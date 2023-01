SineBahia oferece 350 vagas de emprego no interior da Bahia nesta sexta (20)

Foto: Camila Souza/GOVBA

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) está com 350 vagas de emprego abertas divididas em várias cidades do interior do estado nesta sexta-feira (20). As oportunidades estão disponíveis em Simões Filho, Candeias, Cachoeira, Mata de São João, Santo Antônio de Jesus, Jequié, Itabuna, entre outros.

Os benefícios e os salários variam de acordo com a função e os interessados podem buscar um dos postos de atendimento em Salvador e/ou no interior do estado com documentos pessoais para ter acesso a mais de informações e se cadastrar.

Os documentos necessários são Carteira de Trabalho física ou digital; RG; CPF; comprovantes de residência e escolaridade; CNH, se a vaga exigir, além de certificados de cursos, se assim desejar. Vale pontuar que essas vagas estão sujeitas ao limite de encaminhamentos.

VAGAS DE SIMÕES FILHO

SUPERVISOR DE LOGÍSTICA

Ensino Médio técnico ou Superior Completo

Experiência mínima de 06 meses em supervisão em Logística

10 VAGAS

GERENTE FINANCEIRO

Ensino Superior Completo em Contabilidade

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses, em serviços gerais

Observação contrato temporário para festas e eventos

20 VAGAS

ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA

Ensino Médio/Técnico Completo

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

OPERADOR DE EMPILHADEIRA ELÉTRICA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses

04 VAGAS

MOTORISTA DE CAMINHÃO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

CAMINHONEIRO CARRETEIRO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses

Viagens nacionais para grandes distâncias

05 VAGAS

MOTORISTA CARRETEIRO – BITREM

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses

05 VAGAS

TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

ASSISTENTE DE VENDAS (ESTÁGIO)

Ensino Superior em Curso, a partir do 2º semestre

05 VAGAS

CADISTA (ESTÁGIO)

Ensino Médio Técnico ou Superior em Curso

01 VAGA

OPERADOR DE FURADEIRA RADIAL

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses, com furadeira radial ou similar

01 VAGA

SUPERVISOR DE TRANSPORTE

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

SERRALHEIRO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

OPERADOR DE FURADEIRA RADIAL

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses

Curso Técnico em Meio Ambiente

Vaga zoneada para Salvador e Simões Filho

01 VAGA

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses

Curso Técnico em Segurança do Trabalho

Vaga Zoneada para Simões Filho e Salvador

01 VAGA

TÉCNICO EM PLANEJAMENTO / MEDIÇÃO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses

Vaga zoneada para Simões Filho e Salvador

01 VAGA

MASSARIQUEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

02 VAGAS

VAGAS DE LAURO DE FREITAS PARA DIA 20/01/2023

AJUDANTE DE OBRAS (PCD)

Ensino Fundamental completo

Não exige experiência

Imprescindível: auxiliar profissionais no canteiro, ter facilidade de locomoção, segurar e carregar materiais e realizar atividades relacionadas à construção civil.

03 VAGAS

PEDREIRO (PCD)

Ensino Fundamental completo

Não exige experiência

Imprescindível: auxiliar profissionais no canteiro, realizar atividades relacionadas à construção civil e ter facilidade de locomoção, segurar e carregar materiais.

02 VAGAS

PINTOR DE OBRAS (PCD)

Ensino Fundamental Completo

Não exige experiência

Imprescindível: realizar atividade de pintura de apartamentos e fachadas.

02 VAGAS

AGENTE DE COLETA DE DADOS

Ensino Médio completo

Experiência de 06 meses em carteira

Imprescindível: de forma presencial, informar aos clientes sobre o débito com a Sabesp que deve ser negociado, para que não ocorra a suspensão ou corte de água.

01 VAGA

DESENHISTA CADISTA

Ensino Médio completo

Experiência de 06 meses em carteira

Imprescindível: elaborar e alterar desenhos e projetos através do software auto CAD, fazer atualização e manutenção de arquivos, auxiliar na elaboração de propostas técnicas. Formatação e impressão de propostas e relatórios.

Para apoiar as atividades de planejamento e organização de projetos e digitalização de documentos e compilação de dados.

01 VAGA

AUXILIAR DE PRODUÇÃO

Ensino Médio Completo

Experiência de 06 meses em carteira

Imprescindível: Preparar materiais para alimentação de linhas de produção, organizar a área de serviço, abastecer linhas de produção, alimentar máquinas e separar materiais para reaproveitamento.

