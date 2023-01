Suspeito de matar mulher confessa crime e é preso na Bahia

Foto: Divulgação / Polícia Civil

O acusado de matar Diana da Silva Oliveira, 33 anos, em setembro de 2022, foi preso pela Polícia da Delegacia Territorial de Santa Cruz Cabrália durante a Operação Lobisomem no sábado (14).

Ele foi encontrado na zona rural do município de Itabela, extremo sul da Bahia. As informações foram divulgadas pela Polícia Civil neste domingo (15).

Na época do crime, a vítima desapareceu por três dias e seu corpo foi encontrado em estado de decomposição, com as mãos amarradas, no Parque da Vaquejada do Distrito de Ponto Central, em Santa Cruz Cabrália.

“A vítima tinha problemas psicológicos. Durante a investigação, testemunhas viram ela na presença desse homem, que fugiu do local logo após o crime”, explicou o coordenador da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Eunápolis), Moisés Damasceno.

Ao ser preso, em depoimento ele confessou a autoria do crime, informando que mantinha um relacionamento amoroso com a vítima.

“Ele disse que matou Daiana asfixiada sem qualquer motivação aparente”, disse o delegado. O suspeito segue custodiado na unidade policial, à disposição da Justiça, onde responderá pelo crime de homicídio qualificado.

