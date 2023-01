SineBahia oferece 283 vagas de emprego na Bahia nesta terça

Foto: Reprodução / Agência Brasil

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) está com 253 vagas de emprego abertas divididas em várias cidades do interior do estado nesta sexta-feira (13). As oportunidades estão disponíveis em Simões Filho, Santo Amaro, Candeias, Santo Antônio de Jesus, entre outros.

Os benefícios e os salários variam de acordo com a função e os interessados podem buscar um dos postos de atendimento em Salvador e/ou no interior do estado com documentos pessoais para ter acesso a mais de informações e se cadastrar.

Os documentos necessários são Carteira de Trabalho física ou digital; RG; CPF; comprovantes de residência e escolaridade; CNH, se a vaga exigir, além de certificados de cursos, se assim desejar. Vale pontuar que essas vagas estão sujeitas ao limite de encaminhamentos.

VAGAS DE ALAGOINHAS PARA DIA 17/01/2023

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Atividades: Dar suporte ao administrativo, recursos humanos, finanças e logística, elaborar planilhas acessórias, mapear empreendimentos rurais dos municípios e secretariar reuniões

Ter disponibilidade para viajar e dirigir.

Possuir CNH B

01 VAGA

AJUDANTE DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS

Ensino Fundamental incompleto

Não exige experiência

Atividades: auxiliar na manutenção e limpeza de pistas, auxiliar cargas e executar tarefas direcionadas à equipe de manutenção.

05 VAGAS

MOTORISTA DE CARRO TRAÇADO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 03 meses na carteira

Atividades: dirigir veículo de médio e grande porte, transportar materiais, equipamentos e verificar condição do veículo.

Possuir CNH D

01 VAGA

MOTORISTA DE CAMINHÃO TRUCK

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 03 meses na carteira

Atividades: dirigir veículo de médio e grande porte, transportar materiais, equipamentos e verificar condição do veículo.

Possuir CNH D

01 VAGA

MOTORISTA DE CARRO PIPA TANQUE

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 03 meses na carteira

Atividades: dirigir veículo de médio e grande porte, transportar materiais, equipamentos e verificar condição do veículo.

Possuir CNH D

01 VAGA

MOTORISTA DE CAMINHÃO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 03 meses na carteira

Atividades: dirigir veículo de médio e grande porte, transportar materiais, equipamentos e verificar condição do veículo.

Possuir CNH D

03 VAGAS

OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 03 meses na carteira

Atividades: operar máquinas pesadas para escavação, terraplanagem, desmatamento, barragem, nivelamento do solo, estradas vicinais, curva de nível, tabuleiros agrícolas e manutenção do veículo.

Imprescindível: curso de qualificação especifica para a operação da máquina

Possuir CNH D

03 VAGAS

OPERADOR DE ROÇADEIRA MANUAL

Ensino Fundamental completo

Experiência 03 meses na carteira

Atividades: fazer redução de grama e excesso de arbustos em locais de demanda, agilidade, precisão, conservação de vias urbanas e rurais e manter qualidade no uso da máquina.

Imprescindível: curso de qualificação específica para a operação da máquina

Possuir CNH D

02 VAGAS

OPERADOR DE TRATOR COM ROÇADEIRA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 03 meses na carteira

Imprescindível: curso de qualificação especifica para a operação da máquina

Possuir CNH D

01 VAGA

OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 03 meses na carteira

Atividades: operar máquina pesada para escavação, terraplanagem, desmatamento, barragem, nivelamento do solo, estradas vicinais, curva de nível, tabuleiros agrícolas e manutenção do veículo.

Imprescindível: curso de qualificação especifica para a operação da máquina

Possuir CNH D

01 VAGA

OPERADOR DE USINA PAVIMENTADORA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 03 meses na carteira

Atividades: operar a usina e controlar a produção de massa asfáltica quente, receber materiais de emulsão de asfalto, RL1C, CM30, RR, pó de pedra para graduação para abastecer a usina, manter a usina para a sua qualidade de uso e desempenho.

Imprescindível: Ter experiência em operação de usina pavimentadora e controle de produção de asfalto frio ou quente.

01 VAGA

OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 03 meses na carteira

Atividades: operar maquina pesada para escavação, terraplanagem, desmatamento, barragem, nivelamento do solo, estradas vicinais, curva de nível,, tabuleiros agrícolas, manutenção do veiculo.

Imprescindível: curso de qualificação especifica para a operação da máquina

Possuir CNH D

01 VAGA

OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 03 meses na carteira

Atividades: operar máquina pesada para escavação, terraplanagem, desmatamento, barragem, nivelamento do solo, estradas vicinais, curva de nível, tabuleiros agrícolas e manutenção do veículo.