Salário: R$ 1.296,75

01 VAGA

COZINHEIRO DE RESTAURANTE

Ensino Médio Completo

Experiência de 06 meses em carteira

Imprescindível: experiência na função

02 VAGAS

MOTORISTA DE CAMINHÃO

Ensino Médio Completo

Experiência de 06 meses em carteira

Imprescindível: disponibilidade de horário

Desejável: experiência na função, CNH D

Salário: R$ 1.700,00

06 VAGAS

MOTORISTA DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO

Ensino Médio Completo

Experiência de 06 meses em carteira

Imprescindível: disponibilidade de horário e CNH D

Desejável: experiência na função

Salário: R$ 2.200,00

03 VAGAS

MOTORISTA ENTREGADOR

Ensino Médio Completo

Experiência de 06 meses em carteira

Imprescindível: disponibilidade de horário e para poder viajar

Desejável: experiência na função

Ter CNH D

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ensino Médio Completo

Experiência de 06 meses em carteira

Imprescindível: experiência em rotinas administrativas e recepção

Desejável: cursar ciências contábeis ou administração, conhecimento na área contábil.

Salário: R$ 1.900,00

01 VAGA

OPERADOR DE MÁQUINA FRESADORA

Ensino Fundamental Completo

Experiência de 06 meses em carteira

Imprescindível: experiência com usinagem de flanges, espelhos e outras peças; operação de torno mecânico, operação de furadeira radial, fresadora e outras máquinas de usinagem, preparação, regulagem e operação de máquinas-ferramenta.

Salário: R4 1.498,00

01 VAGA

VAGA DE CANDEIAS PARA DIA 20/01/2023

ATENDENTE (ESTÁGIO)

Cursando Ensino Técnico ou Superior

Obrigatório residir em Candeias

01 VAGA

VAGAS DE CACHOEIRA PARA DIA 20/01/2023

GARÇOM

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses

02 VAGAS

GERENTE DE RESTAURANTE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

VAGAS DE MATA DE SÃO JOÃO PARA DIA 20/01/2023

AUXILAR DE MANUTENÇÃO MECÂNICA

Ensino Médio completo

Imprescindível experiência comprovada em CTPS

Benefícios: assistência médica e odontológica, transporte empresa, cesta básica e refeitório empresa

02 VAGAS

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Médio Completo

Imprescindível experiência comprovada em CTPS

Benefícios: assistência médica e odontológica, transporte empresa, cesta básica e refeitório empresa

02 VAGAS

SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO

Ensino Médio Completo

Imprescindível experiência comprovada em CTPS

Benefícios: assistência médica e odontológica, transporte empresa, cesta básica e refeitório empresa

01 VAGA

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

VAGAS EXCLUSIVAS PCD

Ensino Fundamental

Benefícios: Plano de Saúde, plano odontológico, seguro de vida, ticket alimentação, alimentação no restaurante de colaboradores, cartão farmácia, treinamentos, folga no aniversário e transporte fornecido pela empresa.

02 VAGAS

CAMAREIRA

VAGAS EXCLUSIVAS PCD

Ensino Fundamental

Benefícios: plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, ticket alimentação, alimentação no restaurante de colaboradores, cartão farmácia, treinamentos, folga no aniversário e transporte fornecido pela empresa.

03 VAGAS

GARÇOM

VAGAS EXCLUSIVAS PCD

Ensino Fundamental

Benefícios: plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, ticket alimentação, alimentação no restaurante de colaboradores, cartão farmácia, treinamentos, folga no aniversário e transporte fornecido pela empresa.

05 VAGAS

STEWARD

VAGAS EXCLUSIVAS PCD

Ensino Fundamental

Benefícios: Plano de Saúde, plano odontológico, seguro de vida, ticket alimentação, alimentação no restaurante de colaboradores, cartão farmácia, treinamentos, folga no aniversário, transporte fornecido pela empresa.

