SSP-BA diz que câmeras nas fardas dos policiais serão instalados

O novo secretário de segurança público da Bahia, Marcelo Werner, afirmou que câmeras serão instaladas nos uniformes dos policiais durante o mandato do governador Jerônimo Rodrigues. A declaração foi feita durante a posse dos secretários do novo governo, que aconteceu nesta terça-feira (3).

“De fato [as câmeras] serão utilizadas, isso é um compromisso do governador e nós só precisamos seguir realmente os trâmites administrativos legais para que elas sejam implementadas”, explicou o novo secretário de segurança pública.

O novo governador também falou sobre o tema durante a posse dos secretários. “Vamos trazer, para as fardas de policiais, as câmeras. Qualquer serviço público parte do básico de transparência. Temos uma PM com inteligência, não é uma ameaça aos policiais, pelo contrário, é uma proteção, mais um recurso para garantir a qualidade do serviço da PM”, explicou o governador.

Segundo Jerônimo, a compra dos equipamentos passa por um processo licitatório. Ele afirmou que, diante da delicadeza que o tema exige, a instalação “levará o tempo necessário”.

As body cams são aparelhos acoplados às fardas e filmam as operações policiais.

