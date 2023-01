SineBahia oferece 253 vagas de emprego no interior da Bahia nesta sexta

Foto: Camila Souza/GOVBA

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) está com 253 vagas de emprego abertas divididas em várias cidades do interior do estado nesta sexta-feira (13). As oportunidades estão disponíveis em Simões Filho, Santo Amaro, Candeias, Santo Antônio de Jesus, entre outros.

Os benefícios e os salários variam de acordo com a função e os interessados podem buscar um dos postos de atendimento em Salvador e/ou no interior do estado com documentos pessoais para ter acesso a mais de informações e se cadastrar.

Os documentos necessários são Carteira de Trabalho física ou digital; RG; CPF; comprovantes de residência e escolaridade; CNH, se a vaga exigir, além de certificados de cursos, se assim desejar. Vale pontuar que essas vagas estão sujeitas ao limite de encaminhamentos.

VAGAS DE LAURO DE FREITAS PARA DIA 13/01/2023

ANALISTA DE MARKETING E MÍDIAS SOCIAIS/ EXCLUSIVA PARA PCD

Ensino Médio Completo

Experiência de 06 meses em carteira

Imprescindível: experiência na função com atualização de mídias sociais

Desejável: Ensino Superior em comunicação ou áreas afins, experiência em mídias digitais.

Salário: R$ 2.200,00

01 VAGA

ASSISTENTE COMERCIAL/ EXCLUSIVA PARA PCD

Ensino Médio Completo

Experiência de 06 meses em carteira

Imprescindível: experiência em contato ativo com prospecção de serviços

Desejável: experiência na área comercial

Salário: R$ 2.200,00

01 VAGA

ANALISTA DE RH / EXCLUSIVA PARA PCD

Ensino Médio Completo

Experiência de 06 meses em carteira

Imprescindível: experiência na área de recursos humanos, recrutamento e seleção, triagem de currículos e atividades relacionadas à função.

Desejável: experiência na área de recursos humanos

Salário: R$ 2.200,00

01 VAGA

SECRETÁRIA EXECUTIVA

Ensino Médio Completo

Experiência de 06 meses em carteira

Imprescindível: Excel avançado; Pacote Office avançado; Power bi; redação técnica; domínio da língua portuguesa e domínio da língua estrangeira.

Desejável: graduação na área administrativa/secretariado executivo.

01 VAGA

AUXILIAR DE LIMPEZA / PRIMEIRO EMPREGO

Ensino Médio Completo

Imprescindível: Ser primeiro emprego e saber auxiliar nas atividades de produção dos alimentos

Residir em Lauro de Freitas ou região próxima

04 VAGAS

VAGAS DE SIMÕES FILHO PARA DIA 13/01/2023

MOTORISTA CARRETEIRO – BITREM

Ensino Médio completo

Experiência 06 meses

10 VAGAS

MOTORISTA DE CAMINHÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com carga fria

02 VAGAS

FISCAL DE PREVENÇÃO E PERDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

05 VAGAS

SUPERVISOR DE TRANSPORTE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

ENCARREGADO DE PRODUÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

OPERADOR DE FURADEIRA RADIAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses

Ter curso Técnico em Meio Ambiente

01 VAGA

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

Ter curso Técnico em Segurança do Trabalho

02 VAGA

TÉCNICO EM PLANEJAMENTO / MEDIÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência 06 meses

01 VAGA

ELETRICISTA INDUSTRIAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

Experiência em comandos e quadros elétricos

01 VAGA

MASSARIQUEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

02 VAGAS

AUXILIAR DE LOGÍSTICA (ESTÁGIO)

Ensino Médio completo

02 VAGAS

MECÂNICO INDUSTRIAL – MONTADOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

02 VAGAS

AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 03 meses

01 VAGA

GERENTE DE RESTAURANTE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

GARÇOM

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

VAGAS DE ESPLANADA PARA DIA 13/01/2023

ELETRICISTA MECÂNICO

Vaga permanente

01 VAGA

VENDEDOR EXTERNO

Vaga permanente

01 VAGA

AUXILIAR FLORESTAL

Vaga permanente

30 VAGAS

LÍDER FLORESTAL

Vaga permanente

15 VAGAS

MOTORISTA

Vaga permanente

Habilitação D/E

05 VAGAS

OPERADOR DE EQUIPAMENTO FLORESTAL

Vaga permanente

10 VAGAS

VAGAS DE RIBEIRA DO POMBAL PARA DIA 13/01/2023

MOTOFRETISTA

Ensino Médio completo

Para trabalhar com entrega e instalação

de equipamentos.

