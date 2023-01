Tadeu Schmidt entrega novidades sobre o ‘BBB 23’: ‘Menos de um mês’

Foto: Reprodução/TV Globo

Com estreia confirmada para 16 de janeiro, o “Big Brother Brasil 23” vai estrear com novidades na dinâmica da disputa exibida pela Globo.

O novo ano contará com a já tradicional divisão entre famosos (camarote) e anônimos (pipoca), mas de acordo com teaser divulgado nesta segunda-feira (2), algumas mudanças podem mexer no jogo.

Tadeu Schmidt confirmou que a Casa de Vidro vai acontecer antes da estreia do “BBB 23”, além de confirmar edições do Jogo da Discórdia que é sucesso nas redes sociais.

Além disso, o apresentador revelou que o prêmio do reality show terá mudanças ao longo da temporada, além de novos poderes para o líder e uma “nova jogada” no reality show.

“A emoção não muda. Já já a gente vai conhecer aquela casa maravilhosa, sala nova, quartos novos, cozinhas novas, banheiro reformado, novo confessionário, tudo lindo e maravilhoso. E o prêmio final? O prêmio final que vai mudando ao longo da temporada”, disse o apresentador no vídeo.

Confira:

