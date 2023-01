SineBahia oferece 502 vagas de emprego no interior da Bahia nesta quinta (19)

Foto: Divulgação

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) está com 502 vagas de emprego abertas divididas em várias cidades do interior do estado nesta quinta-feira (19). As oportunidades estão disponíveis em Simões Filho, Entre Rios, Lauro de Freitas, Santo Amaro, Senhor do Bonfim, Jequié, Itabuna entre outros.

Os benefícios e os salários variam de acordo com a função e os interessados podem buscar um dos postos de atendimento em Salvador e/ou no interior do estado com documentos pessoais para ter acesso a mais de informações e se cadastrar.

Os documentos necessários são Carteira de Trabalho física ou digital; RG; CPF; comprovantes de residência e escolaridade; CNH, se a vaga exigir, além de certificados de cursos, se assim desejar. Vale pontuar que essas vagas estão sujeitas ao limite de encaminhamentos.

VAGAS DE SIMÕES FILHO

AUXILIAR OPERACIONAL DE LOGÍSTICA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

Vagas zoneadas para Simões Filho e Salvador

150 VAGAS

SUPERVISOR DE LOGÍSTICA

Ensino Médio Técnico ou Superior Completo

Experiência mínima de 06 meses em supervisão em Logística

Vagas zoneadas para Simões Filho e Salvador

20 VAGAS

OPERADOR DE EMPILHADEIRA ELÉTRICA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

Vagas zoneadas para Simões Filho e Salvador

43 VAGAS

MOTORISTA DE CAMINHÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

MOTORISTA CARRETEIRO – BITREM

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

10 VAGAS

OPERADOR DE CAIXA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses em loja ou supermercado

01 VAGA

ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA

Ensino Médio/Técnico Completo

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

ASSISTENTE DE VENDAS (ESTÁGIO)

Ensino Superior em Curso, a partir do 2º semestre

05 VAGAS

CADISTA (ESTÁGIO)

Ensino Médio Técnico ou Superior em Curso

01 VAGA

FISCAL DE PREVENÇÃO E PERDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

05 VAGAS

SUPERVISOR DE TRANSPORTE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

SERRALHEIRO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

OPERADOR DE FURADEIRA RADIAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

Curso Técnico em Meio Ambiente

Vaga zoneada para Simões Filho e Salvador

01 VAGA

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses

Curso Técnico em Segurança do Trabalho

Vaga zoneada para Simões Filho e Salvador

01 VAGA

TÉCNICO EM PLANEJAMANTO / MEDIÇÃO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses

Vaga zoneada para Simões Filho e Salvador

01 VAGA

MASSARIQUEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

02 VAGAS

VAGAS DE LAURO DE FREITAS

AJUDANTE DE OBRAS/ EXCLUSIVA PARA PCD

Ensino Fundamental completo

Não exige experiência

Imprescindível: realizar atividades relacionadas à construção civil, ter facilidade de locomoção, segurar e carregar materiais e auxiliar profissionais no canteiro

03 VAGAS

PEDREIRO/ EXCLUSIVA PARA PCD

Ensino Fundamental completo

Não exige experiência

Imprescindível: auxiliar profissionais no canteiro, realizar atividades relacionadas à construção civil, ter facilidade de locomoção, segurar e carregar materiais.

02 VAGAS

PINTOR DE OBRAS/ EXCLUSIVA PARA PCD

Ensino Fundo completo

Não exige experiência

Imprescindível: realizar atividade de pintura de apartamentos e fachadas.

02 VAGAS

ADMINISTRADOR DE CONDOMÍNIO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 VAGA

AUXILIAR DE PRODUÇÃO

Ensino Médio Completo

Experiência de 06 meses em carteira

Imprescindível: Preparar materiais para alimentação de linhas de produção, organizar a área de serviço, abastecer linhas de produção, alimentar máquinas e separar materiais para reaproveitamento.

Salário: R$ 1.296,75

01 VAGA

COZINHEIRO DE RESTAURANTE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

Imprescindível: experiência na função

02 VAGAS

MOTORISTA DE CAMINHÃO

Ensino Médio Completo

Experiência de 06 meses em carteira

Imprescindível: disponibilidade de horário

Desejável: experiência na função

Ter CNH D

Salário: R$ 1.700,00

06 VAGAS

MOTORISTA DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

Imprescindível: disponibilidade de horário

Desejável: experiência na função

Ter CNH D

Salário: R$ 2.200,00

03 VAGAS

MOTORISTA ENTREGADOR

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

Imprescindível: disponibilidade de horário e para viagens

Desejável: experiência na função

Ter CNH D

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ensino Médio completo

Experiência de 06 meses em carteira

Imprescindível: experiência em rotinas administrativas e recepção

Desejável: cursar Ciências Contábeis ou Administração e ter conhecimento na área contábil.

