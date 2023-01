Supermercados Justo ABRE VAGAS remotas e em SP

O Justo, empresa latino-americana do segmento de supermercados online, que se consolidou em meio a um momento de intensa transformação mundial, está em busca de novos colaboradores no mercado brasileiro. Assim, antes de falar mais sobre a companhia, veja quais são as vagas disponíveis:

Analista de Treinamento e Desenvolvimento – Temporário – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Operação I – São Paulo – SP – Efetivo;

Coordenador (a) de Operações – São Paulo – SP – Efetivo;

Desenvolvedor Full Stack – Trabalho Remoto – Pessoa jurídica: Interagir com gerentes de produto para fornecer direção de implementação e estimativa de esforço; Fornecer análise, liderança técnica e experiência em programação para o design, desenvolvimento e teste de aplicativos complexos em um ambiente de tecnologia Python;

Estagiário(a) de Treinamento e Desenvolvimento – São Paulo – SP – Estágio;

Vaga afirmativa para Profissionais com Deficiência – São Paulo – SP – Banco de talentos.

Mais sobre o Justo e como se candidatar

Agora que você já conseguiu olhar a lista de cargos, a inscrição acontece de maneira bastante intuitiva e rápida. Basta clicar nesse link que você irá automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre o Justo, vale ressaltar que a rede projeta, desenvolve e implanta a tecnologia para apoiar diferentes processos dentro da empresa, desde a seleção e gerenciamento de estoque, até as operações e logística.

Em relação à história, o Justo iniciou sua operação no México, na Cidade do México. Comprometidos em oferecer uma experiência inovadora de compra em supermercados online, conta com produtos mais frescos, preços competitivos e garantia da melhor experiência de compra.

Por fim, se você se dá bem com tecnologia, tem vontade de fazer parte de uma scaleup e ainda estar rodeado de líderes com alto conhecimento da sua área de formação, essa é a oportunidade!

