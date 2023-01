SineBahia oferece 356 vagas de emprego no interior da Bahia nesta quinta (26)

Foto: Camila Souza/GOVBA

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) está com 356 vagas de emprego abertas divididas em várias cidades do interior do estado nesta quinta-feira (26). As oportunidades estão disponíveis em Simões Filho, Catu, Valença, Santo Antônio de Jesus, Paulo Afonso, entre outros.

Os benefícios e os salários variam de acordo com a função e os interessados podem buscar um dos postos de atendimento em Salvador e/ou no interior do estado com documentos pessoais para ter acesso a mais de informações e se cadastrar.

Os documentos necessários são Carteira de Trabalho física ou digital; RG; CPF; comprovantes de residência e escolaridade; CNH, se a vaga exigir, além de certificados de cursos, se assim desejar. Vale pontuar que essas vagas estão sujeitas ao limite de encaminhamentos.

VAGAS DE LAURO DE FREITAS

AJUDANTE DE OBRAS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses

Imprescindível: apoio aos pedreiros e serviços gerais.

02 VAGAS

PEDREIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses

Imprescindível: experiência em reboco e acabamento, assentamento de blocos, entre outros

02 VAGAS

MOTORISTA CARRETEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses (comprovada na carteira de trabalho como motorista carreteiro)

Imprescindível: ter experiência com carreta baú, disponibilidade para viajar a trabalho e disponibilidade para rodar a noite.

Salário: R$ 2.470,67

05 VAGAS

MECÂNICO

Ensino Fundamental completo

Não exige experiência

Salário: R$ 1.600,00

01 VAGA

AUXILIAR DE MECÂNICA

Ensino Fundamental Completo

Experiência de 06 meses em carteira

Imprescindível: experiência na função

Desejável: experiência em lavagem de ônibus interna e externa e auxiliar a equipe da manutenção.

Salário: R$ 1.302,00

01 VAGA

MECÂNICO DE DIESEL

Ensino Fundamental Completo

Experiência de 06 meses em carteira

Imprescindível: experiência em manutenção de ônibus.

Desejável: habilidade em manutenção preventiva e corretiva em ônibus.

Salário: R$ 2.500,00

01 VAGA

VAGAS DE SIMÕES FILHO

VIGILANTE

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses

Contrato temporário para trabalhar em festas e eventos

16 VAGAS

AUXILIAR DE COZINHA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses em restaurante e churrascaria

01 VAGA

CHURRASQUEIRO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses em restaurante e churrascaria

01 VAGA

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

GERENTE FINANCEIRO

Ensino Superior Completo em Contábeis ou Administração

Experiência mínima de 06 meses na área financeira

01 VAGA

FISCAL DE PREVENÇÃO E PERDAS

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na área

01 VAGA

ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA

Ensino Médio /Técnico Completo

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

MOTORISTA CARRETEIRO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

MOTORISTA DE TRATOR

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

MOTORISTA CAMINHÃO GUINDALTO COM MUNK

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses

Ter disponibilidade para viagens nacionais de grandes distâncias

01 VAGA

CAMINHONEIRO CARRETEIRO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses

Ter disponibilidade para viagens nacionais de grandes distâncias

03 VAGA

MOTORISTA CARRETEIRO – BITREM

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses

05 VAGAS

TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

ASSISTENTE DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTE (ESTÁGIO/PCD)

Ensino Médio Completo

01 VAGA

ASSISTENTE DE VENDAS (ESTÁGIO)

Ensino Superior em Curso, a partir do 2º semestre

05 VAGAS

ENGENHEIRO CIVIL (ESTÁGIO)

Ensino Superior em Curso

Conhecimento em AUTO-CAD

01 VAGA

QUÍMICO (ESTÁGIO)

Ensino Superior em Curso

Horário do estágio das 8h às 12h

01 VAGA

VAGA DE CATU

ASSISTENTE FISCAL

Cursando ou Graduado em Ciências Contábeis

Ter atuado em escritório de contabilidade, possuir conhecimento das rotinas fiscais e no Sistema Domínio

Salário a combinar

01 VAGA

VAGAS DE ESPLANADA

TRABALHADOR RURAL (VAGA PERMANENTE)