Imprescindível: curso de qualificação específica para a operação da máquina

Possuir CNH D

01 VAGA

VAGAS DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS PARA DIA 17/01/2023

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

01 VAGA

ATENDENTE DE LOJA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

01 VAGA

ATENDENTE DE LOJA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

01 VAGA

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

02 VAGAS

SERVENTE DE OBRAS (PCD)

ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO

02 VAGAS

FISCAL DE LOJA

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

LIDER DE SETOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AUXILIAR DE FRENTE DE CAIXA

Ensino Médio completa

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

GARÇOM

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

CHURRASQUEIRO

Experiência na função

01 VAGA

AJUDANTE DE COZINHA

Experiência na função

02 VAGAS

AUXILIAR DE MECÂNICO

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

ESTOQUISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

CONSULTOR (ANALISTA DE NEGÓCIOS)

Ensino Superior Completo (Administração, Recursos Humanos, Marketing ou Gestão Comercial)

Experiência mínima de 06 meses na função

Possuir CNH: B

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Possuir CNH A/B

02 VAGAS

COZINHEIRA

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AUXILIAR DE OFICINA

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

ELETROTÉCNICO

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

OPERADOR DE MÁQUINAS GRÁFICAS

Ensino Médio completo

Experiência em gráficas

01 VAGA

MECÂNICO AUTOMOTIVO

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

TÉCNICO EM FIBRA ÓPTICA (INSTALADOR)

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Possuir Habilitação: B

01 VAGA

MOTOFRETISTA

Ensino Médio completo

Possuir CNH A

03 VAGAS

COSTUREIRA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

VAGAS DE IPIRÁ PARA DIA 17/01/2023

SUBGERENTE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

Possuir noções de informática, facilidade de liderar e motivar equipe

Ter habilitação A/B e disponibilidade para viajar

Para trabalhar com atendimento ao cliente (vendas)

01 VAGA

AUXILIAR DE ELETRICISTA

Desejável que tenha curso de NR10 e NR35

Experiência mínima de 06 meses

02 VAGA

TÉCNICO EM LOGÍSTICA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

Salário e benefícios (uniforme, cesta básica, refeitório da empresa e auxílio creche)

01 VAGA

VAGA DE DIAS D`ÁVILA PARA DIA 17/012023

ASSISTENTE DE MARKETING (VAGA PERMANENTE)

Ensino Superior incompleto (Formação em Marketing, Comunicação, Jornalismo e afins)

Experiência mínima de 06 meses comprovada em CTPS ou contrato

Atividades: acompanhar promoções/promotores e gerar relatórios, atender as demandas de clientes externos e visitantes, além de assessorar a diretoria. Desenvolver atividades na área de marketing e excel.

Desejável: conhecimento em PowerPoint e mídias sociais.

Salário: R$2.000,00 + Benefícios

01 VAGA

VAGAS DE ESPLANADA PARA DIA 17/01/2023

ELETRICISTA MECÂNICO

Vaga permanente

01 VAGA

VENDEDOR EXTERNO

Vaga permanente

01 VAGA

AUXILIAR FLORESTAL

Vaga permanente

30 VAGAS

LÍDER FLORESTAL

Vaga permanente

15 VAGAS

MOTORISTA

Vaga permanente

Possuir Habilitação D/E

05 VAGAS

OPERADOR DE EQUIPAMENTO FLORESTAL

Vaga permanente

10 VAGAS

VAGAS DE VALENÇA PARA DIA 17/01/2022

RECEPCIONISTA

Ensino Fundamental completo

Não exige experiência

Responsável por fechamento de vendas

02 VAGAS

MOTORISTA DE ÔNIBUS (FERISTA)

Ensino Médio completo

CHN Categoria “D”

01 VAGAS

VAGAS DE JEQUIÉ PARA DIA 17/01/2023

COZINHEIRO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência restaurante

01 VAGA

AUXILIAR DE COZINHA

Ensino Fundamental incompleto

Experiência restaurante

01 VAGA

GARÇOM

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses

Ter disponibilidade de horários

01 VAGA

VENDEDOR

Ensino Médio completo

Experiência de vendas com energia solar e equipamentos de refrigeração

01 VAGA

CONSULTOR EMPRESARIAL

Ensino Superior em Administração, Recursos Humanos, Marketing ou Gestão Comercial