Salário: R$ 1.900,00

01 VAGA

OPERADOR DE MÁQUINA FRESADORA

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

Imprescindível: experiência com usinagem de flanges, espelhos e outras peças, operação de torno mecânico, operação de furadeira radial, fresadora e outras máquinas de usinagem, preparação, regulagem e operação de máquinas-ferramenta.

Salário: R$ 1.498,00

01 VAGA

VAGAS PARA SANTO AMARO

ASSISTENTE FINANCEIRO

Ensino Superior Completo em Administração /Ciências Contábil

Experiência mínima de 06 meses na função comprovada em carteira

Para trabalhar com controle financeiro, orçamentário e operacional

Experiência ou fator desejável: conhecimento em Excel

Jornada de trabalho: 44 horas semanais

Salário: R$ 1.700 + vale transporte, vale refeição, uniforme e auxílio creche

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ESTÁGIO)

Cursando Ensino Superior em Administração, a partir do 5°semestre

Para realizar atividades administrativas

Bolsa auxílio R$ 800,00 + vale transporte

01 VAGA

VAGA DE ENTRE RIOS

AUXILIAR TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO

Ensino Fundamental completo

Não exige experiência

Salário mínimo + almoço e transporte

01 VAGA

SUPERVISOR DE GOVERNANÇA

Ensino Médio completo

Fator imprescindível: ter experiência

Salário: R$ 2.285,56 + auxílio transporte, plano saúde, cartão farmácia, plano odontológico, ticket alimentação e birthday off

01 VAGA

LÍDER DE LAVANDERIA

Ensino Médio completo

Fator imprescindível: ter experiência

Salário: 2.285,56 + auxílio transporte, plano saúde, cartão farmácia, plano odontológico, ticket alimentação e birthday off

01 VAGA

STEWARD (PCD)

Ensino Médio completo

Fator imprescindível: ter experiência

Salário: R$ 1.375,00 + auxílio transporte, plano saúde, cartão farmácia, plano odontológico, ticket alimentação e birthday off

04 VAGAS

GARÇOM (PCD)

Ensino Médio completo

Fator imprescindível: ter experiência

Salário: R$ 1.375,00 + auxílio transporte, plano saúde, cartão farmácia, plano odontológico, ticket alimentação e birthday off

05 VAGAS

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PCD)

Ensino Médio Completo

Fator imprescindível: experiência

Salário: R$ 1.375,00 + auxílio transporte, plano de saúde, cartão farmácia, plano odontológico, ticket alimentação e birthday off

02 VAGAS

AUXILIAR DE BARES (PCD)

Ensino Médio completo

Experiência: Fator Imprescindível

Salário: R$ 1.375,00 + auxílio transporte, plano saúde, cartão farmácia, plano odontológico, ticket alimentação e birthday off

03 VAGAS

CAMAREIRA (PCD)

Ensino Médio completo

Fator imprescindível: ter experiência

Salário: R$ 1.375,00 + auxílio transporte, plano saúde, cartão farmácia, plano odontológico, ticket alimentação e birthaday off

03 VAGAS

SUPERVISOR DE GOVERNANÇA (PCD)

Ensino Médio completo

Fator Imprescindível: ter experiência

Salário: R$ 2.285,56 + auxílio transporte, plano saúde, cartão farmácia, plano odontológico, ticket alimentação e birthday Off

01 VAGA

LÍDER LAVANDERIA (PCD)

Ensino médio completo

Fator Imprescindível: ter experiência

Salário: 2.285,56 + auxílio transporte, plano saúde, cartão farmácia, plano odontológico, ticket alimentação e birthday off

