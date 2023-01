Surpresa total, Whatsapp chega ao fim para quem tem ESTES celulares

O maior app de mensagens do mundo passou por algumas alterações no fim do ano passado. O WhatsApp traz algumas novidades que podem ser bem interessantes para os seus usuários, como por exemplo, a função chamada “Comunidades” que pode ser utilizada para mandar uma mensagem para até 5 mil pessoas.

Com a ferramentafunção é possível integrar um grande número de grupos, facilitando a conexão entre os usuários da plataforma. Além desta mudança, a ferramenta atualizada também permite a criação de enquetes em grupos, deixar o status “online” escondido, e a possibilidade de os usuários falarem com si próprios.

O WhatsApp é conhecido por todos os brasileiros, ele é um canal de comunicação não só entre amigos e familiares, mas também possibilita a conexão entre clientes, marcas, fornecedores, rede de networking, e muito mais. Depois da Índia, o Brasil é o país que possui o maior número de usuários, cerca de 147 milhões de contas.

A maioria das pessoas acessam a ferramenta através de seus smartphones. De fato, ele está presente em 99% dos celulares brasileiros. Cerca de 94% de seus usuários o utilizam todos os dias. Dessa maneira, as novas funções da ferramenta são muito bem vindas, tendo em vista que podem facilitar bastante o uso do app.

Vejamos uma análise das últimas mudanças do WhatsApp:

Comunidades do Whatsapp

Com esta nova função, os usuários do WhatsApp que são responsáveis pela administração de vários grupos, poderão reunir todas as conversas em um só lugar. Desse modo, será possível enviar uma mensagem para um grande número de pessoas de uma vez. A ferramenta potencializa a sua conexão e alcance.

Através do “Comunidades” do Whatsapp, será possível, por exemplo, reunir os grupos de uma escola, por exemplo, de uma igreja, um condomínio e até de uma empresa. A função estava disponível em outros países já em novembro do ano passado e chega agora para seus usuários brasileiros.

Conversar com você mesmo

Esta é outra funcionalidade bastante útil do WhatsApp. O aplicativo disponibilizou um atalho para a utilização da ferramenta desta forma em novembro de 2022. Com ela pode-se conversar consigo próprio, através de uma foto do usuário que fica no topo de sua lista de contatos. É bastante prática.

Ademais, conversar consigo mesmo pode auxiliar o usuário de diversas maneiras. Pode-se, por exemplo, criar lembretes, listas de compras, ou armazenar informações importantes da vida pessoal ou do trabalho. Para tal, deve-se criar uma conversa e clicar em sua foto da rede de contatos.

Enquetes

As enquetes também foram lançadas em novembro do ano passado. É uma boa ferramenta para usuários que utilizam os grupos do WhatsApp. A função permite saber quantas pessoas votaram, e as respostas de cada usuário da ferramenta. É muito fácil de usar, bastando apenas estar em um grupo.

A princípio, deve-se acessar uma conversa ou um grupo no aplicativo. Em seguida, é preciso clicar na opção “anexo”, para usuários do Android e no botão de + do iPhone. Depois é necessário clicar em “enquete”, fazer uma pergunta, dar as opções de resposta, e tocar em “enviar”.

Status online

Uma outra função que foi muito bem vinda aos usuários do WhatsApp é a que permite esconder seu status online. É uma maneira de garantir uma maior privacidade às pessoas que utilizam o aplicativo. Ela oculta o aviso que aparece junto ao seu nome no momento em que uma pessoa acessa uma conversa.

Para utilizar a funcionalidade é preciso tocar nos três pontos (Android) e em seguida em “configurações”. Quem possui um iPhone basta apenas tocar na opção “Configurações”. Em seguida, deve-se tocar em “contas”, “privacidade”, “visto por último e online”, definir o usuário a observar o “visto por último” e o status “online”.

Novidades do WhatsApp

O WhatsApp segue como o maior aplicativo de mensagens do Brasil e do mundo. Através de suas novas funcionalidades, espera-se que a ferramenta se torne ainda mais atrativa para seus usuários. A Meta, responsável pelo app, tem buscado atualizar a plataforma em busca de uma melhora na sua utilização.

No início, o aplicativo era uma ferramenta utilizada para o envio de mensagens a amigos e familiares. Em conclusão, ela está a cada dia mais presente na vida de todos, se tornando também uma plataforma perfeita para a realização de negócios, sendo utilizada para reuniões, atendimento a clientes e até mesmo para a venda de produtos e serviços.