Ensino Médio Incompleto

Benefícios: assistência médica, odontológica, vale refeição, seguro de vida e alojamento

Salário a combinar

60 VAGAS

AUXILIAR FLORESTAL (VAGA PERMANENTE)

Ensino Médio Completo

Experiência em área florestal

Salário e benefícios (vale refeição, assistência médica, odontológica e seguro de vida)

Vaga para trabalhar no Mato Grosso do Sul

30 VAGAS

LÍDER FLORESTAL (VAGA PERMANENTE)

Ensino Médio Completo

Experiência em área florestal

Salário e benefícios (vale refeição, assistência médica, odontológica e seguro de vida)

Vaga para trabalhar no Mato Grosso do Sul

15 VAGAS

MOTORISTA (VAGA PERMANENTE)

Ensino Médio Completo

Ter experiência comprovada

Possuir CNH“D/E”

Salário e benefícios (vale refeição, assistência médica, odontológica e seguro de vida)

Vaga para trabalhar no Mato Grosso do Sul

05 VAGAS

OPERADOR DE EQUIPAMENTO FLORESTAL (VAGA PERMANENTE)

Ensino Médio Completo

Ter experiência comprovada

Possuir CNH “D/E”

Salário + benefícios (vale refeição, assistência médica, odontológica e seguro de vida)

Vaga para trabalhar no Mato Grosso do Sul

10 VAGAS

ELETRICISTA MECÂNICO (VAGA PERMANENTE)

Ter experiência em elétrica de automóveis

01 VAGA

TÉCNICO DE SEGURANÇA (VAGA PERMANENTE)

Ensino Médio Completo

Ter experiência comprovada em CTPS, contratos ou declaração

Benefícios: cesta básica, uniforme e refeitório na empresa

Salário a combinar

01 VAGA

MOTORISTA MOP (VAGA PERMANENTE)

Ensino Médio Completo

Ter experiência comprovada em CTPS, contratos ou declaração

Benefícios: cesta básica, uniforme e refeitório na empresa

Salário a combinar

01 VAGA

OPERADOR DE TRATOR DE LÂMINA (VAGA PERMANENTE)

Ensino Médio Completo

Ter experiência comprovada em CTPS, contratos ou declaração

Benefícios: cesta básica, uniforme e refeitório na empresa

Salário a combinar

01 VAGA

OPERADOR DE ROLO (VAGA PERMANENTE)

Ensino Médio Completo

Ter experiência comprovada em CTPS, contratos ou declaração

Benefícios: cesta básica, uniforme e refeitório na empresa

Salário a combinar

03 VAGAS

AJUDANTE (VAGA PERMANENTE)

Ensino Médio Completo

Ter experiência comprovada em CTPS, contratos ou declaração

Benefícios: cesta básica, uniforme e refeitório na empresa

Salário a combinar

04 VAGAS

VAGAS DE VALENÇA

JOVEM APRENDIZ

Ensino Médio completo

02 VAGAS

VAGAS DE SENHOR DO BONFIM

CHAPISTA DE LANCHONETE

Ensino Médio Completo

Experiência na área

01 VAGA

MANICURE

Ensino Fundamental completo

Não exige experiência

02 VAGAS

CABELEIREIRO

Ensino Fundamental completo

Não exige experiência

01 VAGA

AJUDANTE DE PADARIA

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

01 VAGA

VENDEDOR EXTERNO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

Possuir CNH “AB”

01 VAGA

MOTORISTA

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

Possuir CNH “AD”

01 VAGA

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência no comércio

Possuir veículo próprio (moto) e CNH“A”

Ter inscrição ou disposição para fazer o CORE

01 VAGA

CHAPISTA DE LANCHONETE

Ensino Médio completo

Experiência na área

01 VAGA

ATENDENTE DE LANCHONETE

Ensino Fundamental completo

Experiência em redes sociais

01 VAGA

REPOSITOR

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

01 VAGA

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

Ensino Médio completo

Experiência na função

Possuir formação no curso, CFT ativo e conhecimento em CAD

Ter CNH“B”

