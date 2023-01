SMTT orienta sobre estacionamento de veículos e serviços de transporte durante a Festa de Bom Jesus de Penedo

Secom Penedo

Milhares de pessoas circulam em Penedo durante a festa de Bom Jesus de Penedo, principalmente em direção à orla da cidade, até a arena dos shows gratuitos que acontecem entre a noite de quinta-feira, 05, e sábado, 08.

Além do transporte coletivo que funciona como de costume, com a linha circular,a partir das 19 horas, o deslocamento poderá ser feito por meio dos veículos autorizados para o transporte de passageiros (táxi, mototáxi e cadastrados em aplicativo de celular).

O ponto de táxis será concentrado na Avenida Duque de Caxias, nas imediações da agência do Banco do Brasil, com permissão para todos os veículos das praças da cidade. Os mototáxis permanecem nos dois pontos da Praça Comendador Peixoto.

Já o aplicativo Trip 10 mantém seu sistema de trabalho, com uma inovação: o usuário pode ir com seu carro até a Avenida Wanderley, em frente da antiga Unidade do Senai, estacionar em local mantido pelo serviço e descer para a festa em transporte disponibilizado pelo aplicativo.

Áreas para estacionamento de veículos

Quem preferir deixar o carro em local mais próximo da orla terá três opções, todas com cobrança de valor pelo uso do espaço que não estarão sob a responsabilidade da Prefeitura de Penedo.

O mais próximo das celebrações religiosas fica por trás do palco da Praça da Fé, nas imediações da Capela de Santa Cruz, local das apresentações de grupos católicos e das missas do Bom Jesus dos Navegantes entre a noite de quinta-feira, 05, e domingo, 09.

Este estacionamento utiliza área da antiga Brasnorte e tem capacidade para cerca de 80 veículos, com renda revertida para o Sport Club Penedense.

Outra opção é o estacionamento do convento franciscano, acesso por meio do portão localizado na esquina das ruas Siqueira Campos e Sabino Romariz. O local pode recever cerca de 60 veículso e funcionará de forma permanente durante os festejos de Bom Jesus em Penedo, a partir das 17 horas de quinta=feira, 05.

Perto do palco dos shows da arena haverá o espaço para veículos credenciados, com acesso livre para as equipes que irão trabalhar para garantir a diversão do público, e um estacionamento privado à margem do rio, no sentido oposto ao do palco, com capacidade para cerca de 150 veículos, em área fechada.