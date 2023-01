Skank realiza um dos últimos shows da banda na festa do ‘BBB 23’

Foto: Divulgação

A banda Skank se prepara para encerrar a carreira e escolheu a casa mais vigiada do Brasil para realizar um dos últimos shows. O grupo se apresenta no ‘BBB 23’ na festa da sexta-feira (27), com sucessos que marcaram os 30 anos de trajetória do Skank.

Vale lembrar que a banda possui um histórico de apresentações no reality show, já que estiveram fazendo shows nas edições 2 e 9, agitando os confinados.

Samuel Rosa, vocalista do Skank, inclusive relembrou a passagem da banda pela segunda edição do reality: “Eu lembro que fizemos uma coisa mais intimista, foi gostoso, parecia um acústico. A gente tocou violão e o Haroldo [baterista] levou alguns instrumentos de percussão. Essa foi a primeira vez”.

O cantor ainda entregou uma curiosidade sobre o momento em que a banda estava durante a apresentação. “Eu estava compondo a música ‘Vou Deixar’ e, durante a passagem de som, toquei um trecho da canção”.

“As pessoas que estavam em volta falaram: ‘Que música legal, vai ser hit…’. Curiosamente, no ano seguinte, a canção virou quase que um tema da edição, me lembro que tocou muito no BBB, o que também ajudou a popularizar a música”, relembrou.