Experiência com consultoria e Instrutoria Empresarial

Ter CNH B e disponibilidade para viajar

01 VAGA

CONFEITEIRO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência com pães e salgados de festa

01 VAGA

CORTADOR DE MÁRMORE

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

SERRALHEIRO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

VAGAS DE ITABUNA PARA DIA 17 /01/ 2023

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO DE VENDAS (PCD)

EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Ensino Médio completo

Não exige experiência

01 VAGA

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (PCD)

EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Ensino Médio completo

Não exige experiência

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ensino Médio completo

Diferencial Curso Técnico em Administração

Experiência mínima de 06 meses na área

Experiência com Excel

01 VAGA

PORTEIRO

Ensino Médio completo

Experiência minima de 06 meses na área

01 VAGA

RECEPCIONISTA DE HOTEL

Ensino Médio completo

Possuir experiência em atendimento e em vendas

Experiência mínima de 06 meses na área

01 VAGA

REPRESENTANTE TÉCNICO DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Possuir disponibilidade para viajar e veículo próprio

Ter CNH “A/B”

01 VAGA

INSTALADOR DE PAINEL DE ENERGIA SOLAR

Diferencial: Ter Curso de Instalação de Sistemas Fotovoltaicos

Experiência na área

01 VAGA

ADMINISTRADOR FINANCEIRO

Ensino Superior em Administração, economia ou áreas afins

Possuir experiência na área

Excel intermediário

Atuar como cobranças e lançamentos no sistema de contas

01 VAGA

VENDEDOR

Ensino Médio Completo

Ter experiência na área

01 VAGA

MECÂNICO

Ensino Fundamental completo

Conhecimento em mecânica linha leve ou pesada

Experiência na área

Possuir disponibilidade de horário

01 VAGA

OPERADOR DE RÁDIO

Superior Completo ou cursando Recursos Humanos ou áreas afins

Experiência com liderança, gestão e pessoas e elaboração de projetos.

Residir em Itabuna

01 VAGA

MOTORISTA DE ENTREGA

Ensino Médio completo

Possuir experiência na área

Residir em Itabuna

CNH “D”

01 VAGA

AÇOUGUEIRO

Ensino Médio completo

Possuir experiência na área

01 VAGA

CONSULTOR EMPRESARIAL

Curso Superior Incompleto em Administração, Recursos Humanos, Marketing, Gestão Comercial ou áreas afins

Pós – graduação em Gestão de Negócios ou áreas afins

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Atuar como palestrante, consultoria e instrutoria e recrutamentos e outros

Ter disponibilidade para viajar e CNH “B”

06 VAGAS

ANALISTA FINANCEIRO

Curso Superior Incompleto em Administração, Ciências contábeis ou Economia

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 03 meses na CTPS

01 VAGA

GARÇOM

Ensino Médio completo

Não exige experiência

01 VAGA

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO

Ensino Médio completo

Não exige experiência

01 VAGA

OPERADOR DE TELEMARKETING HOME OFFICE

Ensino Médio completo

Não exige experiência

Necessário possuir computador de mesa/notebook, headset e webcam

50 VAGAS

FUNILEIRO DE AUTOMÓVEIS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 03 meses na CTPS

01 VAGA

PINTOR DE AUTOMÓVEIS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 03 meses na CTPS

01 VAGA

PINTOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 03 meses na CTPS

01 VAGA

TRABALHADOR RURAL

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

01 VAGA

TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO

Curso Técnico em Ar Condicionado

Experiência mínima de 06 meses na área

Habilidade com refrigeradores, lavadoras, microondas e bebedouros

Residir em Itabuna

05 VAGAS

VAGAS DE PAULO AFONSO PARA DIA 17/01/2023

VENDEDOR EXTERNO

Ensino Médio completo

Possuir experiência com vendas externa e planejar apresentações de vendas.

Ter habilidade no fechamento de vendas

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Ter experiência com vendas internas

01 VAGA

CONSULTOR EMPRESARIAL

Ensino Superior completo (administração, gestão de processos, Recurso humanos, Marketing ou áreas afins).

Ter experiência em consultoria na área de marketing e vendas, finanças, RH e planejamento empresarial comprovada.

Atividades: conduzir palestras, realizar consultoria para diversas empresas, atualizar sistemas e emitir relatórios.

Ter disponibilidade para viagens e CNH: B

01 VAGA

CONSULTOR DE VENDAS

Experiência com vendas de contratos e suporte pós-vendas.

Ter disponibilidade para viagens e CNH: B

01 VAGA

REPOSITOR (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

01 VAGA

OPERADOR DE CAIXA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

01 VAGA