04 VAGAS

Observação: Os interessados devem comparecer ao SINEBAHIA, Parque da Cidade, Segunda-Feira (23/01) às 8h, em Mata de São João

VAGAS DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

01 VAGA

ATENDENTE DE LOJA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

01 VAGA

ATENDENTE DE LOJA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

01 VAGA

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

02 VAGAS

SERVENTE DE OBRAS (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental Incompleto

02 VAGAS

FISCAL DE LOJA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Ter CNH: A/B

01 VAGA

NUTRICIONISTA

Ensino Superior Completo

Experiência na área

Especialização em Fitoterapia

Ter Inglês Básico

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

FISCAL DE LOJA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

OPERADOR DE CAIXA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

ANALISTA DE CRÉDITO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS

Ensino Superior em Recursos Humanos ou Administração

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

LIDER DE SETOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AUXILIAR DE FRENTE DE CAIXA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

GARÇOM

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

CHURRASQUEIRO

Experiência na função

01 VAGA

AJUDANTE DE COZINHA

Experiência na função

02 VAGAS

AUXILIAR DE MECÂNICO

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

ESTOQUISTA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

CONSULTOR (ANALISTA DE NEGÓCIOS)

Ensino Superior Completo (Administração, Recursos Humanos, Marketing ou Gestão Comercial)

Experiência mínima de 06 meses na função

Possuir CNH: B

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Possuir CNH A/B

01 VAGA

AUXILIAR DE OFICINA

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

ELETROTÉCNICO

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

MECÂNICO AUTOMOTIVO

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

TÉCNICO EM FIBRA ÓPTICA (INSTALADOR)

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Ter Habilitação B

01 VAGA

MOTOFRETISTA

Ensino Médio completo

Possuir CNH A

03 VAGAS

COSTUREIRA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

VAGAS DE JEQUIÉ

VENDEDOR

Ensino Médio completo

Experiência de vendas com energia solar e equipamentos de refrigeração

01 VAGA

CONSULTOR EMPRESARIAL

Ensino Superior em Administração, Recursos Humanos, Marketing ou Gestão Comercial

Experiência com consultoria e Instrutoria Empresarial

Ter CNH B e disponibilidade para viajar

01 VAGA

CONFEITEIRO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência com pães e salgados de festa

01 VAGA

CORTADOR DE MÁRMORE

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

SERRALHEIRO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

TRABALHADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA (PCD)

Exclusivo para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental incompleto

02 VAGAS

VAGAS DE ITABUNA

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO DE VENDAS (PCD)

Exclusiva Para Pessoas Com Deficiência

Ensino Médio Completo

Não exige experiência

01 VAGA

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (PCD)

Exclusiva Para Pessoas Com Deficiência

Ensino Médio Completo

Não exige experiência

01 VAGA

MECÂNICO MONTADOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

CALDEIREIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

CARPINTEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

SERRALHEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

RECEPCIONISTA DE HOTEL

Ensino Médio completo

Possuir experiência em atendimento e em vendas

Experiência mínima de 06 meses na área

01 VAGA

RECEPCIONISTA DE HOTEL NOTURNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

REPRESENTANTE TÉCNICO DE VENDAS

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Possuir disponibilidade para viajar

Ter veículo próprio e CNH “A/B”

01 VAGA

INSTALADOR DE PAINEL DE ENERGIA SOLAR

Diferencial Curso de Instalação de Sistemas Fotovoltaicos

Experiência na área

01 VAGA

ADMINISTRADOR FINANCEIRO

Possuir Ensino Superior em Administração, Economia ou áreas afins

Possuir experiência na área

Ter Excel intermediário

Para atuar como cobranças e lançamentos no sistema de contas

01 VAGA

VENDEDOR

Ensino Médio completo

Ter experiência na área

01 VAGA

MECÂNICO

Ensino Fundamental completo

Experiência na área

Conhecimento em mecânica linha leve ou pesada

Possuir disponibilidade de horário

01 VAGA

OPERADOR DE RÁDIO

Superior Completo ou cursando Recursos Humanos ou áreas afins

Experiência com liderança, gestão e pessoas e elaboração de projetos

Residir em Itabuna

01 VAGA

MOTORISTA DE ENTREGA

Ensino Médio Completo

Possuir experiência na área

Ter CNH “D”

Residir em Itabuna

01 VAGA

AÇOUGUEIRO

Ensino Médio Completo

Possuir experiência na área

01 VAGA

CONSULTOR EMPRESARIAL

Curso Superior Incompleto em Administração, Recursos Humanos, Marketing, Gestão Comercial ou áreas afins

Pós – graduação em Gestão de Negócios ou áreas afins

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Atuar como palestrante, consultoria, instrutoria e recrutamentos.

