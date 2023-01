SURPRESA sobre o SALÁRIO DOS BRASILEIROS: você precisa saber disso

O salário dos brasileiros, em média, por mês, cresceu 7,1% ano passado se comparado com 2021. O valor recebido alcançou mais do que duas vezes o salário-mínimo, segundo informações do IBGE na Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua).

O resultado, obviamente, considera o piso de 2022, que era de R$ 1.212,00. O cálculo da média do salário dos brasileiros, como você verá na matéria desta segunda-feira (23) do Notícias Concursos, considera os rendimentos habituais. Isso significa o valor que empregados, autônomos e empregadores recebem por mês, sem descontos ou acréscimos.

Qual foi o salário dos brasileiros, em média, em 2022?

Durante o ano, essa média chegou a alcançar R$ 2.787,00 contra os R$ 2.601,00 de 2021. Entre os cidadãos que mais ganharam nos 12 últimos meses, estão aqueles que são autônomos, com a média de aumento de 10,7%.

Ressaltando que o apontamento do Dieese no último estudo, foi de que o valor de R$ 6 mil acima é que deveria ser o piso nacional nos dias de hoje. Isso garantiria o básico da comodidade e subsistência das famílias.

O menor reajuste ficou para os trabalhadores assalariados, que já têm o rendimento baixo. Nesse caso, o percentual foi de 5,3%. Quem trabalha como doméstico teve a média de aumento de 6,6% entre os meses de novembro/2021 até novembro/2022.

A Pnad Contínua objetiva acompanhar flutuações trimestrais, bem como a evolução em curto, médio e também longo prazos. Além disso, conta com a força de trabalho, tal como outras informações que são necessárias para estudos de como anda o desenvolvimento socioeconômico do Brasil.

A pesquisa aponta resultados mensais, trimestrais, anuais, e outros durante o ano. Os indicadores do salário dos brasileiros liberados por mês, usam as informações dos três últimos meses consecutivos à pesquisa.