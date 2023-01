Surpresa total, Nova função do Nubank choca brasileiros

O Nubank lançou uma nova funcionalidade que permite ao usuário visualizar o saldo de todas as contas bancárias vinculadas ao Open Finance dentro do aplicativo do Nu. Ainda em fase de testes, o gerenciador será oferecido inicialmente para 300 mil clientes que fazem parte da NuCommunity e será liberado de forma gradativa para toda a base de usuários da instituição neste primeiro trimestre.

O Nubank se antecipou e fez a integração do Open Finance, um sistema que permite que bancos compartilhem dados de um mesmo cliente entre si, ainda em setembro de 2022, antes mesmo de ser uma obrigatoriedade para a empresa. Até o momento, o Nubank já alcançou mais de 3 milhões de consentimentos de usuários para compartilhamento de dados.

A oferta do serviço de centralização de saldos bancários, pouco tempo após a integração do Nubank ao Open Finance, é uma forma da fintech buscar mais comodidade aos clientes e também oferecer serviços financeiros diferenciados.

Em novembro, a empresa também lançou uma solução integrada ao Open Finance que avisa os clientes quando uma de suas contas bancárias entra no cheque especial, permitindo que o saldo de outras contas seja utilizado para repor o valor e reduzir a cobrança de juros. Recomendações personalizadas como essa fazem com que os clientes gerenciem melhor suas finanças e evitem custos desnecessários, como aqueles atrelados aos juros do cheque especial.

Open Finance

É importante lembrar que, para ter acesso às funcionalidades do Open Finance, o usuário deve autorizar o compartilhamento de dados das instituições escolhidas com o Nubank. Também é possível determinar por quanto tempo suas informações serão compartilhadas, bem como cancelar o compartilhamento a qualquer momento.

O Open Finance é apenas mais uma evolução do Open Banking, medida do Banco Central do Brasil que vem sendo implementada ao longo dos últimos anos. Para entender o que é open banking, é preciso começar pelo conceito de plataforma aberta. Essa é uma estrutura de negócios na qual os dados dos usuários estão abertos para que qualquer empresa possa oferecer serviços por meio dela. Já o conceito diz respeito aos serviços financeiros oferecidos por meio das plataformas abertas.

A intenção é dar mais praticidade aos clientes, permitindo que abram e fechem contas bancárias com mais facilidade, além de poder comparar produtos financeiros entre os bancos, optando por aquele mais vantajoso.

Para os bancos, o conceito também apresenta vantagens. Em primeiro lugar, eles passam a ter acesso a um maior número de consumidores, que podem ser conquistados por meio de parcerias com empresas de tecnologia. Além disso, os bancos também podem explorar novas fontes de receita, como a cobrança de comissões pelos serviços oferecidos.

Nubank oferece empréstimo pessoal

O Nubank passou a oferecer uma nova forma de empréstimo. Além da possibilidade de começar a pagar o empréstimo após 90 dias, o Nubank permite que a dívida seja parcelada em até 24 vezes. Também é possível optar pela melhor data de pagamento pelo aplicativo.

O serviço, que é oferecido apenas para as pessoas que já possuem uma conta no Nubank, é de fácil acesso. Sendo assim, para verificar se há um limite pré-aprovado para você, basta acessar o aplicativo e conferir as condições de contratação.

Veja a seguir como contratar o empréstimo pessoal através da plataforma:

Abra o aplicativo do Nubank (disponível para Android e iOS);

Clique na aba “Empréstimo”;

Selecione a opção “Simular Empréstimo”;

Informe a razão da contratação do empréstimo;

Defina a modalidade;

Informe o valor desejado;

Escolha a quantidade de parcelas;

Indique a melhor data de pagamento (com carência de até 3 meses);

Confira as condições disponibilizadas;

Se concordar com as condições apresentadas, finalize a operação.

No que se refere ao pagamento do empréstimo pessoal do Nubank, ocorre mensalmente através da conta do banco digital. Ou seja, o cliente deve depositar o valor da parcela em sua conta para que seja descontado na data de vencimento. Caso a quitação não seja realizada na data prevista, é cobrada uma multa fixa de 2%, além dos juros.