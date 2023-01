Tadeu impressiona pública com novo físico e afirma: ‘Capitão América’

Foto: Reprodução / Instagram

Tadeu Schmidt impressionou o público com o novo físico apresentado no ‘Big Day’, programa especial que foi ao ar na quinta-feira (12). Em entrevista ao gshow, o comandante do ‘Big Brother Brasil’ comentou que ganhou 10 kg do último ano até aqui.

“Vocês podem esperar um apresentador mais pesado. Eu ganhei 10kg do ano passado para cá e não é só de barriguinha, não, é de músculo também! Tô parecendo o Capitão América”, disse ele.

“No BBB 22, eu tinha emagrecido muito por diversos motivos, nada de saúde. Durante o programa, estávamos com a preocupação da Ômicron e eu usava máscara o dia inteiro, então, eu não conseguia comer. Depois de acabou o BBB, voltei a malhar bastante, com personal, comendo direitinho. Vocês podem esperar um Tadeu mais parrudo”, completou Tadeu.

Nas redes sociais, o apresentador recebeu uma série de elogios pelo novo físico. “Nossa o Tadeu tá incrível. Cheio de músculos”, disse um. “Tadeuzinho é maravilhoso e agora tá com um corpão”, brincou outro.

