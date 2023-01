SMS realiza treinamento com comerciantes que trabalharão no Carnaval

Foto: Secom/PMS

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realizará um treinamento com comerciantes que irão trabalhar no Carnaval. O curso acontecerá entre os dias 23 e 31 de janeiro, na Faculdade Dom Pedro II, no Comércio.

Os encontros acontecerão no auditório da universidade e estarão divididos entre os diferentes tipos de comércio. Estão disponíveis 200 vagas, divididas entre os turnos matutino, a partir das 9h, e vespertino, a partir das 14h.

As aulas para empresas de gelo sediadas em Salvador serão realizadas no dia 23. Para as baianas (os) de acarajé será no dia 24. No caso das barracas, a formação acontece no dia 26. Para food trucks, ambulantes e camarotes e balcões o curso será nos dias 27, 30 e 31, respectivamente.

O objetivo do curso é ajudar a garantir a segurança alimentar dos foliões e profissionais que irão curtir o Carnaval. Serão abordadas questões sobre boas práticas de fabricação e manipulação de alimentos, assim como exigências legais para venda de alimentos na rua e licenciamento.

A saúde do trabalhador, a qualidade da água para consumo, bem como qualificação dos fornecedores e principais irregularidades encontradas nas inspeções durante os carnavais e festas anteriores também estarão entre os temas abordados. As inscrições devem ser realizadas através de links específicos. Confira abaixo a lista com os links e cargas horárias:

BAIANAS(OS) DE ACARAJÉ E MINGAU

TURMA 1 (100 vagas) – 9h – link de inscrição: https:// forms. Gle /opjmdZsxob5BEEv78

TURMA 2 (100 vagas) – 14h – link de inscrição: https:// forms. gle/ kLNuXa9NH3zsc7YB6

BARRACAS

TURMA 1 (100 vagas) – 9h – link de inscrição: https:// forms. gle/ gR54aYa9PKQ5Jmt17

TURMA 2 (100 vagas) – 14h – link de inscrição: https:// forms. gle/ AbsHJMzxxiNGY8to7

FOOD TRUCKS

TURMA ÚNICA (100 vagas) – 9h – link de inscrição: https:// forms.gle/ Zs6VRjpbo4tbd6uF7

BALCÕES

TURMA 1 (100 vagas) – 9h – link de inscrição: https:// forms.gle/ i3oAjd7d7Pgbx2GA7

TURMA 2 (100 vagas) – 14h – link de inscrição: https:// forms.gle/ s51xfYapcHm9k16H8

AMBULANTES

TURMA ÚNICA (100 vagas) – 9h – link de inscrição: https:// forms. gle/ o2iRUnHyP3wwxTiF8

CAMAROTE

TURMA ÚNICA (100 vagas) – 14h – link de inscrição: https:// forms. gle/ msCtiHXspXsbew6b7