01 VAGA

VAGAS DE SENHOR DO BONFIM

CHAPISTA DE LANCHONETE

Ensino Médio completo

Experiência na área

01 VAGA

MANICURE

Ensino Fundamental completo

Não exige experiência

02 VAGAS

CABELEIREIRO

Ensino Fundamental completo

Não exige experiência

01 VAGA

AJUDANTE DE PADARIA

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

01 VAGA

VENDEDOR

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

01 VAGA

VENDEDOR EXTERNO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

01 VAGA

VENDEDOR EXTERNO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

01 VAGA

MOTORISTA

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

Ter CNH AD

01 VAGA

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência no comércio

Possuir veículo próprio (Moto) e CNH A

Inscrição ou disposição para fazer o CORE

01 VAGA

CHAPISTA DE LANCHONETE

Ensino Médio completo

Experiência na área

01 VAGA

ATENDENTE DE LANCHONETE

Ensino Fundamental completo

Experiência em Redes Sociais

01 VAGA

REPOSITOR

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

01 VAGA

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

Ensino Médio Completo

Experiência na função

Ter formação no curso, CFT Ativo e conhecimento em CAD

Possuir CNH B

09 VAGAS

MOTORISTA

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

Possuir CNH AD

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

VAGAS DE JEQUIÉ

GARÇOM

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses

Ter disponibilidade de horários

01 VAGA

VENDEDOR

Ensino Médio completo

Experiência de vendas com energia solar e equipamentos de refrigeração

01 VAGA

CONSULTOR EMPRESARIAL

Ensino Superior em Administração, Recursos Humanos, Marketing ou Gestão Comercial

Experiência com consultoria e Instrutoria Empresarial

Ter CNH B e disponibilidade para viajar

01 VAGA

CONFEITEIRO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência com pães e salgados de festa

01 VAGA

CORTADOR DE MÁRMORE

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

SERRALHEIRO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

VAGAS DE ITABUNA

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO DE VENDAS (PCD)

Exclusiva Para Pessoas Com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

01 VAGA

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (PCD)

Exclusiva Para Pessoas Com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

01 VAGA

MECÂNICO MONTADOR

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

02 VAGAS

CALDEIREIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

02 VAGAS

TELHADISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

02 VAGAS

SERRALHEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

02 VAGAS

RECEPCIONISTA DE HOTEL

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na área

Possuir experiência em atendimento e em vendas

01 VAGA

RECEPCIONISTA DE HOTEL NOTURNO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

01 VAGA

REPRESENTANTE TÉCNICO DE VENDAS

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Possuir disponibilidade para viajar, veículo próprio e CNH “A/B”

01 VAGA

INSTALADOR DE PAINEL DE ENERGIA SOLAR

Diferencial Curso de Instalação de Sistemas Fotovoltaicos

Experiência na área

01 VAGA

ADMINISTRADOR FINANCEIRO

Ensino Superior em Administração, Economia ou áreas afins

Possuir experiência na área e Excel intermediário

Para atuar como cobranças e lançamentos no sistema de contas

01 VAGA

VENDEDOR

Ensino Médio completo

Ter experiência na área

01 VAGA

MECÂNICO

Ensino Fundamental completo

Experiência na área

Conhecimento em Mecânica linha leve ou pesada

Possuir disponibilidade de horário

01 VAGA

OPERADOR DE RÁDIO

Superior Completo ou cursando Recursos Humanos ou áreas afins

Experiência com liderança, gestão e pessoas, elaboração de projetos etc

Residir em Itabuna

01 VAGA

MOTORISTA DE ENTREGA

Ensino Médio completo

Possuir experiência na área

Ter CNH “D”

Residir em Itabuna

01 VAGA

AÇOUGUEIRO

Ensino Médio completo

Possuir experiência na área

01 VAGA

CONSULTOR EMPRESARIAL

Curso Superior Incompleto em Administração, Recursos Humanos, Marketing, Gestão Comercial ou áreas afins

Pós – graduação em Gestão de Negócios ou áreas afins

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Atuar como palestrante, consultoria e instrutoria, recrutamentos, entre outros.

Ter disponibilidade para viajar e CNH “B”

06 VAGAS

ANALISTA FINANCEIRO

Curso Superior Incompleto em Administração, Ciências contábeis ou Economia

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 03 meses na CTPS

01 VAGA

GARÇOM

Ensino Médio completo

Não exige experiência

01 VAGA

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO

Ensino Médio completo

Não exige experiência

01 VAGA

OPERADOR DE TELEMARKETING HOME OFFICE

Ensino Médio Completo

Não exige experiência

Necessário possuir computador de mesa/notebook, headset e webcam

50 VAGAS

FUNILEIRO DE AUTOMÓVEIS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 03 meses na CTPS

01 VAGA

PINTOR DE AUTOMÓVEIS

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 03 meses na CTPS

01 VAGA

PINTOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 03 meses na CTPS

01 VAGA

TRABALHADOR RURAL

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

01 VAGA

TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO

Curso Técnico em Ar Condicionado

Experiência mínima de 06 meses na área

Habilidade com refrigeradores, lavadoras, microondas e bebedouros

Residir em Itabuna

05 VAGAS

VAGAS DE ILHÉUS

TÉCNICO DE SUPORTE DE TI (PCD)

Exclusiva Para Pessoas Com Deficiência

Ensino Superior Cursando Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou Tecnologia de Informação