09 VAGAS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Não exige experiência

05 VAGAS

VAGAS DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

01 VAGA

ATENDENTE DE LOJA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

02 VAGAS

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

02 VAGAS

SERVENTE DE OBRAS (PCD)

Ensino Fundamental incompleto

02 VAGAS

REPOSITOR DE MERCADORIAS

Ensino Médio completo

02 VAGAS

AUXILIAR PEDAGÓGICA

Ensino Médio completo

Possuir experiência na área da educação e inglês básico

01 VAGA

ENGENHEIRO CIVIL

Ensino Superior completo

Experiência na área

01 VAGA

FISCAL DE LOJA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Possuir CNH“AB”

01 VAGA

NUTRICIONISTA

Ensino Superior Completo

Experiência na área

Possuir especialização em Fitoterapia e inglês básico

01 VAGA

FISCAL DE LOJA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

ANALISTA DE CRÉDITO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS

Ensino Superior em Recursos Humanos ou Administração

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

CHURRASQUEIRO

Experiência na função

01 VAGA

AUXILIAR DE MECÂNICO

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

ESTOQUISTA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

CONSULTOR (ANALISTA DE NEGÓCIOS)

Ensino Superior completo em Administração, Recursos Humanos, Marketing Ou Gestão Comercial

Experiência mínima de 06 meses na função

Possuir CNH“B”

01 VAGA

AUXILIAR DE OFICINA

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

ELETROTÉCNICO

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

MECÂNICO AUTOMOTIVO

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

TÉCNICO EM FIBRA ÓPTICA (INSTALADOR)

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Possuir CNH“B”

01 VAGA

COSTUREIRA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

VAGAS DE PAULO AFONSO

OPERADOR DE CAIXA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na área (formal ou informal)

01 VAGA

RECEPCIONISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na área (formal ou informal)

01 VAGA

ATENDENTE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na área (formal ou informal)

01 VAGA

VAGAS DE ITABUNA

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO DE VENDAS (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio Completo

Não exige experiência

01 VAGA

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (PCD)

Exclusiva Para Pessoas Com Deficiência

Ensino Médio Completo

Não exige experiência

01 VAGA

MOTORISTA DE CAMINHÃO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses

Possuir CNH “D”

01 VAGA

ENCARREGADO DE LOGÍSTICA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

VENDEDOR EXTERNO

Ensino Médio completo

Experiência de 06 meses na CTPS com vendas

Desejável possuir carro e experiência com pneus

Possuir disponibilidade para viajar

01 VAGA

MECÂNICO MONTADOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

02 VAGAS

CALDEIREIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

02 VAGAS

CARPINTEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

02 VAGAS

SERRALHEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

02 VAGAS

RECEPCIONISTA DE HOTEL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na área

Possuir experiência em atendimento e em vendas

01 VAGA

RECEPCIONISTA DE HOTEL NOTURNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

01 VAGA

REPRESENTANTE TÉCNICO DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Possuir veículo próprio e CNH “A/B”

Ter disponibilidade para viajar

01 VAGA

INSTALADOR DE PAINEL DE ENERGIA SOLAR

Experiência na área

Diferencial curso de instalação de sistemas fotovoltaicos

01 VAGA

ADMINISTRADOR FINANCEIRO

Ensino Superior em Administração, Economia ou áreas afins

Possuir experiência na área

Ter Excel intermediário

Para atuar com cobranças e lançamentos no sistema de contas

01 VAGA

VENDEDOR

Ensino Médio completo

Ter experiência na área

01 VAGA

MECÂNICO

Ensino Fundamental Completo

Experiência na área

Ter conhecimento em mecânica linha leve ou pesada

Possuir disponibilidade de horário

01 VAGA

OPERADOR DE RÁDIO

Superior Completo ou cursando Recursos Humanos ou áreas afins

Experiência com liderança, gestão de pessoas, elaboração de projetoseetc

Residir em Itabuna

01 VAGA

MOTORISTA DE ENTREGA

Ensino Médio Completo

Possuir experiência na área

Possuir CNH “D”

