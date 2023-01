Surfistas homenageiam baiano Marcio Freire

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Vários atletas do surfe prestaram homenagens ao baiano Marcio Freire, que morreu após sofrer um acidente na descida de uma onda, na praia do Norte, em Nazaré, Portugal. Ele era especialista em ondas grandes.

A morte de Marcio foi a primeira de um surfista registrada no local. Depois de cair do paredão de ondas, o atleta foi resgatado por um jet ski e levado para a areia. Marcio recebeu os primeiros socorros, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

O atleta era considerado um dos maiores surfistas no surfe de ondas gigantes e chegou a ser um dos integrantes do trio “Mad Dogs”, formados pelos atletas baianos Danilo Couto e Yuri Soledade.

Confira as homenagens:

“Eu estou triste. Eu oro pela sua família e amigos. Obrigada por sua contribuição ao surge e ondas grandes, Marcio. Você foi uma alma única e boa”, escreveu Maya.

“Que triste”, lamentou o medalhista olímpico.

“Descanse em paz, ídolo!”, publicou.

“Estamos todos extremamente abalados com a partida trágica do nosso eterno ídolo Márcio Freire, um cara que sempre admirei por sua coragem e técnica dentro e fora d’água, pioneiro em uma das mais temidas ondas do mundo, JAWS. Sem duvidas uma perda gigante para o nosso esporte e para as gerações do big surf! Nada que eu fale ou escreva vai aliviar nossa dor nesse momento mas compartilho os meus mais profundos sentimentos com os familiares e amigos. Com certeza um dos momentos mais tristes e desafiadores do surfe de ondas gigantes! Descanse em paz!”.

“Estamos todos sentindo essa grande perda! Um cara super legal, humilde e apaixonado pelo surf! Foi embora fazendo aquilo que mais ama, certamente cumpriu a sua missão aqui na terra!”.

“Um verdadeiro pioneiro. Humilde, trabalha duro, uma linda presença dentro e fora do oceano, e uma importante figura positica em toda comunidade que chamou de lar. Marcio teve uma energia feliz contagiante e foi uma pessoa especial. Todos os caminhos que você cruzasse com ele, o seu dia ficava muito melhor. Seu comprometimento com o paddling surfing [prática de stand up paddle] no Jaws [tipo de onda] com Danilo Couto e Yuri Surf ajudou a abrir o caminho e a moldar a evolução do paddling surfing lá fora para sempre. Respeito. Ele vai fazer muita falta e será muito apreciado. Obrigada, Marcio”.

