A Sodexo é líder mundial em serviços de qualidade de vida. A companhia foi fundada com o intuito de gerenciar e entregar serviços para empresas de todos os portes e segmentos do Brasil. Nesta data, a empresa finalizou a semana com várias oportunidades de emprego em caráter nacional e para vários cargos do mercado. Confira, a seguir.

Sodexo abre novos EMPREGOS disponíveis pelo Brasil

Com o intuito de melhorar a qualidade de vida diária de todas as pessoas e contribuir para o desenvolvimento econômico do Brasil, o Sodexo possui uma equipe de profissionais altamente qualificados e empenhados atuando em suas filiais.

Neste momento, a empresa está recrutando novas pessoas para se tornar um colaborador e complementar o sucesso da sua trajetória. Confira, a seguir, as vagas disponíveis e tudo sobre o processo seletivo.

Analista de Credenciamento de Estabelecimento Jr (Exclusivo PCD) – São Paulo;

Tech Lead – São Paulo;

Jovem Aprendiz – São Paulo;

Programa de Estágio – São Paulo;

Especialista de ITIL – São Paulo;

Analista de Operações Jr (Exclusivo PCD) – São Paulo;

Oportunidades Corporativas – São Paulo;

Estágio Financeiro – São Paulo;

Analista de Sustentabilidade Sr (Exclusivo PCD) – São Paulo;

Estágio Comercial – Rio de Janeiro;

Consultor Comercial de Mercado Público – São Paulo;

Assistente de Operações ( Exclusivo PCD) – São Paulo;

Gestor de Parcerias – Itajaí/SC;

Consultor de Relacionamento – Remoto e Manaus/AM.

Como se candidatar

Para concorrer ao processo seletivo, basta acessar o site 123 empregos e cadastrar um currículo atualizado através do link publicado no mesmo.

