Surpresa total, GRANDE VITÓRIA para quem usa o Gás de Cozinha

Como muitos já sabem, o governo Lula decidiu continuar com os pagamentos do Vale-Gás, programa implementado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em 2021.

O benefício, desde que foi liberado, é pago a cada dois meses às famílias beneficiárias. No entanto, um Projeto de Lei prevê que o prazo para o pagamento seja reduzido.

Vale-Gás poderá ser pago mensalmente?

Está em trâmite no Senado Federal, o Projeto de Lei nº 2.581, de autoria do senador Mecias de Jesus (Republicanos/RR). A proposta visa permitir que beneficiários do Vale-Gás recebam o benefício todos os meses.

A justificativa do texto é que a medida poderá reduzir de forma significativa o número de brasileiros que se encontram em situação de vulnerabilidade alimentar. Todavia, para ser aprovado, é preciso percorrer um longo caminho.

Atualmente, o programa social atende mais de 5,5 milhões de famílias de baixa renda, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal. O valor do benefício equivale a 50% do preço médio do botijão de 13kg.

Desse modo, o valor do auxílio é estabelecido pelo levantamento de preços da ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis). Vale lembrar que neste ano, o pagamento permaneceu em 100% do valor médio do botijão de gás.

Andamento da proposta

Desde que foi apresentado, no dia 23 de novembro do ano passado, o texto ainda aguarda a avaliação pelas comissões especiais. Neste sentido, considerando a aprovação no Senado Federal, a proposta deve seguir para a Câmara dos Deputados.

Assim, considerando o parecer favorável no Congresso Nacional, o PL deve seguir para sanção ou veto do presidência da República. Todavia, esse processo pode levar anos, sem a mobilização do Congresso.

Inicialmente, o impacto econômico da medida seria de, no mínimo, o dobro do montante atual disponível para o programa social, uma vez que o pagamento atual é feito somente a cada dois meses.

Vale-Gás não será pago em janeiro

O pagamento do auxílio gás, como muitos já sabem, ocorrem a cada dos meses. Ainda este ano, de acordo com o novo governo, os valores se manterão em 100% do preço médio nacional do botijão de 13kg.

Considerando o último pagamento do benefício, em dezembro, o próximo repasse será realizado no mês de fevereiro. Lembrando que os beneficiários do programa recebem o atual Bolsa Família.

O valor do benefício seguirá a divulgação bimestralmente, até o 10º dia útil do mês, da Agência Nacional de Petróleo (ANP). Como mencionado, a quantia prevê a média do preço nacional.

Calendário de fevereiro do Vale-Gás

Confira o calendário completo do primeiro pagamento do benefício em 2023:

13 de fevereiro: pagamento para beneficiários com NIS final 1;

14 de fevereiro: pagamento para beneficiários com NIS final 2;

15 de fevereiro: pagamento para beneficiários com NIS final 3;

16 de fevereiro: pagamento para beneficiários com NIS final 4;

17 de fevereiro: pagamento para beneficiários com NIS final 5;

22 de fevereiro: pagamento para beneficiários com NIS final 6;

23 de fevereiro: pagamento para beneficiários com NIS final 7;

24 de fevereiro: pagamento para beneficiários com NIS final 8;

27 de fevereiro: pagamento para beneficiários com NIS final 9;

28 de fevereiro: pagamento para beneficiários com NIS final 0.

A consulta pode ser realizada com o número de CPF por meio das seguintes plataformas:

Aplicativo Caixa Tem (disponível para Android e iOS);

Atendimento Caixa – telefone 111;

Ministério da Cidadania – telefone 121.