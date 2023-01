Sistema Nacional de EMPREGO oferta vagas em Sobral – Ceará

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

No estado do Ceará, o Sistema Nacional de Emprego (SINE) de Sobral oferta abertura de novas vagas de emprego para profissionais em diversos níveis de escolaridade e áreas de formação.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS Pedreiro Preparador físico Projetista de móveis Gerente de posto de venda Instalador de sistemas fotovoltaicos Locutor comercial Lubrificador de automóveis Mecânico de ar-condicionado e refrigeração Consultor de vendas Costureira de máquina reta Cozinheiro de restaurante Analista de marketing Analista de recursos humanos Atendente de farmácia – balconista Auxiliar de manutenção de edifícios Auxiliar de mecânico de autos Técnico de manutenção elétrica Técnico de operações de telecomunicações Técnico de refrigeração (instalação) Operador de empilhadeira Açougueiro Agente de microcrédito Agente funerário Auxiliar em saúde bucal Biomédico Cabeleireiro Caixa de loja Carpinteiro (esquadrias) Cozinheiro industrial Diretor comercial Eletricista de instalações de veículos automotores Estoquista Gerente administrativo Gerente de agência Mecânico de automóvel Mecânico de motocicletas Mecânico de motor a diesel Mestre de obras Motorista entregador Revisor de qualidade de calçados Supervisor de logística Supervisor de vendas comercial Técnico de enfermagem Técnico de laboratório de análises clínicas Técnico em nutrição Técnico em segurança do trabalho Vendedor pracista PESSOA COM DEFICIÊNCIA Auxiliar de limpeza Auxiliar de linha de produção Montador de móveis de madeira Zelador Almoxarife Armador de estrutura de concreto

Sobre o SINE

O Sistema Nacional de Emprego (SINE) foi criado em 1975 sob a égide da Convenção nº. 88 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que orienta cada país-membro a manter um serviço público e gratuito de emprego, para a melhor organização do mercado de trabalho.

Este serviço permite que empresa (pessoa jurídica) ou pessoa física pesquise trabalhadores cadastrados no Sistema Nacional de Emprego (Sine), de acordo com o perfil profissional desejado, disponibilize vagas por meio do Sistema, convoque candidatos para entrevistas de emprego e monitore os encaminhamentos de candidatos realizados por unidades de atendimento do Sine.

gov.br

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial do site e depois compareça a unidade SINE, localizado na Rua Cel. João Silvestre, nº 21, Centro, e cadastra-se na função desejada.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

