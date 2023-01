A empresa Supermix iniciou o ano com oportunidades de trabalho para várias regiões do Brasil, como Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso e diversas outras. Trata-se de uma empresa que valoriza a contratação de pessoas qualificadas e dedicadas em entregar qualidade em suas atividades. Confira, a seguir, os empregos disponíveis.

Supermix abre 37 vagas de emprego pelo Brasil

A Supermix iniciou suas operações no mercado de trabalho no ano de 1976 e devido a excelência entregue em seus serviços, hoje conta com mais de 100 filiais distribuídas de forma estratégica no Brasil. A companhia é especializada no fornecimento de concreto altamente qualificado e atua causando impactos positivos em toda sociedade e planeta.

A empresa possui cerca de 4 décadas de trabalho sério e sólido, diante disso, profissionais especializados são essenciais em suas filiais. Confira, a seguir, os cargos que a Supermix disponibilizou e os locais de trabalho.

Laboratorista – Ipatinga/MG:

Ajudante de Pátio – Santa Catarina;

Consultor de Vendas – Valparaíso de Goiás/GO;

Auxiliar Administrativo (PCD) – Cuiabá/MT;

Motorista Betoneira – Campo Grande/MS;

Almoxarife (PCD) – Maceió/AL;

Mecânico de Equipamento – Içara/SC;

Estágio em Engenharia Civil – Belo Horizonte/MG;

Motorista de Coleta – Içara/SC;

Auxiliar de Serviços Gerais (PCD) – Jundiaí/SP;

Operador Central de Concreto (PCD) – São Paulo.

Veja também: Oba Hortifruti abre NOVAS vagas de emprego pelo país

Como se candidatar

Para concorrer às vagas disponíveis, os candidatos devem realizar o seu cadastro no site 123 empregos através de um currículo atualizado para a companhia analisar.

Atualize-se diariamente com as vagas de emprego divulgadas diariamente aqui, no Notícias Concursos.