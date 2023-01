SiSU 2023/1: UFC divulga termo de adesão, com oferta de mais de 6 mil vagas

A Universidade Federal do Ceará (UFC) divulgou o termo de adesão referente ao primeiro processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) de 2023. Conforme indicado no documento, a oferta total da UFC é de 6.308 vagas para ingresso no primeiro semestre letivo deste ano.

As oportunidades são para para 111 opções de cursos de graduação ministrados nos campi da UFC localizados nas seguintes cidades: Fortaleza, Sobral, Itapagé, Quixadá, Cratéus e Russas.

De acordo com o termo de adesão, do total das vagas, 3.150 são para a seleção em ampla concorrência, para o público geral. Outras 3.158 vagas estão reservadas de acordo com a Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012), ou seja, são exclusivas para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas públicas, com recorte de renda e percentual para pretos, pardos, indígenas e para pessoas com deficiência (PcD).

SiSU 2023/1

A classificação dos inscritos será feita por meio do aproveitamento das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022. Portanto, só poderão participar do SiSU 2023/1 os estudantes que fizeram o exame e que não tenham obtido zero na prova de redação.

O Ministério da Educação (MEC) não aceita a participação de estudantes que fizeram o exame na condição de “treineiros”. Segundo o cronograma do Inep, a divulgação do desempenho dos participantes do Enem 2022 está marcada para 13 de fevereiro.

O período de inscrição para a 1ª edição do SiSU 2023 será do dia 16 ao dia 24 de fevereiro. As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas on-line, exclusivamente por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Já a publicação do resultado do SiSU 2023/1, que é feito em uma chamada única, está prevista para o dia 28 de fevereiro.

