Suspeito de tentar incendiar mulher na Bahia é ouvido e liberado pela polícia

O homem suspeito de incendiar e tentar matar a companheira em Porto Seguro, no sul da Bahia, se apresentou na Delegacia Especial de Atendimento a Mulher (Deam) na última terça-feira (10), acompanhado por um advogado. De acordo com a delegada Elisabeth Salvadeu, responsável pelo caso, o suspeito confessou ter ateado fogo em um móvel da casa.

A tentativa de feminicídio aconteceu no domingo (8). A vítima precisou quebrar uma janela e pular do apartamento para fugir do incêndio e das agressões. Em depoimento para a polícia, ela contou que o suspeito a trancou dentro do cômodo e colocou fogo no local.

A vítima, que não teve a identidade revelada, teve queimaduras, fraturas nas duas pernas e segue internada em um hospital da cidade nesta quarta-feira (11).

Ainda segundo a delegada do caso, o suspeito também prestou depoimento e apresentou contradições.

“Ele disse que colocou fogo em um móvel e o incêndio se alastrou, o que contradiz a versão da vítima, de testemunhas e as nossas investigações. Ele realmente a trancou no quarto”, disse.

Elisabeth Salvadeu explicou que o homem não foi preso porque não estava em situação de flagrante. A polícia vai concluir as investigações e pedir a prisão preventiva do suspeito.

Apenas em Porto Seguro, em 2023 já foram registradas 22 ocorrências de violência contra mulher e dois suspeitos foram presos.