Ter moto própria

Salário: R$ 1.212,00 + ajuda de custo na gasolina, periculosidade (R$ 363,60)

03 VAGAS

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Para trabalhar com telefonia

Salário: R$ 1.212,00 + comissão nas vendas

01 VAGA

TÉCNICO AGENTE RESPONSÁVEL I

Ensino Médio completo

Ter curso completo de Técnico em Eletrotécnica

Salário: R$ 2.030,00 + vale transporte + vale refeição+ assistência odontológica

09 VAGAS

MOTORISTA CARRETEIRO

Ensino Fundamental

Para trabalhar com transporte interno de equipamentos, máquinas, peças

Observação: Quando necessário vai realizar viagens para outras obras, para levar e buscar estas cargas

Salário: R$ 3.154,80 + vale refeição +assistência médica e cesta básica.

03 VAGAS

ENCARREGADO DE MONTAGEM PRODUÇÃO

Ensino Médio completo

Salário fixo

01 VAGA

VAGAS DE JEQUIÉ PARA DIA 13/01/2023

CONFECCIONADOR DE CALÇADOS

Ensino Fundamental completo

20 VAGAS

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Ensino Médio completo

Experiência comprovada

01 VAGA

VENDEDOR

Ensino Médio completo

Experiência vendas com energia solar e equipamentos de refrigeração

01 VAGA

CONSULTOR EMPRESARIAL

Ensino Superior em Administração, Recursos Humanos, Marketing ou Gestão Comercial

Experiência com consultoria e Instrutoria Empresarial

Ter CNH B e disponibilidade para viajar.

01 VAGA

CONFEITEIRO

Ensino Fundamental incompleto

Experiências com pães e salgados de festa

01 VAGA

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

Ensino Técnico completo

Experiência comprovada

Ter curso técnico de eletrotécnica, CFT ativo, conhecimento em CAD, processo de construção ou manutenção de redes de distribuição e sistema SAP

Possuir CNH- B

01 VAGA

CORTADOR DE MÁRMORE

Ensino Fundamental incompleto

06 meses de experiências

01 VAGA

PROMOTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiências comprovada

Ter CNH –B, veículo próprio e disponibilidade para viajar.

01 VAGA

SERRALHEIRO

Ensino Fundamental incompleto

06 meses de experiência

01 VAGA

VAGAS DE ITABUNA PARA DIA 13 /01/ 2023

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO DE VENDAS (PCD)

EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Ensino Médio completo

Não exige experiência

01 VAGA

INSTALADOR DE PAINEL DE ENERGIA SOLAR

Diferencial Curso de Instalação de Sistemas Fotovoltaicos

Experiência na área

01 VAGA

ADMINISTRADOR FINANCEIRO

Ensino Superior em Administração, economia ou áreas afins

Possuir experiência na área e conhecimento de Excel intermediário

Para atuar como cobranças e lançamentos no sistema de contas

01 VAGA

VENDEDOR

Ensino Médio completo

Ter experiência na área

01 VAGA

MECÂNICO

Ensino Fundamental completo

Conhecimento em Mecânica linha leve ou pesada

Experiência na área

Possuir disponibilidade de horário

01 VAGA

OPERADOR DE RÁDIO

Superior Completo ou cursando Recursos Humanos ou áreas afins

Experiência com liderança, gestão e pessoas, elaboração de projetos

Residir em Itabuna

01 VAGA

MOTORISTA DE ENTREGA

Ensino Médio completo

Possuir experiência na área

Residir em Itabuna

Ter CNH “D”

01 VAGA

AÇOUGUEIRO

Ensino Médio completo

Possuir experiência na área

01 VAGA

CONSULTOR EMPRESARIAL

Curso Superior incompleto em Administração, Recursos Humanos, Marketing, Gestão Comercial ou áreas afins

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Ter Pós – graduação em Gestão de Negócios ou áreas afins

Para atuar como palestrante, consultoria e instrução, recrutamentos e outras

Ter disponibilidade para viajar e CNH “B”

06 VAGAS

ANALISTA FINANCEIRO

Curso Superior incompleto em Administração, Ciências contábeis ou Economia

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 03 meses na CTPS

01 VAGA

GARÇOM

Ensino Médio completo

Não exige experiência

01 VAGA

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO

Ensino Médio completo

Não exige experiência

05 VAGAS

OPERADOR DE TELEMARKETING HOME OFFICE

Ensino Médio completo

Não exige experiência

Necessário possuir computador de mesa/notebook, headset e webcam

50 VAGAS

FUNILEIRO DE AUTOMÓVEIS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 03 meses na CTPS

