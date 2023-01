Stemac CONTRATA PESSOAS em GO e RS

A Stemac, empresa líder nacional na fabricação e comercialização de grupos geradores, está em busca de novos colaboradores para formar seu time. Dessa forma, com cargos no Rio Grande do Sul e em Goiás, vale a pena analisar a lista de oportunidades abaixo:

Analista Comercial – Porto Alegre – Rio Grande do Sul – Efetivo;

Assistente de Materiais – Itumbiara/GO – Efetivo;

Coordenador Manutenção Industrial – ITUMBIARA – Efetivo;

Banco de Talentos – Porto Alegre – Banco de talentos;

Técnico Eletroeletrônico (Itumbiara/GO) – Efetivo;

Técnico Manutenção Mecânica – Itumbiara/GO – Efetivo: Efetuar a desmontagem, limpeza, lubrificação e montagem de máquinas e equipamentos automatizados; Identificar defeitos mecânicos em compressores, motores, máquinas, equipamentos e instalações da área fabril, procedendo com a troca das peças desgastadas ou executando os serviços de reparos necessários, visando garantir o seu adequado funcionamento.

Mais sobre a Stemac e como se candidatar

Agora que você já pôde verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a Stemac, vale destacar que a empresa projeta e executa soluções em energia através da maior estrutura de atendimento do segmento. Com estrutura própria distribuída estrategicamente em 24 estados do país, a empresa oferece acompanhamento integral: projeto, fabricação, instalação, peças e serviços.

Além disso, a Stemac mantém parcerias internacionais que garantem a qualidade e a permanente atualização tecnológica dos seus produtos. Ademais, a empresa é norteada pela valorização de nossos recursos humanos, o protagonismo de todos gêneros e etnias. Seu corpo funcional é marcado pela diversidade e este é um dos nossos principais compromissos.

Por fim, atua de forma permanente para oferecer o melhor ambiente de trabalho, proporcionando crescimento pessoal, profissional, orgulho e satisfação ao quadro de colaboradores.

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!