Residir em Itabuna

01 VAGA

AÇOUGUEIRO

Ensino Médio Completo

Possuir experiência na área

01 VAGA

CONSULTOR EMPRESARIAL

Curso Superior Incompleto em Administração, Recursos Humanos, Marketing, Gestão Comercial ou áreas afins

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Pós-graduação em Gestão de Negócios ou áreas afins

Irá atuar como palestrante, consultoria, instrutoria, recrutamentos e etc

Disponibilidade para viajar e CNH “B”

06 VAGAS

ANALISTA FINANCEIRO

Curso Superior Incompleto em Administração, Ciências Contábeis ou Economia

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 03 meses na CTPS

01 VAGA

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO

Ensino Médio Completo

Não exige experiência

01 VAGA

OPERADOR DE TELEMARKETING HOME OFFICE

Ensino Médio Completo

Não exige experiência

Necessário possuir computador de mesa/notebook, headset e webcam

50 VAGAS

FUNILEIRO DE AUTOMÓVEIS

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 03 meses na CTPS

01 VAGA

PINTOR DE AUTOMÓVEIS

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 03 meses na CTPS

01 VAGA

PINTOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 03 meses na CTPS

01 VAGA

VAGA DE CAETITÉ

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 6 meses

01 VAGA

VAGAS DE ILHÉUS

TÉCNICO DE SUPORTE DE TI (PCD)

Exclusiva Para Pessoas Com Deficiência

Superior Cursando Analise e Desenvolvimento de Sistemas ou Tecnologia de Informação

Experiência na função

Apresentar laudo atualizado

01 VAGA

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA (PCD)

Exclusiva Para Pessoas Com Deficiência

Ensino Médio Completo

Experiência na função

Apresentar laudo atualizado

01 VAGA

AUXILIAR DE AEROPORTO (PCD)

Ensino Médio Completo

Experiência na função

Apresentar laudo atualizado

01 VAGA

EMPREGADA DOMÉSTICA

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

01 VAGA

PORTEIRO

Ensino Médio Completo

Experiência na função

Possuir experiência em condomínios

01 VAGA

ESTOQUISTA

Ensino Médio completo

Experiência na Função

01 VAGA

AÇOUGUEIRO

Ensino Médio completo

Experiência na Função

01 VAGA

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA

Ensino Médio Completo

Experiência na Função

01 VAGA

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Ensino Médio Completo

Experiência na função

01 VAGA

COZINHEIRO

Ensino Fundamental Completo

Experiência na função

01 VAGA

GARÇOM

Ensino Fundamental Completo

Experiência na função

02 VAGAS

GERENTE DE POUSADA

Ensino Médio Completo

Experiência na Função

Possuir moto e/ou disponibilidade para dormir

01 VAGA

MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS

Ensino Médio Completo

Experiência em CTPS

01 VAGA

MECÂNICO DIESEL

Ensino Médio Completo

Experiência na função

Conhecimento com Scania

01 VAGA

MOTORISTA DE AUTOMÓVEIS

Ensino Médio Completo

Experiência na Função

Possuir CNH “B”

01 VAGA

OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Ensino Médio Completo

Experiência na Função

Curso na área

01 VAGA

PROMOTOR DE VENDAS

Ensino Médio Completo

Experiência na função

Possuir transporte (moto)

01 VAGA

RECEPCIONISTA BILÍNGUE

Ensino Médio completo

Experiência comprovada em carteira

Fluente em inglês avançado

Ter habilitação B

01 VAGA

TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência na Função

01 VAGA

VENDEDOR DE EXTERNO

Ensino Médio completo

Experiência na função

Possuir Moto

01 VAGA

VAGAS DE JEQUIÉ

OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Ensino Fundamental Completo

Experiências comprovadas com empilhadeira combustão ou elétrica

Ter CNH e curso atualizado

01 VAGA

VENDEDOR

Ensino Médio Completo

Experiências específicas no seguimento de material de construção

01 VAGA

CONFEITEIRO

Ensino Fundamental Incompleto

Experiências com pães e salgados de festa

01 VAGA

SERRALHEIRO

Ensino Fundamental Incompleto

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

TRABALHADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA (VAGA EXCLUSIVA PARA PCD)

Ensino Fundamental Incompleto

02 VAGAS

