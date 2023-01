Surpresa total, WhatsApp tem truques que os fofoqueiros vão odiar

Se você preza pela sua privacidade, principalmente nas redes sociais, como o WhatsApp, saiba que existem truques que podem te ajudar nesta questão.

Quer ficar longe dos fofoqueiros? Siga essas dicas abaixo!

Aumente sua privacidade no WhatsApp

Atualmente, o mensageiro disponibiliza uma série de recursos de proteção contra os curiosos de plantão. Na prática, você terá que configurar as suas informações como:

Visto por último;

Online;

Foto do perfil;

Recado; e

Status.

Em cada uma das sessões você poderá escolher o alcance de visualização entre as seguintes opções:

1 – Todos: neste caso, qualquer pessoa poderá ver as suas informações, incluindo quem não é seu contato. Esta é a opção menos segura.

2 – Meus contatos: nesta opção, todas as pessoas que você tem na lista de contato poderão ver suas informações.

3 – Meus contatos, exceto…: você poderá, caso selecione esta possibilidade, escolher quais de seus contatos não poderão ter acesso a suas informações.

4 – Ninguém: por fim, sendo a opção mais segura, é possível configurar o seu aplicativo para que ninguém tenha acesso a suas informações, sem exceções.

Contudo, vale ressaltar que o usuário do WhatsApp ainda pode desativar a opção de visualização de leitura. Para isso, basta:

Acessar a sua conta do WhatsApp; Clicar nos três pontinhos, no canto superior direito; Na próxima tela, selecione “Configurações”; Em seguida, escolha “Privacidade”; e Por fim, desative a opção “Confirmações de leitura”.

Novo recurso do WhatsApp

O site WABetaInfo, especializado em adiantar informações sobre o WhatsApp, publicou que o aplicativo de mensagens está trabalhando em um ícone de marcador que serve para identificar mensagens guardadas.

Por meio do novo recurso, uma mensagem que foi enviada no modo temporário pode ser salva. Desse modo, o conteúdo não será excluído automaticamente do chat e todos que fazem parte da conversa poderão vê-la.

Além disso, a mensagem mantida poderá ser controlada pelos usuários, uma vez que podem optar por “cancelar” a mensagem a qualquer momento e ela desaparecerá do bate-papo. Na prática, basta procurar o ícone de marcador que aparece no balão de mensagem.

Todavia, como mencionado, a nova função está em fase de teste pode ser uma ótima opção para quem não quer perder uma mensagem importante em chats de grupo ou no privado, por exemplo.

Como bloquear chamadas no WhatsApp?

O WABetaInfo também revelou que a Meta, empresa responsável pelo WhatsApp, pretende lançar um recurso que permitirá ao usuário impedir que chamadas sejam feitas pelo aplicativo.

Desse modo, com a nova funcionalidade, seria possível alterar a privacidade das chamadas por meio de uma nova opção de configuração.

Na prática, o usuário poderá gerenciar quais contatos podem realizar uma chamada para o seu contato, evitando então ligações indesejadas ou desnecessárias.

Por não ser uma função padrão, será necessário habilitá-la. Assim, será possível escolher entre três opões: “Todos”, “Todos os Meus Contatos e “Meus Contatos, exceto…”.