Experiência na função

Apresentar laudo atualizado

01 VAGA

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA (PCD)

Exclusiva Para Pessoas Com Deficiência

Ensino Médio Completo

Experiência na função

Apresentar laudo atualizado

01 VAGA

AUXILIAR DE AEROPORTO (PCD)

Exclusiva Para Pessoas Com Deficiência

Ensino Médio Completo

Experiência na função

Apresentar laudo atualizado

01 VAGA

ATENDENTE DE LOJA – ESTÁGIO

Ensino Médio Incompleto

01 VAGA

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Ensino Superior ou Técnico completo

Experiência comprovada em carteira

01 VAGA

CARPINTEIRO

Ensino superior ou Técnico completo

Experiência comprovada em carteira

04 VAGAS

PROMOTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência na função

Possuir disponibilidade para viajar

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência na função

Residir próximo ao Centro

01 VAGA

MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS

Ensino Médio completo

Experiência comprovada em carteira

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio incompleto

Experiência na função

01 VAGA

OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Ensino Médio completo

Experiência na função

Curso na área

01 VAGA

AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

Ensino Médio completo

Experiência comprovada em carteira

Curso na área

01 VAGA

ALINHADOR DE PNEUS

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

Possuir habilitação “AB”

01 VAGA

VENDEDOR DE SERVIÇOS

Ensino Médio completo

Experiência na função

Possuir experiência com loja de autopeças.

01 VAGA

MECÂNICO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

01 VAGA

GERENTE DE ALIMENTOS E BEBIDAS

Ensino Médio completo

Experiência comprovada em carteira

01 VAGA

TÉCNICO PROJETISTA I

Ensino Médio Técnico Completo em Eletrotécnica ou Eletromecânica

Experiência comprovada em carteira

Possuir CNH “B”, CFT ativo e Curso NR10

Conhecimento em Leitura e interpretação de esquemas elétricos intermediário e Pacote Office

01 VAGA

TÉCNICO AGENTE RESPONSÁVEL

Ensino Médio Técnico Completo em Eletrotécnica ou Eletromecânica

Experiência Comprovada em Carteira

Possuir CNH “B”, CFT ativo e Curso NR10

Conhecimento em processos de redes, CAD e em processo de construção ou manutenção de redes de distribuição.

01 VAGA

VAGAS DE JUAZEIRO

ALINHADOR DE PNEUS PARA CAMINHÃO

Ensino Médio completo

Experiência na função

Salário: a combinar

02 VAGAS

ASSISTENTE DE PLANEJAMENTO PARA MANUTENÇÃO

Ensino Médio Completo

Experiência na função

Ter disponibilidade para trabalhar em outra cidade

Diferencial: conhecimento em diesel e hidráulica

Salário: a combinar

01 VAGA

BOMBEIRO CIVIL

Ensino Médio completo

Experiência comprovada

Possuir curso de condutor de veículo de emergência, formação de prevenção a incêndio, BLS e CETV. Ser credenciado no CBM-BA.

Para trabalhar em escala 12 por 36

Ter CNH D ou E

Salário: a combinar

05 VAGAS

ENFERMEIRO DO TRABALHO

Ensino Superior completo

Experiência comprovada

Ter especialização em enfermagem do trabalho, BLS e COREN ativo.

Salário: a combinar

04 VAGAS

FATURISTA

Ensino Médio completo

Experiência na função

Vaga temporária com possibilidade de efetivação

Salário: R$ 1.400,00

01 VAGAS

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência na função

Ter disponibilidade para viagens e CNH-B

Salário: a combinar

01 VAGAS

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO

Ensino Médio completo

Experiência com vendas

Possuir computador, webcam, headset para realizar trabalho em Home Office.

50 VAGAS

MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS

Ensino Fundamental completo

Disponibilidade para trabalhar em outra cidade

Experiência na função

Salário: a combinar

01 VAGAS

MESTRE CALDEIREIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

Disponibilidade para trabalhar em outra cidade

Salário: R$ 3.000,00

01 VAGAS

MOTORISTA DE CAMINHÃO MUNK

Ensino Médio incompleto

Experiência na função

Disponibilidade para trabalhar em outra cidade

Possuir CNH-D

Salário: a combinar

01 VAGAS

MOTORISTA ENTREGADOR

Ensino Médio completo

Experiência na função

Possuir CNH-D e curso MOPP

Salário: R$ 2.107,00 +adicional 30% periculosidade

01 VAGA

VAGA DE CAETITÉ

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (APRENDIZ)

Ensino Médio completo

01 VAGA