Ter disponibilidade para viajar e CNH “B”

06 VAGAS

ANALISTA FINANCEIRO

Curso Superior Incompleto em Administração, Ciências contábeis ou Economia

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 03 meses na CTPS

01 VAGA

GARÇOM

Ensino Médio Completo

Não exige experiência

01 VAGA

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO

Ensino Médio Completo

Não exige experiência

01 VAGA

OPERADOR DE TELEMARKETING HOME OFFICE

Ensino Médio Completo

Não exige experiência

Necessário possuir computador de mesa/notebook, headset e webcam

50 VAGAS

FUNILEIRO DE AUTOMÓVEIS

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 03 meses na CTPS

01 VAGA

PINTOR DE AUTOMÓVEIS

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 03 meses na CTPS

01 VAGA

PINTOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 03 meses na CTPS

01 VAGA

TRABALHADOR RURAL

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

01 VAGA

TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO

Curso Técnico em Ar Condicionado

Experiência mínima de 06 meses na área

Ter habilidade com refrigeradores, lavadoras, microondas e bebedouros

Residir em Itabuna

05 VAGAS

VAGAS DE ILHÉUS

TÉCNICO DE SUPORTE DE TI (PCD)

Exclusiva Para Pessoas Com Deficiência

Ensino Superior Cursando Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou Tecnologia de Informação

Experiência na função

Apresentar laudo atualizado

01 VAGA

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA (PCD)

Exclusiva Para Pessoas Com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência na função

Apresentar laudo atualizado

01 VAGA

AUXILIAR DE AEROPORTO (PCD)

Exclusiva Para Pessoas Com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência na função

Apresentar laudo atualizado

01 VAGA

GERENTE DE POUSADA

Ensino Médio completo

Experiência na função

Possuir moto e/ou disponibilidade para dormir

01 VAGA

ATENDENTE DE LOJA (ESTÁGIO)

Ensino Médio incompleto

01 VAGA

VENDEDOR DE EXTERNO

Ensino Médio completo

Experiência na função

Possuir Moto

01 VAGA

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Ensino Superior ou Técnico completo

Experiência comprovada em carteira

01 VAGA

CARPINTEIRO

Ensino Superior ou Técnico completo

Experiência comprovada em carteira

04 VAGAS

PROMOTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência na função

Possuir disponibilidade pra viajar

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência na função

Residir próximo ao centro

01 VAGA

MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS

Ensino Médio completo

Experiência comprovada em carteira

01 VAGA

AÇOUGUEIRO

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Ensino Médio completo

Experiência na função

Curso na área

01 VAGA

ALINHADOR DE PNEUS

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

Possuir Habilitação “AB”

01 VAGA

VENDEDOR DE SERVIÇOS

Ensino Médio completo

Experiência na função

Possuir experiência com loja de autopeças.

01 VAGA

GERENTE DE ALIMENTOS E BEBIDAS

Ensino Médio completo

Experiência comprovada em carteira

01 VAGA

TÉCNICO PROJETISTA I

Ensino Médio Técnico Completo em Eletrotécnica ou Eletromecânica

Experiência Comprovada em Carteira

Possuir CNH “B”, CFT ativo e Curso NR10

Conhecimento em leitura e interpretação de esquemas elétricos intermediário e Pacote Office

01 VAGA

TÉCNICO AGENTE RESPONSÁVEL

Ensino Médio Técnico Completo em Eletrotécnica ou Eletromecânica

Experiência comprovada em carteira

Possuir CNH “B”, CFT ativo e curso NR10

Conhecimento em processos de redes, CAD e em processo de construção ou manutenção de redes de distribuição.

01 VAGA

VAGAS DE MUCURI

BORRACHEIRO

Desejável: Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses comprovada

01 VAGA

MECÂNICO DE AUTOMÓVEL

Desejável: Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses comprovada

01 VAGA

CHAPISTA DE VEÍCULOS

Desejável: Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses comprovada

01 VAGA

AUXILIAR DE GARAGEM

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses comprovada

Ter CNH D

01 VAGA

VAGAS DE VITÓRIA DA CONQUISTA

ASSISTENTE DE VENDAS (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Jovem Aprendiz) (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Cursando o Ensino Fundamental ou Médio

Ter conhecimento em Pacote Office básico

01 VAGA

PEDREIRO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Não exige escolaridade

Para atuar em grandes obras de construção civil, se possível com boa locomoção e força.

