Spani Atacadista tem novas oportunidades de emprego; veja os cargos

A Spani Atacadista, fundada em 2003, iniciou suas operações na região de São Paulo e atualmente possui unidades no Rio de Janeiro. Nesta data, a companhia divulgou oportunidades de emprego para os brasileiros.

Spani Atacadista abre oportunidades de emprego

A Spani Atacadista, fundada em 2003, opera nas regiões de São Paulo e do Rio de Janeiro. Atualmente, com mais de 5 mil colaboradores trabalhando ativamente, a companhia é um grande destaque no comércio atacadista.

A missão da empresa é buscar, através da operação de qualidade, os melhores resultados para os profissionais e clientes brasileiros. Nesta data, a empresa divulgou novas vagas de emprego. Confira, a seguir.

Açougueiro (a) – São Paulo;

Assist. de Recursos Humanos – São Paulo;

Aux. de Prevenção de Perdas – São Paulo;

Banco de Talentos (Gerente de Loja) – São Paulo;

Cartazista – São Paulo e Rio de Janeiro;

Coordenador (a) de Operações – São Paulo;

Fiscal de Caixa – São Paulo e Rio de Janeiro;

Fiscal de Prevenção de Perdas – São Paulo;

Líder de Mercearia – São Paulo;

Oficial de Manutenção – São Paulo;

Operador (a) de Caixa – São Paulo e Rio de Janeiro;

Subgerente de Loja – São Paulo;

Técnico (a) de Nutrição – São Paulo.

Como se candidatar

A Spani Atacadista, companhia especializada no segmento atacadista, marca presença nas regiões de São Paulo e no Rio de Janeiro.

Nesta data, para continuar operando com qualidade, novas vagas de empregos foram divulgadas. Acesse o site 123empregos e encontre mais informações sobre os cargos.

