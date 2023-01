Suspeito de homicídios morre em confronto na Bahia

Foto: Divulgação

Um homem suspeito de tráfico de drogas e homicídios morreu após uma troca de tiros com policiais militares na quarta-feira (11), na cidade de Ubaitaba, no sul da Bahia. Uma submetralhadora artesanal calibre 9mm e munições foram apreendidas com ele.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), a situação aconteceu no bairro São Raimundo, depois de denúncias de que homens estariam exibindo armas na região. Os policiais foram apurar a situação e teriam sido recebidos a tiros.

O homem que morreu seria integrante do grupo criminoso. Ele chegou a ser socorrido e foi levado para o Hospital César Monteiro Pirajá, mas não resistiu. Segundo o major Fabio Rodrigo de Melo, comandante da Cipe Cacaueira, ele tinha ligações com tráfico de drogas, além de outros dois homicídios na região.

“Os materiais e a ocorrência foram apresentados na Corregedoria Setorial da Cipe Cacaueira”, disse o major.