02 VAGAS

SERVENTE DE OBRAS (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Não exige escolaridade

Para ajudar os oficiais com materiais e execução dos serviços no canteiro de obras.

12 VAGAS

ANALISTA DE NEGÓCIOS (VAGA TEMPORÁRIA)

Imprescindível experiência em consultoria e instrutoria nas áreas de marketing e vendas, finanças, entre outras

Ter disponibilidade para realizar viagens

Local de trabalho: Salvador e cidades do interior da Bahia.

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Desejável: Ensino Superior em andamento em TI, Administração, Engenharia de Produção ou áreas correlacionadas

Ter experiência em análise e entendimento dos princípios e práticas do Scrum Conhecimento com gestão de projetos ágeis e interpretação de fluxogramas.

Para trabalhar como Auxiliar de Planejamento Administrativo

01 VAGA

AUXILIAR CONTÁBIL

Ensino Superior completo ou em andamento em Ciências Contábeis

Experiência mínima de 06 meses na área fiscal

01 VAGA

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Ensino Médio completo

Imprescindível que tenha experiência na função

01 VAGA

AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS

Experiência na função

01 VAGA

AVALIADOR DE IMÓVEIS

Ensino Médio completo

Não exige experiência na função

Ter CNH-B

Boa desenvoltura e caligrafia.

01 VAGA

BORRACHEIRO AUXILIAR

Para auxiliar nos serviços gerais

Possuir CNH categoria A

Para trabalhar com lavagem e montagem de pneus.

01 VAGA

CONFEITEIRO

Experiência comprovada na função

01 VAGA

CONSULTOR DE VENDAS

Experiência na função

Vendedor porta a porta

01 VAGA

COZINHEIRO DE RESTAURANTE

Ensino Médio completo

Experiência na função

02 VAGAS

EMPREGADO DOMÉSTICO

Experiência em cozinhar

Limpar e cuidar de criança.

01 VAGA

GERENTE DE MARKETING

Ensino Superior completo ou cursando Marketing, Administração, Gestão comercial ou áreas afins

Conhecimento das ferramentas de Marketing digital, tráfego e otimização de conteúdo.

01 VAGA

MARMORISTA

Experiência com granito ou uso de maquita.

01 VAGA

OPERADOR DE RÁDIO

Ensino Médio completo

Experiência na função e possuir DRT (Registro Profissional)

01 VAGA

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO

Para trabalhar em casa (home office) com vendas de produtos e serviços financeiros por meio de ligações

Possuir computador/notebook, headset e webcam para desempenhar o trabalho em Home Office e ambiente favorável para o trabalho 100% remoto.

50 VAGAS

PROFESSOR DE SOCIOLOGIA NO ENSINO MÉDIO

VAGA DISPONÍVEL TAMBÉM PARA PCD

Licenciatura em Sociologia ou Ciências Sociais

Experiência na área

Conhecimento em pacote Office e plataformas digitais

Salário: R$1.935,66 + benefícios

01 VAGA

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO

Ensino Médio completo

Experiência em vendas e conhecimento em Internet e Redes.

01 VAGA

SERRALHEIRO

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário: R$2.359,00

01 VAGA

SUPERVISOR DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Ensino Superior completo ou cursando Administração ou áreas afins

Desejável domínio em Pacote Office e em sistemas ERP

Experiência em vendas e gestão de equipes.

01 VAGA

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA

Formação Técnica completa em Eletrônica

Ter disponibilidade para realizar viagens (Sul da Bahia-Irecê/Porto Seguro)

Possuir habilitação categoria B e conhecimento básico em medições de tensões e correntes

01 VAGA

TÉCNICO DE OPERAÇÃO ELETROTÉCNICA

Formação Técnica completa em Eletrotécnica e CFT ativo

Ter experiência com o processo de construção ou manutenção de redes de distribuição

Possuir CNH categoria B, pacote Office intermediário, conhecimento de processos de redes e em CAD

01 VAGA

TÉCNICO DE OPERAÇÃO ELETROTÉCNICA (LÍDER TÉCNICO)

Experiência na função, curso técnico em eletrônica, mecatrônica ou eletrotécnica

Habilitação categoria B

01 VAGA

TÉCNICO DE REDE (TELECOMUNICAÇÕES)

Ensino Médio completo

Cursos na área de informática

Experiência e/ou conhecimento com manutenção de informática, instalação de internet fibra ótica, etc.

Possuir habilitação AB e disponibilidade para fazer serviços externos.

01 VAGA