01 VAGA

PINTOR DE AUTOMÓVEIS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 03 meses na CTPS

01 VAGA

PINTOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 03 meses na CTPS

01 VAGA

AUXILIAR DE LIMPEZA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

TRABALHADOR RURAL

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

01 VAGA

TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO

Curso Técnico em Ar Condicionado

Experiência mínima de 06 meses na área

Habilidade com refrigeradores, lavadoras, microondas e bebedouros

Residir em Itabuna

05 VAGAS

VAGAS DE ILHÉUS PARA DIA 13/01/2023

TÉCNICO DE SUPORTE DE TI (PCD)

Exclusiva Para Pessoas Com Deficiência

Ensino Superior cursando Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou Tecnologia de Informação

Experiência na função

Apresentar laudo atualizado

01 VAGA

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA (PCD)

Exclusiva Para Pessoas Com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência na função

Apresentar laudo atualizado

01 VAGA

EMPREGADA DOMÉSTICA

Ensino Fundamental completo

Experiência comprovada em carteira

Disponibilidade para dormir

01 VAGA

OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Ensino Médio completo

Experiência na função

Curso na área

01 VAGA

AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

Ensino Médio completo

Experiência comprovada em carteira

Curso na área

01 VAGA

ALINHADOR DE PNEUS

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

Possuir Habilitação “AB”

01 VAGA

VENDEDOR DE SERVIÇOS

Ensino Médio completo

Experiência na função

Possuir experiência com loja de autopeças.

01 VAGA

MECÂNICO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

01 VAGA

GERENTE DE ALIMENTOS E BEBIDAS

Ensino Médio completo

Experiência comprovada em carteira

01 VAGA

EMPREGADA DOMÉSTICA

Ensino Fundamental completo

Experiência comprovada em carteira

02 VAGAS

AUXILIAR FINANCEIRO

Ensino Superior incompleto Administração, Economia ou Ciências Contábeis.

Experiência comprovada em carteira

01 VAGA

TÉCNICO PROJETISTA I

Ensino Médio Técnico Completo em Eletrotécnica ou Eletromecânica

Experiência comprovada em carteira

Possuir CNH “B”, CFT ativo e Curso NR10

Conhecimento em leitura e interpretação de esquemas elétricos intermediário e Pacote Office

01 VAGA

TÉCNICO AGENTE RESPONSÁVEL

Ensino Médio Técnico Completo em Eletrotécnica ou Eletromecânica

Experiência comprovada em carteira

Possuir CNH “B”, CFT ativo e Curso NR10

Conhecimento em processos de redes, CAD e em processo de construção ou manutenção de redes de distribuição.

01 VAGA

VENDEDOR DE SERVIÇOS

Ensino Médio completo

Experiência na função

Possuir Moto e CNH “A”

01 VAGA

VAGAS DE GUANAMBI PARA DIA 13/01/2023

ENFERMEIRA OU FISIOTERAPEUTA

Ensino Superior completo

Com Pós – graduação

Salário a combinar +comissão

01 VAGA

VAGAS DE PAULO AFONSO PARA DIA 13/01/2023

VENDEDOR EXTERNO

Ensino Médio completo

Experiência com vendas externa

Para planejar apresentações de vendas entre outras atividades da área

Ter habilidade no fechamento de vendas

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência com vendas interna

01 VAGA

CONSULTOR EMPRESARIAL

Ensino Superior completo (Administração, Gestão de Processos, Recurso Humanos, Marketing ou áreas afins).

Ter experiência comprovada em carteira na área de consultoria, marketing e vendas, finanças, RH e planejamento empresarial.

Atividades: conduzir palestras, realizar consultoria para diversas empresas, atualizar sistemas e emitir relatórios.

Ter disponibilidade para viagens e CNH: B

01 VAGA

CONSULTOR DE VENDAS

Ter experiência com vendas de contratos e suporte pós-vendas.

Possuir CNH: B e disponibilidade para viagens

01 VAGA

INSTALADOR EXTERNO

Ensino Médio completo

Ter experiência em informática e roteadores

Atividades: instalar tecnologias em redes de comunicação de dados, realizar testes e manutenção em equipamentos de rede de comunicação de dados (utilizando ferramentas de configuração e monitoramento), executar serviços de instalação e retiradas de fibra óptica.

Possuir CNH: AB

02 VAGAS

REPOSITOR (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

01 VAGA

OPERADOR DE CAIXA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

01 VAGA

