Surpresa total, GRANDE PRESENTE para quem espera o pagamento do 13º salário em 2023

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) já divulgou o calendário oficial de pagamentos de 2023. Desse modo, seguindo as regras tradicionais, os aposentados e pensionistas da autarquia podem consultar as datas de repasses do 13º salário.

No entanto, milhares de segurados esperam por uma antecipação aos mesmos moldes dos últimos três anos, todavia, até o momento, não há nenhuma intenção do novo governo antecipar os pagamentos do abono natalino em 2023.

Lembrando que a adiantamento dos últimos anos ocorreu devido a pandemia da Covid-19. Neste sentido, o pagamento do 13º salário do INSS para este ano seguirá o que determina o Decreto 10.410, de junho de 2020, que estabelece os seguintes prazos:

1ª parcela de 50% do valor do benefício: pagamento em agosto;

2ª parcela restante do benefício + descontos do Imposto de Renda, a depender do caso: pagamento em novembro.

Sendo assim, confira o calendário de pagamentos do 13º salário do INSS em 2023.

Calendário do 13º salário do INSS

PRIMEIRA PARCELA

Para quem ganha um salário mínimo:

Final 1: recebe dia 25 de agosto;

Final 2: recebe dia 28 de agosto;

Final 3: recebe dia 29 de agosto;

Final 4: recebe dia 30 de agosto;

Final 5: recebe dia 31 de agosto;

Final 6: recebe dia 1º de setembro;

Final 7: recebe dia 4 de setembro;

Final 8: recebe dia 5 de setembro;

Final 9: recebe dia 6 de setembro;

Final 0: recebe dia 8 de setembro.

Para quem ganha mais que um salário:

Final 1 e 6: recebe dia 1º de setembro;

Final 2 e 7: recebe dia 4 de setembro;

Final 3 e 8: recebe dia 5 de setembro;

Final 4 e 9: recebe dia 6 de setembro;

Final 5 e 0: recebe dia 8 de setembro.

SEGUNDA PARCELA

Para quem ganha um salário mínimo:

Final 1: recebe dia 24 de novembro;

Final 2: recebe dia 27 de novembro;

Final 3: recebe dia 28 de novembro;

Final 4: recebe dia 29 de novembro;

Final 5: recebe dia 30 de novembro;

Final 6: recebe dia 1º de dezembro;

Final 7: recebe dia 4 de dezembro;

Final 8: recebe dia 5 de dezembro;

Final 9: recebe dia 6 de dezembro;

Final 0: recebe dia 7 de dezembro.

Para quem ganha mais que um salário:

Final 1 e 6: recebe dia 1º de dezembro;

Final 2 e 7: recebe dia 4 de dezembro;

Final 3 e 8: recebe dia 5 de dezembro;

Final 4 e 9: recebe dia 6 de dezembro;

Final 5 e 0: recebe dia 7 de dezembro.

Reajuste do INSS

Como muitos já sabem, o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) vai reajustar os valores dos benefícios a partir de janeiro deste ano. A correção se dá mediante ao novo salário mínimo, que vai subir de R$ 1.212 para R$ 1.320 em 2023.

O piso nacional ampliado começou a valer no dia 1º de janeiro, último domingo. No entanto, os segurados do INSS começam a receber os benefícios com os valores reajustados a partir de 25 de janeiro.

O reajuste foi de 8,91% em relação ao salário mínimo de 2022 (R$ 1.212). Desse modo, os trabalhadores terão um ganho real de 2,7%. Consequentemente, quando o piso nacional é corrigido, os benefícios do INSS também são alterados.

Todavia, não só o salário base da autarquia é mudado. O teto do INSS também sofrerá um reajuste, passando de R$ 7.087,22 para R$ 7.718,69. Os segurados que recebem um salário e meio, passarão a receber o valor de R$ 1.980.

Vale lembrar que, cerca de 37 milhões de pessoas recebem os benefícios do INSS atualmente. Do total, 60% tem direito a apenas um salário mínimo. Veja quando os beneficiários receberão os novos valores.