

Imprescindível: apoio aos pedreiros e serviços gerais

06 VAGAS

PEDREIRO

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses

Imprescindível: experiência em reboco e acabamento, assentamento de blocos, entre outros

04 VAGAS

ATENDENTE DE LOJA DE MERCADO

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses

Imprescindível: experiência em varejo e atendimento, conhecimento em informática.

01 VAGA

MOTORISTA CARRETEIRO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses em CTPS

Imprescindível: ter experiência com carreta baú, disponibilidade para viajar a trabalho e para dirigir durante a noite

05 VAGAS

SERRALHEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência de 06 meses

Salário: R$ 1.895,00

01 VAGA

VAGAS DE FEIRA DE SANTANA

COZINHEIRO LÍDER

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

01 VAGA

SUBGERENTE DE RESTAURANTE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

01 VAGA

ALMOXARIFE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Possuir CNH categoria “A/B”

01 VAGA

MOTORISTA CARRETEIRO

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Possuir CNH categoria “E”

01 VAGA

VAGAS DE SIMÕES FILHO

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses (com vendas interna e externa)

20 VAGAS

MECÂNICO DE MOTOS

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses (com manutenção mecânica de motos)

10 VAGAS

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses (serviços gerais)

Observação: contrato temporário para festas e eventos

20 VAGAS

AUXILIAR DE COZINHA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses (restaurante e churrascaria)

01 VAGA

CHURRASQUEIRO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses (restaurante e churrascaria)

01 VAGA

SUPERVISOR DE LOGÍSTICA

Ensino Médio técnico ou Superior Completo

Experiência mínima de 06 meses (Supervisão em Logística)

03 VAGAS

GERENTE FINANCEIRO

Ensino Superior Completo em Contabilidade

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA

Ensino Médio/Técnico Completo

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

MOTORISTA CARRETEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

MOTORISTA CAMINHÃO GUINDALTO COM MUNK

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses

Viagens nacionais para grandes distâncias

01 VAGA

CAMINHONEIRO CARRETEIRO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses

Viagens nacionais para grandes distâncias

03 VAGA

MOTORISTA CARRETEIRO – BITREM

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses

05 VAGAS

MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

MOTORISTA DE TRATOR

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses (trator ou roçadeira)

01 VAGA

TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

ASSISTENTE DE VENDAS (ESTÁGIO)

Ensino Superior em Curso, a partir do 2º semestre

05 VAGAS

ENGENHEIRO CIVIL (ESTÁGIO)

Ensino Superior em Curso

Conhecimento em Auto-Cad

01 VAGA

QUÍMICO (ESTÁGIO)

Ensino Superior em curso

Horário das 8h às 12h

01 VAGA

SUPERVISOR DE TRANSPORTE

Ensino Médio técnico ou Superior em Curso

Experiência mínima de 06 meses de transporte e roteirização.

01 VAGA

VAGAS DE SANTO AMARO

VENDEDOR NO COMÉRCIO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses em CTPS

Jornada de trabalho a combinar

02 VAGAS

VENDEDOR NO COMÉRCIO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses em CTPS

Jornada de trabalho a combinar

Possuir CNH “A/B”

01 VAGA

VAGAS DE IPIRÁ

SUBGERENTE

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses

Possuir noções de informática, facilidade de liderar e motivar equipe

Ter CNH “A/B” e disponibilidade para viajar

01 VAGA

AUXILIAR DE ELETRICISTA

Experiência mínima de 06 meses

Desejável que tenha curso de NR10 e NR35

02 VAGAS

TÉCNICO EM LOGÍSTICA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses

Salário, uniforme, cesta básica, refeitório na empresa e auxílio creche

01 VAGA

RECEPCIONISTA/ATENDENTE (ESTÁGIO)

Ensino Médio Completo

Atendimento ao público (cliente/aluno) recebimento de materiais, aplicação de provas, matrícula e rematrícula.

02 VAGAS

VAGAS DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

01 VAGA

ATENDENTE DE LOJA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

01 VAGA

ATENDENTE DE LOJA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

01 VAGA

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

02 VAGAS

SERVENTE DE OBRAS (PCD)

Ensino Fundamental incompleto

02 VAGAS

AUXILIAR PEDAGÓGICA

Ensino Médio Completo

Experiência na área da educação

Inglês básico

01 VAGA

ENGENHEIRO CIVIL

Ensino Superior Completo

Experiência na área

01 VAGA

FISCAL DE LOJA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Ter CNH: A/B

01 VAGA

NUTRICIONISTA

Ensino Superior Completo

Especialização em Fitoterapia

Ter inglês básico e experiência na área

01 VAGA

FISCAL DE LOJA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

ANALISTA DE CRÉDITO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS

Ensino Superior em Recursos Humanos ou Administração

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

LÍDER DE SETOR

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AUXILIAR DE FRENTE DE CAIXA

Ensino Médio Completa

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

GARÇOM

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

CHURRASQUEIRO

Experiência na função

01 VAGA

AJUDANTE DE COZINHA

Experiência na função

01 VAGA

AUXILIAR DE MECÂNICO

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

ESTOQUISTA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

CONSULTOR (ANALISTA DE NEGÓCIOS)

