Supermix tem mais de 30 vagas de emprego pelo Brasil

A companhia Supermix fornece concreto de alta qualidade desde 1976 e está presente em todos os estados com mais de 100 franquias no Brasil e nos Estados Unidos. Isso só aumenta a sua responsabilidade pelos produtos que entregam, pela forma como trabalham e pelo impacto que geram, seja em seu setor, na sociedade e no planeta. Ela está com várias possibilidades de trabalho abertas, confira a seguir todas elas e saiba como realizar a sua inscrição em seguida.

Supermix possui novas oportunidades abertas no país

A companhia Supermix tem 40 anos de trabalho sólido, árduo e sério prestando seus serviços promovendo a arquitetura civil. Hoje em dia, ela atua no país inteiro por meio de centrais móveis e fixas.

Aos seus funcionários é oferecido os seguintes benefícios: vale transporte, assistência médica, vale refeição e seguro de vida. Verifique abaixo todas as vagas disponíveis e logo após conheça os passos de como participar do processo seletivos:

Motorista Betoneira;

Laboratorista;

Aux. Administrativo;

Mecânico Equipamento;

Estagiário em Engenharia Civil;

Almoxarife (pcd);

Consultor Vendas;

Motorista Coleta;

Auxiliar de Serviços Gerais (pcd);

Operador de Central de Concreto.

Veja também: C&A tem vagas de emprego remoto e pelo Brasil

Como se candidatar

Para participar do processo seletivo das oportunidades na empresa Supermix, acesse o site 123 empregos e siga as instruções. Primeiro, encontre uma posição que lhe interesse e leia todas as exigências para determinar se é realmente uma boa opção para sua educação e experiência profissional. Se a resposta for sim, cadastre seu currículo na plataforma e aguarde que entrem em contato por e-mail para marcar uma entrevista.

Saiba mais sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e participe dos principais processos seletivos de grandes empresas.