SouSmile tem vagas de emprego neste início de janeiro

A SouSmile é a primeira marca de cosméticos odontológicos do Brasil que acredita que todos merecem o sorriso que amam. Eles oferecem alinhadores transparentes e serviços de clareamento dental em locais de fácil acesso, e a sua equipe de dentistas cria um plano individualizado para cada tratamento. A empresa está com algumas oportunidades abertas, verifique todas elas a seguir e saiba também como se inscrever.

SouSmile possui oportunidades de trabalho abertas no começo do ano

Por venderem diretamente ao consumidor, a SouSmile é uma combinação de marcas, empresas de tecnologia e varejistas, o que lhes permite entregar os seus tratamentos de forma moderna e inovadora a preços acessíveis.

A empresa está procurando pessoas apaixonadas por processos de produção, novas tecnologias de produção e com muita vontade de colocar a mão na massa. Os candidatos trabalharão com uma equipe crescente de energia, paixão e parceria para entregar o melhor produto possível aos seus clientes. Então, abaixo conheça todas as vagas que estão abertas atualmente e em seguida veja o passo a passo de como participar do processo de seleção:

Ass. Comercial;

Tec. em Prótese Dentária;

Ass. Customer Experience – PCD;

Ortodontista;

Ass. Operacional;

Aux. de Produção.

Como se candidatar

Para concorrer às vagas divulgada pela empresa SouSmile, o primeiro passo é visitar o site 123 empregos. Em seguida, após encontrar o cargo de desejo e verificar que a sua formação e experiencia profissional encaixam com os requisitos, faça o registro do seu currículo na página e fique aguardando entrarem em contato por e-mail.