Ensino Superior Completo (Administração, Recursos Humanos, Marketing ou Gestão Comercial)

Experiência mínima de 06 meses na função

Possuir CNH: B

01 VAGA

AUXILIAR DE OFICINA

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

ELETROTÉCNICO

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

MECÂNICO AUTOMOTIVO

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

TÉCNICO EM FIBRA ÓPTICA (INSTALADOR)

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Ter Habilitação: B

01 VAGA

COSTUREIRA

Experiência mínima de 06 meses na função

Ensino Médio Completo

02 VAGAS

VAGAS DE SENHOR DO BONFIM

CHAPISTA DE LANCHONETE

Ensino Médio Completo

Experiência na área

01 VAGA

MANICURE

Ensino Fundamental Completo

Não exige experiência

02 VAGAS

CABELEIREIRO

Ensino Fundamental Completo

Não exige experiência

01 VAGA

AJUDANTE DE PADARIA

Ensino Fundamental Completo

Experiência na função

01 VAGA

VENDEDOR

Ensino Fundamental Completo

Experiência na função

01 VAGA

VENDEDOR EXTERNO

Ensino Fundamental Completo

Experiência na função

01 VAGA

MOTORISTA

Ensino Fundamental Completo

Experiência na função

Possuir CNH“AD”

01 VAGA

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Médio Completo

Experiência no Comércio

Possuir CNH “A” e veículo próprio (moto)

Inscrição ou disposição para fazer o CORE

01 VAGA

CHAPISTA DE LANCHONETE

Ensino Médio Completo

Experiência na área

01 VAGA

ATENDENTE DE LANCHONETE

Ensino Fundamental Completo

Experiência em Redes Sociais

01 VAGA

REPOSITOR

Ensino Fundamental Completo

Experiência na função

01 VAGA

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

Ensino Médio Completo

Experiência na Função

Formação no Curso CFT Ativo e conhecimento em CAD

Possuir CNH“B”

09 VAGAS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ensino Médio Completo

Experiência na função

01 VAGA

VAGAS DE ILHÉUS

TÉCNICO DE SUPORTE DE TI (PCD)

Exclusiva Para Pessoas Com Deficiência

Ensino Superior Cursando Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou Tecnologia de Informação

Experiência na função

Apresentar laudo atualizado

01 VAGA

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA (PCD)

Exclusiva Para Pessoas Com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência na função

Apresentar laudo atualizado

01 VAGA

AUXILIAR DE AEROPORTO (PCD)

Ensino Médio completo

Experiência na função

Apresentar laudo atualizado

01 VAGA

ATENDENTE DE LOJA – ESTÁGIO

Ensino Médio incompleto

01 VAGA

RECEPCIONISTA BILÍNGUE

Ensino Médio completo

Experiência comprovada em carteira

Ser fluente em inglês avançado

Ter habilitação B

01 VAGA

MOTORISTA DE AUTOMÓVEIS

Ensino Médio completo

Experiência na função

Habilitação B

01 VAGA

GARÇOM

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

02 VAGAS

TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

MECÂNICO DIESEL

Ensino Médio completo

Experiência na função

Ter conhecimento com Scania

01 VAGA

DESPACHANTE DE TRANSPORTE

Ensino Médio completo

Experiência na função

Conhecimento em informática

01 VAGA

AUXILIAR DE TRÁFEGO

Ensino Médio completo

Experiência na função

Conhecimento em informática

01 VAGA

AUXILIAR DE LIMPEZA

Ensino Médio Completo

Experiência na função

01 VAGA

GERENTE DE POUSADA

Ensino Médio Completo

Experiência na função

Possuir moto e/ou disponibilidade para dormir

01 VAGA

VENDEDOR DE EXTERNO

Ensino Médio Completo

Experiência na função

Possuir Moto

01 VAGA

PROMOTOR DE VENDAS

Ensino Médio Completo

Experiência na função

Possuir transporte (moto)

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência na função

Residir próximo ao centro

01 VAGA

MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS

Ensino Médio completo

Experiência comprovada em Carteira

01 VAGA

AÇOUGUEIRO

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Ensino Médio completo

Experiência na função

Curso na área

01 VAGA

ALINHADOR DE PNEUS

Ensino Fundamental Completo

Experiência na função

Possuir habilitação “AB”

01 VAGA

VENDEDOR DE SERVIÇOS

Ensino Médio Completo

Experiência na Função

Possuir experiência com loja de autopeças.

01 VAGA

GERENTE DE ALIMENTOS E BEBIDAS

Ensino Médio Completo

Experiência Comprovada em Carteira

01 VAGA

TÉCNICO PROJETISTA I

Ensino Médio Técnico Completo em Eletrotécnica ou Eletromecânica

Experiência Comprovada em Carteira

Possuir CNH “B”, CFT ativo e Curso NR10

Conhecimento em Leitura e interpretação de esquemas elétricos intermediário e Pacote Office

01 VAGA

TÉCNICO AGENTE RESPONSÁVEL

Ensino Médio Técnico Completo em Eletrotécnica ou Eletromecânica

Experiência comprovada em carteira

Possuir CNH “B”, CFT ativo e Curso NR10

Conhecimento em processos de redes, CAD e em processo de construção ou manutenção de redes de distribuição.

01 VAGA

