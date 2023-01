Sodexo abre novos EMPREGOS em todo o país; veja os cargos

Com os seus 422.000 funcionários, a empresa Sodexo oferece alimentação corporativa, gerenciamento de instalações, benefícios para funcionários e serviços pessoais e domésticos para 100 milhões de consumidores em 53 países. Eles acreditam que podemos fazer a diferença todos os dias. É por isso que se orgulham de melhorar a qualidade de vida de todos, focando nas necessidades básicas das pessoas pelo país.

Sodexo tem novas vagas de trabalho abertas pelo Brasil

A empresa Sodexo sabe que, ao se concentrarem em melhorias tangíveis, reais e concretas para milhões de pessoas todos os dias, fazem uma enorme diferença não apenas para os indivíduos, mas para a sociedade e o planeta. Os seus serviços abrangem catering, gestão de instalações e serviços técnicos e de gestão do local de trabalho (definição de serviços de gestão de instalações).

Eles também oferecem benefícios e incentivos, bem como serviços pessoais e familiares. Os seus funcionários fornecem esses serviços em 56 países ao redor do mundo. Estão aqui para ajudá-lo em todas as etapas, desde o primeiro dia na escola até o local de trabalho, até o fornecimento de instalações de cuidados pessoais e domésticos para seus anos posteriores.

Anl. de Credenciamento de Estabelecimentos Junior;

Consultor Comercial;

Anl. de Planej. de Vendas Sênior;

Esp. de Prevenção a Fraudes;

Anl. de Prevenção a Fraudes;

Tech Lead;

Anl. de Sustentabilidade Sênior;

Consultor de Relacionamento;

Estágio em LGPD;

Consultor de Vendas de Controladoria.

Como se candidatar

Para concorrer às vagas ofertadas pela empresa Sodexo, basta se cadastrar no site 123 empregos e enviar o seu currículo para o cargo desejo.

