Tabela do Imposto de Renda terá reajuste? Simone Tebet anuncia decisão

Neste ano, muitos cidadãos brasileiros se questionam se a tabela do Imposto de Renda será reajustada. No entanto, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, informou que em 2023 não haverá alteração na tabela do tributo.

De acordo com Tebet, para que haja ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda, deve ser estabelecido um tipo de compensação.

“Se eu mexo na tabela de Imposto de Renda eu estou deixando de arrecadar. Eu tenho um orçamento para ser executado esse ano. Por isso que estou dizendo: eu posso fazer isso para o ano que vem, temos quatro anos para isso”, disse Tebet. Ainda, a ministra informou que, atualmente, o governo está focado em zerar o déficit fiscal deste ano.

Tabela defasada do IR

O cenário de contribuição ao Imposto de Renda é preocupante. Pessoas de baixa renda estão sendo obrigadas a pagar o tributo, considerando que o limite da faixa de isenção na tabela do imposto está congelado em R$ 1.903.

Esta tabela foi corrigida pela última vez em 2015, quando também foram definidos os limites vigentes até os dias atuais. No entanto, naquela época, o salário mínimo era de R$ 788, obrigando somente quem ganhava acima de 2,4 salários a declarar o imposto.

Aplicando esta faixa nos dias atuais, em que o salário mínimo está em R$ 1.320, a tabela acaba obrigando o contribuinte que recebe apenas 1,5 salário a fazer a declaração. Veja como é feita a aplicação da alíquota do IR conforme a renda do contribuinte:

7% para quem recebe entre R$ 1.903,99 e R$ 2.826,65;

15% para rendimentos entre R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05;

22,5% para quem ganha entre R$ 3.751,06 e R$ 4.664,68;

27,5% para quem recebe mais de R$ 4.664,68.

Quem não precisa declarar Imposto de Renda em 2023?

Enquanto o Governo Federal não atualiza as regras de isenção do Imposto de Renda para 2023, as condições destacadas nesta matéria serão as mesmas deste ano. Sendo assim, estão isento de declarar o IR:

Trabalhadores e Aposentados receberam abaixo de R$ 28.559,70 em 2022;

Pessoas com doenças consideradas graves, mediante a apresentação do laudo médico para solicitar a isenção;

Pessoas com rendimentos de aposentadoria, pensão ou reforma abaixo de R$ 28.559,70.

Doenças que garantem a isenção do IR em 2023

Veja a lista a seguir:

AIDS;

Alienação mental;

Cardiopatia grave;

Cegueira (inclusive monocular);

Contaminação por radiação;

Doença de Parkinson;

Esclerose Múltipla;

Espondiloartrose anquilosante;

Fibrose Cística;

Hanseníase;

Hepatopatia grave;

Nefropatia Grave;

Neoplasia maligna (câncer);

Osteíte deformante;

Paralisia Irreversível e Incapacitante;

Tuberculose ativa.

Atualmente, apenas não precisariam declarar o Imposto de Renda aqueles que ganham até R$ 1.903,98. Por outro lado, os demais brasileiros devem declarar o IR e pagar a alíquota do imposto que aumenta conforme os rendimentos também são aumentados.