Sudesb oferece 1900 vagas para projetos esportivos gratuitos

Foto: Marcus Carneiro

A Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb) ainda está com vagas disponíveis para projetos esportivos gratuitos em Salvador. As inscrições continuarão abertas até o preenchimento das vagas.

Entre as modalidades disponíveis estão boxe, bicicross, futebol feminino, judô, jiu-jitsu, karatê, kung fu, kali, taekwondo e muaythai. Os interessados devem se inscrever presencialmente nos locais de aula e apresentar os documentos necessários. Confira abaixo onde se inscrever e a documentação exigida:

Boxe e lutas de combate

Foto: Jéssica Tavares

Para as atividades de luta e combate, as inscrições devem ser realizadas no Centro de Boxe e Artes Marciais, localizado no Largo de Roma. As aulas são direcionadas pata homens e mulheres com idade a partir dos 6 anos e acontecem de segunda a sábado, inclusive à noite. Cada modalidade de luta tem dois dias de atividades com uma hora de duração.

Os interessados devem apresentar cópia do RG e CPF, duas fotos 3×4, cópia de comprovante de residência e cartão de vacina contra Covid-19. No caso dos menores de idade, é preciso apresentar também comprovante de matrícula e atestado médico.

Bicicross

Foto: João Ubaldo

Os interessados em se inscrever nas aulas de bicicross devem ir até a pista Tertuliano Torres, localizada na Praia do Corsário. As aulas são ministradas pelo Projeto Pedal e são direcionadas a jovens entre 7 e 17 anos de idade.

São oferecidas aulas aulas práticas e teóricas às segundas e quartas-feiras, no turno matutino, e terças e quintas-feiras, no vespertino. O aluno tem acesso a tudo o que precisa para realizar as aulas, como luvas capacete, joelheira, cotoveleira, coletes e bicicleta.

Para realizar as inscrições o responsável pelo menor deve ter em mãos: o comprovante escolar da criança, comprovante de residência e cópia da carteira de identidade ou certidão de nascimento. Além disso, é preciso apresentar atestado médico original, comprovante de vacina covid-19, uma foto 3×4, bem como RG e CPF do adulto responsável no momento de preenchimento da ficha de inscrição.

Futebol feminino

As aulas de futebol para meninas são oferecidas nas segundas e quartas, das 14h às 17h e são direcionadas a crianças entre 7 e 17 anos. O projeto “Esporte na cidade” é realizado pela organização De Peito Aberto, por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, e está em seu terceiro ciclo de duração.

Para se inscrever é preciso ir até o Estádio Roberto Santos, em Pituaçu, entre 13h e 14h, nos mesmo dias de aula. É preciso apresentar atestado de matrícula, cópia do RG e CPF do aluno e responsável, além de cópia do comprovante de residência.

Ao todo a Sudesb está oferecendo 1900 vagas nos três núcleos e as inscrições nos projetos permanecerão abertas até que todas as vagas sejam preenchidas.

